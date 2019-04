Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Angers SCO - Stade de Reims

Reims, France

Les dernières infos

La rencontre de la 36e journée de Ligue 1 entre le SM Caen et le Stade de Reims a été fixée au samedi 11 mai à 20 heures. Reste encore à programmer les deux dernières journées dont les 10 matches doivent se disputer le même jour et à la même heure pour des questions d'équité. Vu les nombreux matches programmés les samedis et reportés en raisons des manifestations des gilets jaunes, la Ligue de Football Professionnel réfléchit à plusieurs solutions pour fixer ces deux journées, probablement les vendredis ou les dimanches.

. Arrivé l'été dernier de Jura Sud pour rejoindre le groupe Pro 2, l’attaquant de 22 ans a disputé 18 rencontres avec le club rémois cette saison et inscrit 3 buts. Les Rémois partiront à Angers samedi matin en TGV et ils effectueront leur entraînement de veille de match sur place samedi après-midi. Ils repartiront à Reims en bus immédiatement après la rencontre.

Le point sur l'effectif

Boulaye Dia sera absent quatre semaines en raison d'un problème musculaire. Il ne devrait pas rejouer avec le club rémois cette saison.

soigne toujours sa blessure à la hanche. Ghislain Konan va reprendre progressivement l'entraînement collectif après son opération au dos.

La Conf' de David Guion

David Guion est revenu sur le match face à Saint-Etienne et sur la fin des espoirs européens : "On s'était préparé à ce match là pour continuer à avoir l'ambition d'aller le plus haut possible. Mais on s'est vite aperçu de la différence entre cette équipe très mure, très expérimentée et le Stade de Reims. On a vu la différence entre une équipe européenne et une équipe promue. C'est quelque chose que l'on a un peu vite oublié car il y a 10 mois on était encore en Ligue 2. Mais cette rencontre face à Saint-Etienne me permet de voir les garçons face à un enjeu, leur comportement, leur attitude, ça c'est important pour moi pour l’avenir car c'est la première fois que certains sont confrontés à ce genre de match. Je rappelle, quand on regarde notre attaque, entre deux joueurs qui jouaient en Nationale 2 l'année dernière qui ont 0 match en pro et qu'en face vous avez Khazri, Hamouma, Cabella, vous imaginez que l'on part avec un déficit d'expérience et on l'a très bien vu à travers ce match là de par l'enjeu qu'il y avait."

"On s'était préparé à ce match là pour continuer à avoir l'ambition d'aller le plus haut possible. Mais on s'est vite aperçu de la différence entre cette équipe très mure, très expérimentée et le Stade de Reims. On a vu la différence entre une équipe européenne et une équipe promue. C'est quelque chose que l'on a un peu vite oublié car il y a 10 mois on était encore en Ligue 2. Mais cette rencontre face à Saint-Etienne me permet de voir les garçons face à un enjeu, leur comportement, leur attitude, ça c'est important pour moi pour l’avenir car c'est la première fois que certains sont confrontés à ce genre de match. Je rappelle, quand on regarde notre attaque, entre deux joueurs qui jouaient en Nationale 2 l'année dernière qui ont 0 match en pro et qu'en face vous avez Khazri, Hamouma, Cabella, vous imaginez que l'on part avec un déficit d'expérience et on l'a très bien vu à travers ce match là de par l'enjeu qu'il y avait." L'entraîneur rémois a évoqué ensuite les enjeux de fin de saison : "L'idée est de se maintenir dans le haut du classement, cela fait pas mal de temps que l'on est là haut, et les garçons font une superbe saison pour un promu et rester là haut, cela validerait la super saison de mes joueurs. Et je vais tout faire sur ces 5 derniers matches pour les aider à rester dans la première partie du classement, car ils le méritent."

L'adversaire

Angers peut encore aller chercher le top 10

Jeff Reine-Adelaide est l'homme en forme du SCO Angers actuellement. © AFP - AFP

Angers aura peut-êtres quelques regrets après une saison en demi-teinte. Si le club a réussi à s'installer dans l'élite sans jamais se faire peur dans l'objectif de maintien, 4 ans après être monté, l'équipe est un peu passé à côté de sa première partie de saison avant de s’endurcir sur la phase retour du championnat. Sur les matches retour, les Angevins sont 8e avec seulement trois défaites et ils restent très solides à domicile. Angers, 12e au classement avec 41 points, peut encore viser une place dans le top 10 d'ici la fin de la saison. L'équipe est actuellement porté par l’attaquant Jeff Reine-Adelaide qui enchaînent les buts et les passes décisives alors qu'il y a encore quelques semaines, il était en plein doute et n'arrivait pas à marquer. Autour de l'entraîneur emblématique Stéphane Moulin et le directeur sportif, l'ancien rémois Olivier Pickeu, le SCO Angers est désormais bien installé dans l'élite du football français.

Les dynamiques

Les 5 derniers matches du SCO Angers - > NNNVD

J29 -> Angers SCO 0 - 0 Amiens SC

J30 -> Marseille 2 - Angers SCO 2

J31 -> Angers SCO 3 - Rennes 3

J32 -> Caen 0 - Angers 1

J33 -> Lyon 2 - Angers SCO 1

Les 5 derniers matches du Stade de Reims -> VDNND

J29 -> Stade de Reims 1 - 0 FC Nantes

J30 -> Strasbourg 4 - 0 Stade de Reims

J31 -> Stade de Reims 1 - 1 Lille

J32 - > Monaco 0 - 0 Stade de Reims

J33 - > Stade de Reims 0 - 2 Saint-Etienne

L'arbitre

Karim Abed au sifflet

Karim Abed a dirigé le Stade de Reims à trois reprises cette saison. © AFP - AFP

Ce sera la troisième fois cette saison que Karim Abed dirige le Stade de Reims. Il était à l'oeuvre lors de la phase aller au Stade des Costières à Nîmes (0-0) et à Toulouse début février (1-1). Il a arbitré récemment la rencontre entre Montpellier et Angers (2-2), rencontre au cours de laquelle, réduit à 10, les Angevins qui étaient menés 2 à 0 avait finalement égalisé en fin de match. Karim Abed a dirigé 15 matches de Ligue 1 cette saison, distribué 55 cartons jaunes et 4 cartons rouges.

Le dernier Angers SCO - Stade de Reims

Angevins et Rémois se sont rarement affrontés en Ligue 1 dans un passé récent, les deux clubs s'étant croisés dans l'élite. Angers a retrouvé la Ligue 1 en 2015 alors que les Rémois l'avaient quitté en 2016. Il y a donc eu une confrontation récente lors de la saison 2015-2016, le 22 septembre 2015 au Stade jean-Bouin. Les deux clubs s'étaient quitté sur un match nul 0 à 0. A noter que c'est la première fois que le Stade de Reims va disputer un match dans l'enceinte rebaptisée Stade Raymond-Kopa en 2017, quelques mois après le décès de Raymond Kopa.

