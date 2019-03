Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Dijon FCO - Stade de Reims

Reims, France

Les Rémois auront plus de quinze jours de mini-trêve internationale, entre le 17 mars et le 3 avril; en raison du décalage de la rencontre à Strasbourg qui est programmée au mercredi 3 avril à 19 heures. David Guion réfléchit au programme qui sera mis en place pour les joueurs pendant cette mini-trêve sachant que beaucoup d'internationaux seront absents.

Le point sur l'effectif

Nolan Mbemba souffre d'une information du pubis. Pour l'instant, son absence est estimée à 10 jours avant un nouveau diagnostique.

sera de retour de suspension. Deux joueurs sont menacés de suspension en cas de carton jaune à Dijon, il s'agit de Tristan Dingomé et Boulaye Dia.

La Conf' de David Guion

David Guion est revenu à froid sur le match d'Amiens et ce scénario fou : "On a bien analysé ce match. Comme je l'ai expliqué à mes joueurs après avoir revisionner le match, Amiens a eu sa première frappe à la 29e minute et prendre deux buts contre le cours du jeu aux 39e et 44e minutes puis rentrer aux vestiaires avec ça, cela prouve les ressources mentales de l'équipe et qu'il y a peu d'équipes qui auraient été capables de faire ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Je les ai encore félicité car cette envie d'aller renverser ce match et les qualités mentales qu'ils ont mis là dedans, je ne peux que les féliciter et je les encourage à garder cet état d'esprit là pour la suite."

L'entraîneur rémois a ensuite évoqué le match face à Dijon ce samedi : "C'est clair que lorsque l'on est en bas du classement comme Dijon et que l'on cherche des points, cette pression négative n'est pas très agréable pour les joueurs et l'environnement. Mais il y a des équipes qui trouvent des ressources et eux ont beaucoup d'expérience, cela fait trois ans qu'ils sont en Ligue 1, ils ont une centaine de matches de Ligue 1 et puis ils ont l'entraîneur le plus expérimenté de la Ligue 1, donc ce genre de match, ils savent l'appréhender."

L'adversaire

Dijon, en grande difficulté, lutte pour sa survie en Ligue 1

Antoine Kombouaré est arrivé au chevet de l'équipe guingampaise au début de l'année. © AFP - AFP

Trois ans après son accession en Ligue 1, le Dijon FCO souffre beaucoup dans la lutte pour le maintien. Après un début de saison canon illustré par des succès à Montpellier et à Nice, les Bourguignons se sont progressivement éteints. Ils sont sur une série de 5 défaites consécutives en championnat et une dynamique inversée par rapport au Stade de Reims. Les Dijonnais se sont inclinés à Lille lors de la dernière journée sur le score flatteur de 1 à 0 tant ils ont été dominés par les Nordistes, et l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde. L'arrivée d'Antoine Kombouaré à la trêve en remplacement d’Olivier Dall'Oglio, écarté, n'y a rien changé pour l'instant même si les Bourguignons sont loin d'être distancés. Malgré leur 19e et avant-dernière place, ils sont à égalité avec le 18e et barragiste et à 5 points du 17e, Amiens.

L'arbitre

Florent Batta au sifflet

Florent Batta va diriger le Stade de Reims pour la 3e fois cette saison. © AFP - AFP

Ce sera la 3e fois cette saison que Florent Batta dirige le Stade de Reims ce samedi. Cela aurait pu être la 4e puisqu'il était désigné pour le match Stade de Reims - Stade Rennais le mois dernier, mais il a été remplacé la veille du match par Clément Turpin. Florent Batta a arbitré deux des trois défaites du Stade de Reims à l'extérieur, c'était à Amiens (4-1) et à Saint-Etienne (2-0) mais a aussi dirigé la victoire au Stade Delaune face à Strasbourg (2-1). Cette saison, il a été désigné sur 11 matches de Ligue 1, distribué 27 cartons jaunes et expulsé deux joueurs dont le Rémois Romain Métanire, c'était à Amiens.

Le dernier Dijon FCO - Stade de Reims

Les deux équipes ne se sont jamais rencontrées en Ligue 1 au Stade Gaston-Gérard. La dernière fois que Reims et Dijon se sont affrontés, c'était en 16e de finale de la Coupe de la Ligue lors de la saison 2015-2016. Les Rémois étaient en difficultés en Ligue 1 alors que les Bourguignons étaient en leader de Ligue 2, promis à la montée. Les Dijonnais s'étaient imposés 2 buts à 1 en créant donc la surprise. C'est Gaëtan Charbonnier qui avait égalisé après l'ouverture du score dijonnaise. Cette saison au match aller à Delaune, les deux équipes avaient fait match nul 0 à 0.

