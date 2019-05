Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Girondins de Bordeaux - Stade de Reims

Reims, France

- Le Stade de Reims dévoilera son nouveau maillot la semaine prochaine à l'occasion de la rencontre contre le Paris Saint-Germain. Il y aura comme toujours trois maillots dont le principal sera à dominante rouge. Même si rien n'est encore officiel, le nouvel équipementier sera selon toutes vraisemblance UMBRO qui va remplacer HUNGARIA.

- Thomas Foket sera suspendu face au Paris Saint-Germain vendredi prochain. Il a reçu trois cartons jaunes en l'espace de 10 matches. Sa saison se terminera donc ce samedi à Bordeaux.

- A l"initiative de la Ligue de Football Professionnel, la 37e journée de Ligue 1 sera placé sous le signe de la lutte contre l'Homophobie. Plusieurs actions sont prévues à plus ou moins long terme mais lors de cette journée, les capitaines des 40 équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 porteront un brassard arc-en-ciel pour soutenir cette lutte.

Le brassard qui sera porté par l'ensemble des capitaines des équipes de Ligue 1 et Ligue 2. © Radio France - Alexandre Audabram

Le point sur l'effectif

- Ghislain Konan poursuit sa rééducation après son opération du dos.

- Johann Carrasso est toujours blessé à la hanche. Sa saison est terminée.

- Boulaye Dia est lui toujours en convalescence après sa blessure à la cuisse.

- Quatre joueurs sont menacés de suspension en cas de nouveau carton ce samedi à Bordeaux. Il s'agit de Rémi Oudin, Bjorn Engels, Xavier Chavalerin et Mathieu Cafaro. S'ils sont avertis à Bordeaux, ils seront suspendus pour la 1ère journée de Ligue 1 de la prochaine saison.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois a évoqué cette fin de saison et cette mauvaise série en cours : "Je n'ai rien a reprocher aux joueurs sur leur état d’esprit, sur la qualité des entraînements. Mais quand on est moins déterminé, quand on est moins en réussite défensivement, on est moins proche de notre adversaire, on est moins déterminé. C'est cette mentalité qu'il faut sens cesse cultiver et quand on est moins dans cette mentalité de compétiteurs, de dépasser ses limites, on est plus en difficulté quand on en fait 10 à 15 % de moins, car on n'a pas de marge comme je le dis depuis le début de la saison. Alors je suis très fier avec mes joueurs d'avoir tiré le maximum cette saison mais quand on en fait moins, on est tout de suite en difficulté."

L'adversaire

Une saison à vite oublier pour les Girondins de Bordeaux

Paolo Sousa est le dernier entraîneur en date des Girondins de Bordeaux. © AFP - AFP

Cette saison bordelaise n'aura pas été un long fleuve tranquille. Un changement d'actionnaire, un championnat manqué et pas moins de trois entraîneurs qui se sont succèdés de Gustavo Poyet à Paolo Souza en passant par Ricardo. Les Bordelais, européens la saison dernière, vont terminer autour de la 15e place dans la deuxième partie du tableau. Ils sont sur une série calamiteuse de 5 défaites consécutives en championnat. Et attendant vite le prochain exercice pour rebondir et retrouver un rang plus digne et plus conforme au budget et au standing du club. Les Bordelais restent sur une série de 5 défaites consécutives en championnat.

La dynamique

Les 5 derniers matches du Stade de Reims -> NDNDD

J32 - > Monaco 0 - 0 Stade de Reims

J33 - > Stade de Reims 0 - 2 Saint-Etienne

J34 -> Angers 1 - 1 Stade de Reims

J35 -> Stade de Reims 0 - 3 - Nîmes Olympique

J36 -> SM Caen 3 - 2 Stade de Reims

Les 5 derniers matches des Girondins de Bordeaux - > DDDDD

J32 -> Saint-Etienne 3 - 0 Bordeaux

J33 -> Nîmes Olympique 2 - 1 Bordeaux

J34 -> Bordeaux 2 - 3 Lyon

J35 -> Bordeaux 0 - 1 Angers

J36 -> Lille 1 - 0 Bordeaux

L'arbitre

Eric Wattelier au sifflet

C'est la troisième fois qu'Eric Wattelier dirigera le Stade de Reims cette saison. © AFP - AFP

Eric Wattelier effectue sa première saison en Ligue 1. Il a dirigé le Stade de Reims à deux reprises cette saison, deux fois lors de la phase aller à Nantes (0-0) et à Delaune face à Angers (1-1) tout comme les Girondins à Angers (1-2) et face à Rennes (1-1) au Matmut Atlantique. Il a arbitré 15 matches de Ligue 1 cette saison, distribué 51 cartons jaunes et 5 rouges.

Le dernier Girondins de Bordeaux - Stade de Reims

Bordeaux est une terre où les Rémois ne se sont jamais inclinés depuis le retour du club en Ligue 1 en 2012. Entre 2012 et 2015, les Rémois ont fait quatre fois match nul dans l'ancien Stade Chaban-Delmas. Et au Matmut Atltantique qu'ils ont découvert lors de la 1ère journée de la saison 2015 - 2016, le 9 août 2015, ils s'étaient imposés 2 buts à 1 grâce des buts de Nicolas De Préville et Jordan Siebatcheu dans les 10 dernières minutes après avoir été menés au score.

Le programme et le classement