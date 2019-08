Le J- 2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Olympique de Marseille - Stade de Reims

Reims, France

Les dernières infos

Pour ce premier déplacement, les Rémois partiront en avion privé dès vendredi soir au départ de Vatry pour un retour immédiatement après la rencontre.

Le point sur l'effectif

Arber Zeneli est en rééducation suite à sa rupture des ligaments du genou. Pas de retour prévu avant le mois de janvier.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois a d'abord évoqué le plaisir d'en découdre enfin en championnat après la préparation : "Cela fait 6 semaines que l'on s'entraîne, les matches amicaux ne remplacent pas la compétition. on est tous des compétiteurs et l'on a vraiment envie, on a hâte de rentrer dans la compétition et dans ce championnat. On a fait pratiquement 50 entraînements depuis le début de la préparation, c'est vraiment pour être prêts à Marseille samedi."

L'adversaire

L'Olympique de Marseille vers un nouveau départ

Le Portugais André Villas Boas est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. © Maxppp - Maxppp

Après une saison pour le moins ratée du côté de Marseille, c'est avec de nouvelles ambitions que le club phocéen entame ce nouvel exercice. Avec d'abord un nouvel entraîneur, le Portugais André Villas-Boas a remplacé Rudi Garcia. Marseille n'a pas encore été très actif sur le front du mercato avec seulement deux arrivées, celles de l’Argentin Dario Benedetto et l'Espagnol Alvaro Gonzales. Mais Marseille a réussi à garder son ossature et notamment Dimitri Payer, Florian Thauvin mais aussi Luis Gustavo. Ces deux derniers, blessés lors de la préparation, devraient faire leur retour face au Stade de Reims. Marseille qui a du se serrer la ceinture avec une enveloppe budgétaire limitée pour faire un recrutement plus ambitieux. Mais les Marseillais pourraient avoir un rôle très important dans la lutte pour le podium, d'autant plus que l'équipe le disputera pas de Coupe d'Europe cette saison ce qui pourrait compter au niveau du calendrier et de la récupération.

L'arbitre

Jérôme Brisard au sifflet

Jérôme Brisard a été désigné pour diriger la rencontre entre l'Olympiqe de Marseille et le Stade de Reims. © Maxppp - Maxppp

C'est la deuxième saison au plus haut niveau pour le Mayennais. Il a croisé la route du Stade de Reims a deux reprises la saison dernière dont une qui avait laissé quelques regrets aux Rémois et ce match au Stade Delaune face à Lille où il avait jugé une main lilloise dans la surface de réparation dans le temps additionnel. Main qu'il n'avait pas sifflé alors que le score était de 1 but partout.

Le dernier Olympique de Marseille - Stade de Reims

La saison dernière à Marseille, les Rémois avaient fait match nul 0 à 0. © Maxppp - Archives Maxppp

La saison dernière, les Rémois s'étaient déplacés au Stade Velodrome lors de la phase aller au début du mois de décembre. Avec à la clé un match nul 0 à 0 et quelques regrets puisque les hommes de David Guion s'étaient procurés les meilleures occasions. Ils avaient remporté le match retour au Stade Delaune lors de la phase retour (2-1).

