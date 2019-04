Ligue 2 : Havre AC - Paris FC, un match qui vaut de l'or

Le Havre, France

A six journées de la fin, il ne reste que 18 points à prendre, en Ligue 2. Pour l'heure, le Havre AC en compte sept de retard sur le cinquième, le FC Lorient, et autant sur le quatrième, le Paris FC. Un adversaire que les havrais reçoivent ce vendredi, au Stade Océane (20h), dans ce qui semble être un match à double tranchant. En cas de victoire, le HAC se relancera dans la course aux barrages. En cas de défaite, les havrais verront s'envoler un sérieux prétendant, mais surtout leurs ultimes espoirs de rejoindre la Ligue 1. Ils pourraient même reculer de deux crans, au classement.

Vincent Demarconnay est le gardien qui totalise le plus de clean-sheet cette saison : 19 matchs sans encaisser de but © Maxppp - Pilippe Renault

Le Paris FC, meilleure défense de Ligue 2

La troisième meilleure attaque à domicile face à la troisième meilleure défense à l'extérieur. Voilà ce qui nous attend. Les havrais vont devoir redoubler de créativité et faire preuve d'efficacité pour percer le coffre fort de Mesa Bazdarevic, entraîneur d'une formation qui n'a encaissé que 19 buts en 32 matchs, et seulement treize hors de ses bases. Les ciel et marine pourront sans doute s'appuyer sur leur attaquant Hervé Bazile, auteur du premier triplé de sa carrière, contre Sochaux. Un garçon devenu, en l'espace d'une soirée, le deuxième buteur du Havre AC. Lui qui avait beaucoup déçu, jusque-là.

Hervé Bazile, homme en forme, à la différence d'un Alimami Gory, toujours meilleur buteur du club (6), mais qui n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 15 janvier et un doublé à domicile contre Valenciennes.

Le HAC pourra-t-il compter sur Tino Kadewere ? Victime d'une commotion cérébrale lors de de lé réception de Niort, le 5 avril dernier, l'attaquant Zimbabwéen a été mis au repos et n'a pas pu prendre part à la victoire à Bonal, la semaine dernière. De retour à l'entraînement, ce mardi, son état n'a pas spécialement rassuré son staff, qui s'interroge encore sur sa capacité à être titulaire, ce vendredi.

L'équipe de Mesa Bazdarevic totalise 19 matchs sans encaisser de but en ligue 2 © Maxppp - Lionel Vadam

Un onzième clean-sheet pour le HAC ?

Invaincus depuis six matchs, les hommes d'Oswald Tanchot restent sur une série très moyenne à domicile : une seule victoire sur les cinq dernières rencontres (trois nuls et une défaite). Après avoir renoué avec le succès à l'extérieur, il faut maintenant faire le plein au Stade Océane. Une série qui s'explique en partie par la perméabilité des ciel et marine. Sur les cinq derniers matchs au Stade Océane : six buts encaissés ! Heureusement, le Paris FC est l'une des pires attaques à l'extérieur, mais les normands devront tout de même rester vigilants et fermer le robinet.

Le groupe retenu par Oswald Tanchot : Thuram, Balijon - Mayembo, Camara, Bain, Yago, Bese - Ferhat, Fontaine, Youga, Bonnet, Gueye, Basque, Abdelli - Kadewere, Assifuah, Gory, Bazile

L'équipe probable : Thuram - Yago, Camara, Bain, Bese - Gueye, Fontaine, Youga - Gory, Bazile, Ferhat