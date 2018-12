Football - Le Havre met fin à l’épopée de Villers-Houlgate en Coupe de France

Plus petit club de l’Hexagone encore en lice pour ce 8ème tour de Coupe de France, l’AS Villers-Houlgate (R3) a été éliminé par Le Havre (L2). Après leur ouverture du score précoce, les amateurs calvadosiens y ont cru mais les professionnels étaient bien plus forts.

Photo pour la postérité entre joueurs amateurs de Villers-Houlgate et professionnels du Havre.

Dantesque. La rencontre du 8ème tour de Coupe de France entre l’AS Villers-Houlgate et le Havre s’est disputée sous des trombes d’eau et de violentes bourrasques de vent sur le stade Heurtematte de Dives-sur-Mer. Malgré tout, les deux équipes ont offert une prestation pleine de rebondissements aux 2000 courageux spectateurs massés dans les tribunes et le long des mains courantes.

L’entame quasi-idéale

Directement pressés par des Havrais soucieux de rapidement se mettre à l’abris, les joueurs de l’ASVH ont réussi le coup de maître de marquer consécutivement à leur première incursion dans la surface adverse. Dès la 5ème minute, Trégoat transformait le penalty concédé par la main de Mayembo (1-0, 5').

Dans la foulée, le numéro 10 villersois manque le doublé que quelques centimètres. Son coup-franc trouvant le poteau de Thuram (15’). Tournant du match.

Ecoutez le reportage de Boris Letondeur avec le but villersois, le poteau, et les réactions de Léo Trégoat, Erick Ledeux et Thierry Granturco.

Renversé en 5 minutes

Quelques minutes plus tard, le HAC parvenait à égaliser, après que le ballon ait été repoussé deux fois sur la ligne. C’est finalement Gory qui contrait, tout heureux, le dégagement villersois (1-1, 21’)

A peine cinq minutes plus tard, après un nouveau festival côté droit, l’intenable Ferhat jouait de filouterie pour obtenir un penalty généreux. Thiaré le transformait pour renverser définitivement le tableau d’affichage (1-2, 26').

Litiges et regrets

Avant la pause, les supporters verts et jaunes ont à deux reprises l'occasion de croire en un retour des leurs. Une première fois quand Rebut croise sa frappe dans le petit filet de Thuram à la réception d'un coup-franc de Tregoat. Joie vite écourtée par l'arbitre assistant signalant un hors-jeu de position de M. Diallo au départ de l'action. Et puis une seconde fois lorsque Diouf était déséquilibré virilement par Bain dans la surface de réparation. Quoiqu'il en soit, à la pause, les amateurs calvadosiens sont toujours dans la course.

Malheureusement, leurs minces espoirs sont vite douchés en début de deuxième période. A la suite d'un nouveau déboulé de Ferhat, Thiaré reprenait du plat du pied dans les 6 mètres pour le but du break (1-3, 62'). Plus malheureux encore, Fleury détournait de la tête un autre centre de Ferhat, envoyant le ballon au dessus de son gardien, et en dessous de la barre. (1-4, 69').

Le coup de la panne

Quelques instants plus tard, alors que les rafales de vent et de pluie redoublent d'intensité, les plombs sautent et une partie de l'éclairage du stade flanche. L'arbitre Emmanuel Esneu renvoie les 22 acteurs aux vestiaires. L'interruption dure 8 minutes, le temps pour Kadawere de remplacer l'homme du match côté havrais, Ferhat. L'attaquant Zimbabwéen ultra-efficace puisqu'il inscrit le but du 5-1 moins de 10 secondes après son entrée en jeu, sur un corner mal renvoyé.

En fin de match, Chotin s'interpose à plusieurs reprises devant les attaquant seino-marins, afin d'éviter une défaite trop sévère pour la prestation de ses coéquipiers. L'aventure villersoise se termine par une cinglante défaite, mais aussi par une haie d'honneur et un bel hommage de ses supporters, qui ont fait preuve, eux aussi, de beaucoup de courage pour suivre ce match en plein vent et sous les trombes d'eau.

L'ASVH n'ira pas au stade de France, on s'en doutait un peu, mais elle a réussi le tour de maître de populariser son nom, tout neuf, et d'afficher ses ambitions : devenir un club phare de la région dans les années à venir.