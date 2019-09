Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant FC Nantes - Stade de Reims

Reims, France

Les dernières infos

Il y a avait quatre joueurs internationaux partis en sélection pendant cette trêve internationale. Ils sont tous revenus à Reims entre mercredi et jeudi. Le gardien Predrag Rajkovic était avec la Serbie (il n'a pas participé aux matches face au Portugal et au Luxembourg), Yunis Abldehamid parti au Maroc. Marshall Munetsi qui a inscrit un but en sélection avec le Zimbabwe. Enfin Ghislain Konan a retrouvé la sélection de Côte d'Ivoire. David Guion avait tout le monde à disposition pour l'entraînement de vendredi matin.

Il y aura bien la possibilité de réserver ses places pour la rencontre Paris Saint-Germain - Stade de Reims au Parc des Princes le mercredi 25 septembre à 21 heures. La boutique du Stade de Reims mettra en vente la semaine prochaine 700 places accordées par le club parisien au prix de 10 euros.

Le point sur l'effectif

Arber Zenelli est toujours en rééducation après sa rupture des ligaments au genou subie en juin dernier. Retour prévu en 2020.

souffre d'une contusion et sera également forfait pour le déplacement à Nantes. Absent lors des deux derniers matches en raison d'une blessure musculaire, Hassane Kamara est de retour.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois est d'abord revenu sur la situation de Rémi Oudin et son transfert avorté le 1er septembre dernier (Lire ici)

David Guion a parlé de ce deuxième cycle du championnat qui s'annonce avant la prochaine trêve internationale : "J'ai expliqué aux joueurs que l'on allait partir sur un cycle de 5 matches. On sera alors à la moitié des matches aller et on pourra tirer un premier bilan purement technico-tactique pour savoir qui on es comme équipe, qu'est-ce que l'on fait et puis vers quoi il faut que l'on tende pour avancer. On part sur du lourd entre Nantes, Monaco et Paris les trois prochains matches. Les joueurs en sont conscients mais les signaux sont positifs à travers le dernier match notamment contre Lille qui nous a donné beaucoup de satisfactions."

L'entraîneur rémois a également évoqué l'équipe de Nantes : "Je trouve que ce n'est pas le bon moment de les affronter, parce qu'ils ont eu 15 jours de trêve et quand on connaît la philosophie de Christian Gourcuff, avec ses principes de jeu, ils auront eu le temps de très bien préparer tout cela, ils vont avoir intégré les principes de jeu du coach. Ce sont des joueurs a qui je veux tirer un grand coup de chapeau parce que sur ces dernières années, ils ont eu des entraîneurs différents, parfois très différents, avec des styles de jeu complètement différents, et ils se sont toujours très bien adaptés, et cela prouve bien que ce sont des joueurs très intelligents et de très bons joueurs."

L'adversaire

Le FC Nantes, version Gourcuff

Christian Gourcuff est désormais l'entraîneur du FC Nantes. © AFP - AFP

Il se passe toujours quelquechose au FC Nantes à la faveur d'un président, Waldemar Kita, qui n'est pas avare de coups d'éclat. Ainsi, alors que la période de préparation était largement entamée et que le championnat allait débuter, l'entraîneur Vahid Halilhodžić a quitté le club d'un commun accord, mais sur fond de discorde. Il a été très vite remplacé par Christian Gourcuff. L'ancien entraîneur de Rennes et de Lorient a pris l'équipe en espérant apporter sa touche. Et les choses ne se passent pas trop mal pour l'instant. Si les Nantais se sont inclinés à Lille lors de la première journée, ils ont enchaîné avec un match nul face à l'OM, un succès à Amiens et un autre succès à domicile face à Montpellier. Il est vrai que les Nantais ont un calendrier qui leur permet de bien se roder à domicile en ce début de saison puisque ce sera ce dimanche le 3e match des Canaris à la Beaujoire en 5 journées.

L'arbitre

Willy Delajod au sifflet

Willy Delajod va diriger le Stade de Reims pour la première fois cette saison. © AFP - AFP

Ce sera la première fois cette saison que Willy Delajod va diriger les Rémois. La saison dernière, il a arbitré trois fois les Rémois en championnat, et c'était à chaque fois à l'extérieur, à Lille (1-1), Montpellier (2-4) et Monaco (0-0). C'est la deuxième saison dans l'élite pour ce jeune arbitre.

Le dernier FC Nantes - Stade de Reims

La saison dernière, les deux équipes se sont rencontrées à la Beaujoire exactement au même stade de la saison, lors de la 5e journée de Ligue juste après la trêve, le tout un dimanche à 15 heures. Les deux équipes avaient fait match nul 0 à 0. A noter que les Rémois avaient inscrit un but par Mathieu Cafaro qui avait été logiquement refusé par l'arbitre après utilisation du VAR suite à un hors-jeu du défenseur rémois Bjorn Engels.

