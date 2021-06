Handball : le HBC Nantes s'incline en demi-finale de la Ligue des champions

Le HBC Nantes s'est incliné en demi-finale de la Ligue des champions de handball et perd 31 à 26 face à Barcelone, largement favori. Pourtant les joueurs nantais ont joué une très belle première mi-temps et sont restés au contact une large partie de la rencontre. Au bout de 40 minutes de jeux, les deux équipes étaient toujours au coude à coude (17-17), mais Nantes n'a jamais réussi à prendre l'avantage et Barcelone est très vite repassé devant, avant de prendre le large dans les dix dernières minutes.

Les supporters déçus mais fiers de leur équipe.

"On est déçu mais quand même fier. Il y a quelques années on aurait jamais pensé arriver jusqu'ici", témoigne Yves, qui a assisté à la finale en 2018 du H face à Montpellier. Cette fois il n'a pas pu aller à Cologne et a regardé la rencontre à la H Arena, les yeux rivés sur des écrans géants. "Nous jouons parmi les meilleurs alors c'est logique de perdre de temps en temps", relativise-t-il. Comme lui, plusieurs centaines de supporters ont répondu présents. "Nous sommes forcément déçus. Maintenant il y a plus qu'à battre Paris pour sauver l'honneur", ajoute Sylvie, une autre fan du HBC Nantes. Le club nantais affronte en effet le PSG ce dimanche à 15h15 pour la petite finale de cette ligue des champions. Barcelone affrontera les Danois de Aalborg ce dimanche à 18h.