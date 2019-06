Le Havre - Mercato : Paul Le Guen espère "quatre ou cinq joueurs"

Le Havre - France

Les joueurs du HAC sont de retour depuis jeudi, mais la première séance ouverte à la presse et au public avait lieu ce vendredi : 17 garçons étaient présents sur le pré, sous les ordres de Paul Le Guen et de son staff. Ils officient désormais sur le tout nouveau centre d'entrainement. Adieu Saint-Laurent de Brèvedent, c'est maintenant à Soquence, juste à coté du Stade Océane, que les joueurs s'entraînent. Une trentaine de supporters est venue voir à quoi il ressemblait. Pas mal de nouveautés, et d'autres changements à venir.

Le HAC est en pleine mutation - Bertrand Queneutte

Que pense Paul Le Guen du nouveau centre d'entraînement ? Réponse de l'entraîneur havrais :

Parmi les matchs amicaux prévus cet été : Guingamp, Angers, Laval, Caen, le Paris FC ou encore l'UNFP (une équipe de joueurs au chômage).

Et les recrues, c'est pour quand ?

Paul Le Guen ne veut pas se précipiter, ni se faire dicter son calendrier par qui que ce soit, même si d'autres clubs avancent plus rapidement au niveau de leur recrutement. En revanche, le coach a fait savoir qu'il espérait quatre ou cinq noms nouveaux, dans les prochains jours et les prochaines semaines.

L'entraîneur veut notamment un gardien pour remplacer Arnaud Balijon, mais aussi un défenseur central pour palier le départ de Denys Bain (Brest), ainsi qu'un latéral gauche. Dans les buts, deux pistes sérieuses sont confirmées : Mathieu Gorgelin (28 ans, OL), que le coach a contacté il y a une quinzaine de jours, et Muhammed Şengezer (22 ans, Bursaspor), un jeune international turc, qui plaît à Le Guen.

Par ailleurs, Alexandre Bonnet, présent à la reprise, est sur le point de prolonger son bail, alors que Woyo Coulibaly et Ateef Konaté ont signé un premier contrat pro. Idéalement, le coach aimerait un effectif composé de vingt joueurs + quatre jeunes à insérer progressivement.

D'autres départs à venir

Le coach a évoqué quelques "cas" de son effectif. Le dossier Pape Gueye, notamment, jeune milieu de terrain très convoité, à qui il ne reste qu'un an de contrat et qui ne veut pas prolonger, pour le moment. L'entraîneur a indiqué qu'il tentait de le convaincre de rester, et même de prolonger.

Par ailleurs, sans citer beaucoup de noms - si ce n'est celui de Alan Dzabana - le coach s'est montré ouvert aux départs de plusieurs éléments qui n'avaient pas bénéficié d'un gros de temps de jeu la saison dernière, et pour qui la porte serait ouverte en cas d'opportunités.

Récemment, Bevic Moussiti-Oko a rejoint Le Mans (Ligue 2), tandis que le club a acté les départs (fin de contrat) de Arnaud Balijon, Oumar Sissoko, Bradley Danger, Zinédine Ferhat, Denys Bain, et Harold Moukoudi. On peut aussi imaginer que le club se sépare d'un latéral gauche, dans la mesure où Paul Le Guen souhaite en recruter un. On sait également que Jean-Pascal Fontaine bénéficiait d'un bon de sortie, avant l'arrivée du technicien français.