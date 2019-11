Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant FC Metz - Stade de Reims

Reims, France

Les Rémois partis en sélection pendant la trêve internationale sont tous revenus au plus tard mercredi à l’exception de Marshall Munetsi qui était encore dans l'avion jeudi matin et dont le retour a été différé.

Le point sur l'effectif

Ghislain Konan a fait un aller-retour express en Côté d'Ivoire pour faire constater sa blessure au genou. Il est rentré à Reims dès la fin de semaine dernière. Il est en voie de guérison mais ne sera pas encore prêt pour le match face à Metz ce samedi.

La Conf' de David Guion

En marge du match face à Metz, l'entraîneur rémois est longuement revenu sur la situation offensive de son équipe et son incapacité à marquer depuis 3 matches : " J'ai dit à mes joueurs que j'étais insatisfait de çà (NDLR : l'inefficacité offensive). Moi, j'entraîne pour gagner des matches, pour vivre des émotions comme je vous l'ai toujours dit depuis que j'ai pris l'équipe et pour cela, pour avoir des émotions et gagner, il faut marquer des buts. Et je veux vraiment que l'on marque des buts et c'est pour cela que je suis insatisfait. Donc il faut que je trouve des solutions, mais cela passe par le travail. Maintenant, j'attends des actes. Il y a parler, il y a faire les choses sur le terrain, il y a mettre des outils en place, mais après il faut des actes. Cela passe par le travail, moi je ne crois qu'à çà. Et puis aussi être en capacité émotionnellement de garder beaucoup de sang froid dans la surface de réparation, mais je vois trop de précipitation et cela manque de justesse technique pour faire de bons gestes."

L'adversaire

Le FC Metz redécouvre la Ligue 1

Le FC Metz occupe la 17e place de la Ligue 1 avec 13 points. © AFP - AFP

Après avoir fait un aller retour expresse en Ligue 2, le FC Metz retrouve l'élite une saison après l'avoir quitté. L'équipe lorraine s'affiche comme unique ambition de se maintenir dans l'élite à l'issue de la saison, et les hommes de Vincent Hognon n'ont pas trop mal débuté. Même s'ils sont loin du but, et encore très proche du fond du classement, ils restent en dehors de la zone de relégation (17e avec 13 points et 1 point d'avance sur le 18e) grâce notamment à quelques belles performances comme les victoires face à Monaco et à Saint-Etienne. Et ils restent également sur un match nul à Lille (0-0) juste avant la trêve. Contrairement à la saison 2016-2017 où les Messins avaient très mal débuté s'installant durablement à la dernière place de la Ligue 1, leur début de saison leur permet sérieusement de croire en leurs chances de maintien dans une lutte qui sera serrée jusqu'au bout.

Les dynamiques

Les 5 derniers matches du Stade de Reims - > VNVDN

J10 -> Stade de Reims 1 - 0 Montpellier SC

J11 -> Stade de Reims 0 - 0 Nîmes Olympique

CDL (16e) -> Stade de Reims 2 - 1 Bourg-Peronnas (Nat.)

J12 -> OGC Nice 2 - 0 Stade de Reims

J13 -> Stade de Reims 0 - 0 FC Metz

Les 5 derniers matches du FC Metz -> VDDNN

J10 -> FC Metz 1 - 0 FC Nantes

J11 -> Lyon 2 - 0 FC Metz

CDL (16e) -> FC Metz 1 - 1 (3 tab 4) Stade Brestois

J12 ->FC Metz 2 - 2 Montpellier

J13 -> Lille OSC 0 - 0 FC Metz

L'arbitre

Willy Delajod au sifflet

Willy Delajod ici face au Paris Saint-Germain. © AFP - AFP

Ce sera la deuxième fois que Willy Delajod dirige le Stade de Reims cette saison. Il avait dirigé la rencontre entre Nantes et Reims (1-0) au mois de septembre dernier. Ce sera la première fois qu'il arbitre un match du FC Metz.

Le dernier FC Metz - Stade de Reims

Le dernier FC Metz - Stade de Reims est un drôle de souvenir. C'était lors de la saison 2014-2015, le 27 septembre 2014. Au delà de la lourde défaite 3 à 0 en Lorraine, les Rémois avaient dû ce soir là composer avec leurs gardiens de but. Kossi Agassa et Johny Placide blessés, c'est le 3e gardien, Sacha Bastien, qui devait logiquement joué. Mais en début de rencontre, à la 22e minute, il s'est blessé à la cuisse. Finalement, c'est le gardien des U17, Cyriack Garel, qui a fait ses grands débuts en Ligue 1 pour ce qui sera son seul et unique match dans l'élite de sa jeune carrière. A noter que les Rémois avaient terminé cette rencontre à 9 après les exclusions de Mads Albaek et Chris Mavinga.

