Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant EA Guingamp - Stade de Reims

Les dernières infos

. Vendredi, le staff médical et les chirurgiens vont se réunir pour décider de la suite du traitement de son problème de sciatique. Il s'agirait un fait d'un début d'hernie discale qui pince le nerf sciatique. Une opération pourrait être décidée et du coup, la saison de Ghislain Konan serait terminée. Les dirigeants rémois se sont mis à la recherche d'un arrière gauche qu'il va falloir trouver avant la fin du mercato, le 31 janvier. Si des pistes pour trouver un ou des joueurs à vocation offensive existent, il n'est pas certain que le club valide des transferts dans ce secteur de jeu avant la fin du mercato. Les Rémois pourraient donc terminer la saison avec le même effectif au niveau de l'attaque.

Le point sur l'effectif

léger suite à sa blessure à la cuisse contracter face à Caen juste avant la trêve. Il sera lui de retour dans les 15 jours. Le reste de l'effectif est apte pour le déplacement à Guingamp.

La Conf' de David Guion

David Guion est d'abord revenu sur les derniers matches où le Stade de Reims a pris des buts dans les dernières minutes que ce soit à Lille, face à Nice et à Toulouse en Coupe de France : "Ce n'est pas une fatalité, ni un manque de chance et on en a discuté avec les joueurs, je ne veux pas entendre çà ! Sur un match, je veux bien l'entendre, mais pas sur trois ou quatre matches. Des matches que l'on doit remporter avec le recul. A partir de là, il faut bien analyser, et on se doit de mieux gérer les instants cruciaux dans les matches. Cela passe par un travail collectif avec l'idée d'avoir un bloc équipe très compact sur ces périodes là. Et puis cela passe par des efforts individuels de concertation et de détermination."

L'entraîneur rémois est ensuite revenu sur la suite de la saison, après l'élimination en Coupe de France mardi : "Dés mercredi matin, j'ai projeté aux joueurs la suite puisque nous sommes éliminés en Coupe et qu'il ne reste que le quotidien du championnat. Et les joueurs savent très bien les progrès qu'il reste à accomplir pour continuer à avancer et surtout continuer à performer en Ligue 1 et remplir notre objectif. J'ai recentré les joueurs sur notre objectif de départ et il y a encore des choses intéressantes pour faire avancer ce jeune effectif. Il n'y aura pas de démobilisation, tout est ciblé. "

L'adversaire

Guingamp joue sa survie

Les Guingampais ont remporté leur premier match de la saison au Stade du Roudourou il y a 10 jours face à Rennes en match en retard. © Maxppp - Maxppp

Derniers du championnat de Ligue 1 depuis le début de la saison, les Guingampais n'ont plus de temps à perdre pour espérer se sauver dans l'élite du football français. Les hommes de Jocelyn Gourvennec viennent enfin de remporter un match de championnat dans leur stade du Roudourou, c'était un match en retard face à Rennes (2-1) mais restent aussi sur une débâcle au Parc des Princes et la lourde défaite face au Paris Saint-Germain (0-9). Guingamp se doit de remporter ces matches face à des équipes comme le Stade de Reims pour essayer de se rapprocher d'une équipe qui joue aussi le maintien. Même si la route est longue puisqu'avant ce match, les Guingampais accusent 14 points de retard sur les Rémois. A noter que Guingamp est encore engagé dans les deux Coupes, en 8e de finale de la Coupe de France et même en demi-finale de la Coupe de la Ligue où ils affronteront Monaco mardi prochain dans leur Stade du Roudourou.

L'arbitre

Thomas Léonard au sifflet

Thomas Léonard dirigera le Stade de Reims pour la première fois cette saison. © AFP - AFP

C'est la première fois que Thomas Léonard va diriger le Stade de Reims cette saison, mais les Rémois l'ont croisé lors des deux dernières saisons en Ligue 2. Cet arbitre est promu au plus haut niveau cette saison. A noter qu'il était l'arbitre video du dernier Reims - Nice, c'est lui qui avait indiqué à Monsieur Olivier Thual qu'il y avait un penalty en faveur des Niçois sifflé dans le temps additionnel, ce qui avait coûté la victoire aux Rémois. Thomas Léonard a dirigé 10 rencontres de Ligue 1 cette saison, distribué 43 cartons jaunes et donné 5 rouges.

Le dernier EA Guingamp - Stade de Reims

En décembre 2015, David Ngog avait inscrit deux buts pour le Stade de reims au Stade du Roudourou. © Maxppp - Maxpp

Le Stade du Roudourou est un stade qui réussi plutôt bien aux Rémois depuis plusieurs saisons maintenant. Le dernier Guingamp - Reims le 2 décembre 2015 avait vu la victoire des Rémois 2 buts à 1 ce qui avait permis de mettre un terme à une série de 7 matches sans victoire dont 6 défaites. David Ngog avait inscrit un doublé alors que Yanis Salibur avait égalisé pour les Guingampais.

