Le Havre-TFC : les Violets dos au mur

Avec la victoire de Clermont à Grenoble (2-1) ce lundi soir, le Toulouse Football Club n'a plus aucune marge de manœuvre. S'il veut monter directement en Ligue 1, il faudra faire le plein et compter sur un faux pas des Auvergnats. Le défi commence ce mardi soir au Havre.

Le Toulouse Football Club n'a plus son destin en main. La victoire de Clermont ce lundi soir à Grenoble (2-1) place les hommes de Patrice Garande dans une situation inconfortable : il faudra gagner les quatre derniers matches et espérer une contre-performance des Auvergnats (à qui il ne reste que deux rencontre à jouer).

Gagner au Havre ou (presque) dire adieu à la montée directe

Le TFC compte désormais sept points de retard sur le Clermont Foot et douze sur Troyes, quasiment assuré de monter en Ligue 1. Les Auvergnats ont en plus une différence de buts meilleure que les Toulousains (+35 contre +25). Un tout autre résultat qu'une victoire en Normandie ce mardi serait synonyme d'un barrage très probable. C'est le premier des deux matches de retard (reporté à cause du Covid) à négocier. Les Havrais, battus dans leur stade Océane samedi par Chambly, ne sont toujours pas sauvés.

Pour cette rencontre, Patrice Garande pourra compter sur les retours de Maxime Dupé, Janis Antiste et Nathan Ngoumou. En revanche, Brecht Dejaegere, Deiver Machado et Kelvin Amian manquent toujours à l'appel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le match en direct

Ce mardi soir à 19 heures, vous pourrez suivre la rencontre Le Havre-TFC en intégralité sur France Bleu Occitanie.