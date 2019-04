Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant AS Monaco - Stade de Reims

Les dernières infos, les dernières déclarations, le point sur l'effectif... A deux jours du rendez-vous face aux Monégasques, on vous dit tout sur la rencontre de la 32e journée de Ligue 1 qui se disputera ce samedi à 20 heures au Stade Louis II

Reims, France

Les dernières infos

Les joueurs du Stade de Reims prendront la direction de Monaco dès vendredi en fin d’après-midi en avion privé. Ils rentreront immédiatement après la rencontre par les mêmes moyens

La rencontre entre le SCO Angers et le Stade de Reims a été fixée au dimanche 28 avril à 14 heures au Stade Raymond-Kopa. La majorité des rencontres se disputant le dimanche en raison de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais qui se déroulera la veille au Stade de France.

Le point sur l’effectif

L’attaquant rémois Pablo Chavarria souffre d’une élongation à l’adducteur contractée à la fin du match face à Lille dimanche dernier. Il est forfait pour le déplacement à Monaco et reprendra l’entraînement la semaine prochaine.

contractée à la fin du match face à Lille dimanche dernier. Il est forfait pour le déplacement à Monaco et reprendra l’entraînement la semaine prochaine. Ghislain Konan continue son protocole de soins en prévision d’une reprise pas avant la saison prochaine.

en prévision d’une reprise pas avant la saison prochaine. Johann Carrasso souffre toujours d’une blessure à la hanche.

Trois joueurs rémois sont menacés de suspension. Il s’agit d’Abdul-Raman Baba, Alaixys Romao et Rémi Oudin. En cas de nouveau carton jaune reçu à Monaco, ils seraient suspendus pour le déplacement à Angers.

La Conf’ de David Guion

L’entraîneur du Stade de Reims est d’abord revenu sur le match face à Lille : « Il n’y avait pas besoin de digérer même si on s’était quitté sur cette décision arbitrale, mais au delà de cela je me dois de prendre du recul et d’analyser, et ce match face à Lille était vraiment la réponse que j’attendais de mes joueurs après la deuxième mi-temps de Strasbourg. J’ai trouvé que l’on avait un gros match tactique, dans la discipline, dans la rigueur. Pour l’avoir revu, même ce début de deuxième mi-temps est très bon, mais c’est ce coup de pied arrêté qui nous a remis dedans. J’ai beaucoup aimé mon équipe qui a retrouvé son ADN sur ce match là. »

David Guion a ensuite évoqué l'équipe de Monaco : « C'est une équipe qui n'a perdu qu'un seul match depuis le retour de Leonardo Jardim et quand on regarde le match contre Caen, avec toutes les occasions qu'ils ont eu, ils n'ont pas eu de réussite et ont rencontré un gardien exceptionnel en face ce jour-là. C'est une équipe qui a 11 joueurs de Ligue des Champions, avec un entraîneur de Ligue des Champions, une compétition qu'ils ont joué en début de saison, donc c'est notre Coupe d'Europe à nous. »

L’adversaire

Un Monaco new-look

L'entraîneur monégasque Leonardo Jardim a été limogé de Monaco en octobre avant d'être rappelé en janvier dernier... © AFP - Archives AFP

Le Monaco du début de saison, brièvement entraînée par Thierry Henry, n’a plus vraiment à voir avec l’équipe actuelle. Profitant d’un budget conséquent et d’un mercato d’hiver qui n’impose aucune limite, Monaco a quasiment changé tout son effectif. Des recrues et aussi des retours de blessures qui avaient handicapé l’équipe monégasque. Cela a permis aux joueurs de Léonardo Jardim d’assurer quasiment le maintien puisque Monaco a quitté la zone de relégation à la faveur d’un parcours presque sans accrocs depuis le début de l’année 2019. Mise à part peut-être le dernier match au Stade Louis II perdu face à Caen il y a 15 jours.

L’arbitre

Willy Delajod au sifflet

Willy Delajod arbitrera le Stade de Reims pour la 3e fois cette saison. © AFP - Archives AFP

Ce sera la troisième fois que Willy Delajod dirige le Stade de Reims cette saison. La première s’était à Lille où sa décision de siffler un penalty aux Lillois à l’ultime minute de la rencontre alors que les Rémois tenaient un succès avait fait polémique. Il a également dirigé la rencontre à Montpellier où les Rémois s’étaient imposés 4 à 2 au mois de février dernier.

Le dernier AS Monaco – Stade de Reims

Alors dans la difficulté en vue du maintien en Ligue 1, les Rémois avaient réussi à ramener un match nul 2 buts partout de Monaco en mars 2016. C’est Gaetan Charbonnier qui avait ouvert le score pour les Rémois avant que Monaco ne reprenne l’avantage grâce à un doublé de Vagner Love. Diego Rigonato avait égalisé en fin de match pour les Rémois.

Le programme et le classement