Le J - 2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Olympique de Marseille - Stade de Reims

Reims, France

Les dernières infos

Les Rémois partiront à Marseille en avion privé dès samedi soir, pour un retour immédiatement après la rencontre dimanche dans la soirée afin de préparer la réception de Toulouse le mercredi suivant.

Un seul joueur est menacé de suspension an cas de nouveau carton jaune , il s'agit de Xavier Chavalerin qui après son retour de suspension, a déjà reçu deux cartons jaunes face à Orléans et Saint-Etienne. En cas de nouveau carton dimanche face à L'OM, il serait suspendu pour la venue de Strasbourg à Delaune le 15 décembre.

Les Rémois joueront la rencontre à Marseille avec leur maillot vert et short vert alors que les Marseillais seront eux avec leurs couleurs traditionnelles à domicile, maillot blanc et short blanc.

David Guion a décidé de ne pas ouvrir son groupe comme il l'avait fait lors de la dernière semaine à 3 matches en septembre, lorsque les Rémois avaient enchaîné les rencontres face à Dijon, Paris Saint-Germain et Bordeaux. Il avait concerné un groupe de 22 joueurs, cette fois-ci il composera un groupe de 18 pour le déplacement à Marseille dimanche.

Le point sur l'effectif

Marvin Martin n'est toujours pas remis de sa blessure à la cuisse . Il passera une IRM de contrôle lundi prochain pour savoir s'il peut reprendre avec la perspective du match face à son ancien club face à Lille le 9 décembre.

Tristan Dingomé est toujours blessé, il suit son protocole de soin avec une reprise estimée courant décembre.

Pas d'autres absences ou incertitudes à signaler, David Guion a le reste de son groupe à disposition.

La conf' d'avant-match de David Guion

David Guion a évoqué son souhait au moment d'aborder ces 5 derniers matches de l'année : "Je voudrais voir une progression entre les matches de Paris, Saint-Etienne et donc Marseille. C'est ce que j'ai expliqué aux joueurs. A Paris, on a été submergé par le talent de l'équipe parisienne et on a eu du mal à exister. A Saint-Etienne, on a au contraire embêté cette équipe et on a fait preuve de personnalité dans le jeu, mais on a manqué d'expérience et de maturité sur des moments importants du match. Et là face à Marseille, j'attends encore une progression. On est dans des contextes a peu prés similaires, c'est a dire de gros clubs avec de l’engouement populaire et des adversaires de prestige. Donc c'est ce que j'attend à travers ce match à Marseille."

L'entraîneur rémois a ensuite parlé de l'Olympique de Marseille : "On y va ambition car selon moi, il y a des choses à faire. On va pouvoir contrarier quelques plans marseillais, une équipe de Marseille où il y a beaucoup d'individualité, on sait qu'aujourd'hui, Florian Thauvin est sur son nuage. Après, je pense que l'on a une Ligue 1 qui est homogène. Il y a le PSG qui est inclassable, mais ensuite avec cette homogénéité, toutes les équipes sont capables d’embêter les autres, et on va aller au Vélodrome avec cette idée la, avec beaucoup humilité mais aussi avec beaucoup d'ambitions."

L'adversaire

L'Olympique de Marseille joue tout sur le championnat

L’attaquant international Florian Thauvin a inscrit un triplé face à Amiens dimanche dernier. © Maxppp - Maxppp

L'Olympique de Marseille n'est plus qualifié en Ligue Europa, et ce depuis la 4e journée de la phase de poule. Les Marseillais sont passés à côté dans cette compétition, alors que le club avait réussi à atteindre la finale la saison dernière, battu par l'Atletico Madrid. Du coup, l'entraîneur marseillais Rudy Garcia avait laissé de nombreux cadres au repos jeudi pour le déplacement à Francfort. Florian Thauvin, Steve Mandada, Dimitri Payet, Clinton Njié ou encore Adil Rami n'étaient pas du voyage en Allemagne, où l'Olympique de Marseille s'est incliné 4 à 0 jeudi soir. Lors de la précédente journée de Ligue 1 dimanche dernier, les Marseillais ont facilement disposé d'Amiens en s'imposant 3 buts à 1 sur la pelouse picarde, grâce à un triplé de Florian Thauvin. Des Marseillais qui sont dans leurs temps de passage en championnat dans le top 5. Ils n'ont perdu qu'une seule fois à domicile cette saison, c'était face au Paris Saint-Germain, mais ont souvent été accroché même lorsqu'ils se sont tout de même imposés comme face à comme face à Strasbourg (3-3), Rennes (2-2). A noter enfin que l'OM s'est incliné sur la pelouse de l'autre promu, Nîmes Olympique (1-3) en début de saison.

L'arbitre

Nicolas Rainville au sifflet

Nicolas Rainville dirigera la rencontre Marseille - Reims. © AFP - AFP

C'est la première fois cette saison que Nicolas Rainville va diriger les deux équipes pour la première fois cette saison. Il a jusque-là arbitré 5 matches de Ligue 1 depuis le début de la saison avec 24 cartons jaunes donnés, et un rouge distribué au Monégasque Samuel Grandsir lors de Strasbourg - Monaco.

Le dernier Olympique de Marseille - Stade de Reims

Et la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrés au Stade Vélodrome, c'était déjà David Guion qui était sur le banc de touche ! Il venait d'assurer l'intérim en se lançant dans une mission commando après la mise à l'écart d'Olivier Guégan. Les Rémois s'étaient rendus à Marseille dans l'espoir de prendre des points avant de finir le championnat une semaine plus tard à domicile face à Lyon. C'était lors de la 37 e journée, le 7 mai 2016. Le Stade de Reims s'est incliné 1 à 0 avec un but marseillais inscrit par Michy Batshuayi en début de deuxième période, bien aidé par Kossi Agassa qui avait mal négocié une passe en retrait (voir la vidéo ci-dessus). Les Rémois, dans une très mauvaise dynamique, n’avaient jamais réussi à égaliser alors que l'OM avait géré son match sans grande intensité, les Marseillais n'ayant plus rien à jouer dans ce championnat. Drôle de coïncidence : ce match était déjà arbitré par Nicolas Rainville qui officiera dimanche.

Le programme et le classement