Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Amiens SC - Stade de Reims

Reims, France

Les dernières infos

Opérant un des plus courts déplacements de la saison, les Rémois partiront mercredi matin de Reims pour rejoindre Amiens. Le coup d'envoi est prévu à 19h.

Le Stade de Reims après une victoire depuis le 19 octobre dernier et les trois points pris face à Montpellier (1-0). Depuis les Rémois n'ont inscrit que 4 points en 5 rencontres de Ligue 1.

Le point sur l'effectif

Arber Zeneli continue sa convalescence. Retour prévu en 2020

est de retour après sa suspension face à Bordeaux suite au carton rouge reçu à Metz.

est de retour après sa suspension face à Bordeaux suite au carton rouge reçu à Metz. Alaixys Romao sera le seul absent face à Amiens, après son carton rouge reçu face à Bordeaux. Il connaîtra la durée de sa suspension mercredi soir à l'issue de la réunion de la commission de discipline. Le reste de l'effectif est sélectionnable.

La conf'de David Guion

David Guion est d'abord revenu à froid sur le match nul arraché contre Bordeaux samedi soir, se félicitant de l'état d'esprit de ses joueurs. "L'idée de ne rien lâcher, d'aller forcer le destin, ce sont des choses importantes, et on n'avait pas su le faire sur quelques matchs. C'est vrai que là c'est une belle caractéristique, et j'ai vraiment envie que ce côté abnégation nous anime encore dès mercredi à la première minute".

Le coach rémois est ensuite revenu sur l'adversaire mercredi, Amiens, qui n'a pas souvent réussi aux Rémois : "Ce sera un match assez tendu parce que la situation actuelle d'Amiens est difficile. Leur dernier match à domicile contre Strasbourg a été difficile, mais j'ai vu le match, à l'heure de jeu, personne n'aurait imaginé un tel score tellement Amiens aurait mérité de mener au score. Il faut faire attention. Ils ont une équipe avec des joueurs très techniques. Amiens a aussi un jeu collectif intéressant avec une identité qui veut qu'ils prennent le jeu à leur compte".

L'adversaire

Amiens est sur la mauvaise pente

L' Amiénois Gaël Katuta ici face à Strasbourg. © AFP - AFP

Après un bon début de saison et de belles prestations face à Lyon (2-2) et Marseille (victoire 3 buts à 1), les Picards vivent une période délicate avec une série en cours de 3 défaites consécutives en championnat à Rennes, face à Strasbourg et samedi dernier à Montpellier (2-4). Amiens doit faire face à des blessures et une crise de confiance qui les met en difficulté dans ce championnat. Cette mauvaise série situe aussi les Picards à l'avant-dernière place au classement des défenses (28 buts encaissés, dont 11 en 3 matchs). Malgré tout, les Amiénois n'ont pas plongé au classement et restent à distance de la zone dangereuse.

Les dynamiques

Les 5 derniers matches du Stade de Reims - > VDNNN

CDL (16e) -> Stade de Reims 2 - 1 Bourg-Peronnas (Nat.)

J12 -> OGC Nice 2 - 0 Stade de Reims

J13 -> Stade de Reims 0 - 0 Angers SCO

J14 -> FC Metz 1 - 1 Stade de Reims

J15 -> Stade de Reims 1 - 1 Girondins de Bordeaux

Les 5 derniers matches d'Amiens -> VVDDD

CDL (16e) -> Amiens SC 3 - 2 Angers SCO

J12 -> Amiens SC 1 - 0 Stade Brestois

J13 -> Stade Rennais 3 - 1 Amiens SC

J14 -> Amiens SC 0 - 4 Strasbourg

J15 - Montpellier 4 - 2 Amiens SC

L'arbitre

Florent Batta au sifflet

Florent Batta va diriger le Stade de Reims pour la 3e fois cette saison. © Maxppp - Maxppp

C'est déjà la 3e fois cette saison que Florent Batta va diriger le Stade de Reims. Il a arbitré Reims - Strasbourg (0-0), Reims - Montpellier (1-0). Il a également dirigé la rencontre entre Toulouse et Amiens où les Picards s'étaient inclinés 2 à 0.

Le dernier Amiens SC - Stade de Reims

Triste souvenir pour les Rémois qui après un bon début de saison avec une victoire à Marseille et face à Nice, ont complètement sombré à Amiens lors de la 3e journée de cette saison 2018-2019. Une défaite 4 buts à 1 dans un match qu'ils ont terminé à 10 contre 11 après l'exclusion rapide de Romain Métanire en première période.

Le programme et le classement