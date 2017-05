Le Havre : Thierry Uvenard signe un retour étonnant, à la tête des féminines du HAC

Neuf ans après l'avoir quitté, Thierry Uvenard est de retour au HAC. L'ancien défenseur puis coach des Ciel et Marine vient d'être officiellement nommé entraîneur... des féminines.

On l'attendait à peu près partout, sauf au poste où il vient pourtant d'être nommé. A 53 ans, sans club depuis son départ du RC Lens, l'ex adjoint d'Alain Casanova chez les Sang et Or mais aussi à Toulouse prend en effet la tête de l'équipe féminine du HAC. Pas en D1, ni en D2, mais bien en Division d'Honneur... l'équivalent de la troisième division, chez les filles. Pas banal, pour celui qui possède le DEPF (diplôme d'entraîneur professionnel) et qui pouvait prétendre à coacher des équipes de National, voire pourquoi pas de Ligue 2. Pour sa part, l'actuel technicien auprès des filles du HAC, Anthony Paumier, prendra le rôle d'adjoint. Les Ciel & Marine musclent leur jeu, en ce qui concerne les féminines, à maintenant deux ans de l'organisation du Mondial en France, compétition pour laquelle la ville du Havre est candidate pour accueillir des matchs.

Cette officialisation, qui était un secret de polichinelle, fait suite à celle du retour de Franck Sale, à compter de la saison prochaine. Elle s'inscrit aussi dans la volonté de changement affichée par les dirigeants au sein de l'organigramme, avec notamment l'éviction de Johann Louvel, au poste de Directeur du Centre de Formation, révélée récemment par France Bleu Normandie. A ce sujet, son successeur pourrait être rapidement nommé. Ancien du HAC, lui aussi, François Rodriguez - actuel entraîneur de l'équipe réserve du PSG - fait partie des favoris.

⚽️🎙 #HAC : Uvenard, coach des filles ? Officiel dans les prochains jours. Centre de formation : Rodrigues ds une short list de 4/5 noms ! pic.twitter.com/tYaQSxO1nm — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) April 24, 2017

Ancien latéral gauche, Thierry Uvenard n'a joué que pour une seule équipe au cours de sa carrière, dans les années 80/90 : Le Havre. Club au sein duquel il a fait ses classes en tant qu'entraîneur, et notamment au centre de formation, avant de prendre l'équipe première entre 2005 et 2007. A partir de la saison prochaine, changement de cap, donc. Thierry Uvenard officiera sur le banc de l'équipe féminine du club normand, avec pour objectif, selon nos informations, de la faire monter en première division, en deux ou trois ans : "Lorsqu’on m’a présenté cette opportunité, j’ai tout de suite senti qu’à tous les étages du club, il y avait une envie et un engagement fort de développer la section féminine. Bien sûr c’est un plaisir immense que de revenir dans mon club de cœur, mais je suis surtout très excité à l’idée de participer au développement des filles pour que rapidement nous fassions partie des meilleures équipes françaises."

De son côté, Vincent Volpe rappelle que "l’accession de notre équipe masculine en Ligue 1 reste notre première priorité", mais le président du HAC souhaite aussi "poursuivre et accélérer" le développement de la section féminine. En ce sens, il estime que "l’arrivée de Thierry Uvenard est un message fort".