Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Paris Saint-Germain - Stade de Reims

Reims, France

Les dernières infos

De nombreux supporters se déplaceront en bus en direction de Paris dès mercredi après-midi. Des bus organisés par les Ultrems et le Groupement des supporters. Le groupement en a déjà rempli 3, et les Ultrems un avec l'espoir d'en remplir un deuxième d'ici à mercredi. 500 places a 10 euros ont été vendues à la boutique du Stade Delaune depuis une semaine sur les 700 mises à disposition par le Paris Saint-Germain.

sur les 700 mises à disposition par le Paris Saint-Germain. Le Stade de Reims est en train de finaliser un match amical pendant la prochaine trêve internationale. Les Rémois devraient affronter l'équipe de Ligue 2 du Racing Club de Lens . Le match se disputerait à huis clos au centre d'entraînement de la Gaillette près de Lens.

. Le match se disputerait à huis clos au centre d'entraînement de la Gaillette près de Lens. Les Rémois s'entraîneront une dernière fois mardi après-midi mais ils ne prendront la direction de Paris en bus que mercredi matin. ils reprendront ensuite le chemin de Reims toujours en bus immédiatement après la rencontre.

Le point sur l'effectif

Arber Zeneli sera de retour en janvier prochain après sa blessure au genou au mois de juin dernier. Mais il a effectué ce lundi matin un premier footing depuis sa grave blessure.

sera de retour en janvier prochain après sa blessure au genou au mois de juin dernier. Mais il a effectué ce lundi matin un premier footing depuis sa grave blessure. Tristan Dingomé n'est toujours pas remis de son hématome à la cuisse et doit encore subir des examens. Il sera absent face au Paris Saint-Germain et très probablement face à Dijon.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois a principalement évoqué le match face au Paris Saint-Germain : "On a bien vu sur cette dernière semaine, ils ont encore rajouté une discipline exceptionnelle par rapport à la saison dernière. Plus il y a de matches cette année, plus ils sont dans cette discipline. Avec bien sur Neymar qui emmène cette plus-value nécessaire pour faire basculer le score dans les matches indécis comme face à Strasbourg ou à Lyon. On sait que c'est Paris qui impose son rythme, avec la possession, ils vous fatiguent sur la largeur, mais bon, quand on joue contre le PSG, il faut que eux soient un peu moins bien, que les circonstances soient favorables, mais a surtout, et j'insiste la dessus, que nous, on soit nous même, et dans les meilleures conditions et que chacun d'entres nous soit à un peu plus que 100 %."

L'adversaire

Le Paris Saint-Germain intouchable

Neymar jouera contre le Stade de Reims ce mercredi au Parc des Princes. © AFP - AFP

Il y a des matches comme çà où on se demande comment le Stade de Reims pourrait bousculer son adversaire... Ou plutôt, qu'un seul match : c'est celui face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et plus particulièrement face à ce PSG là qui impressionne notamment depuis le retour de Neymar au début du mois de septembre. Paris vient de surclasser le Real Madrid mercredi dernier en Ligue des Champions (3-0) et de s'imposer sur la pelouse de Lyon (0-1) là où pourtant il n'avait pas la partie facile depuis quelques années. Les Parisiens ont inscrit au moins un but lors de leurs 44 derniers matches de championnat, c'est un record en France. Les Rémois savent que la soirée risque d'être compliquée au Parc. A noter que les Parisiens devraient enregistrer le retour de blessure de Kylian Mbappé.

Les dynamiques

Les 5 derniers matches du Stade de Reims - > NDVDN

J2 -> Stade de Reims 0 - 0 RC Strasbourg

J3 -> Stade Brestois 1 - 0 Stade de Reims 0

J4 -> Stade de Reims 2 - 0 Lille OSC

J5 -> FC Nantes 1 - Stade de Reims 0

J6 -> Stade de Reims 0 - 0 AS Monaco

Les 5 derniers matches de Paris Saint-Germain -> VVVVV

J3 -> Paris Saint-Germain 4 - 0 Toulouse FC

J4 -> FC Metz 0 - 2 Paris Saint-Germain

J5 -> Paris Saint-Germain 1 - 0 Strasbourg RC

LDC -> Paris Saint-Germain 3 - 0 Real Madrid

J6 - > Olympique Lyonnais 0 - 1 Paris Saint-Germain

L'arbitre

François Letexier au sifflet

François Letexier va diriger la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. © AFP - AFP

C'est le plus jeune arbitre de la Ligue 1, et certainement celui qui incarne l'avenir de l'arbitrage français. Il a dirigé une rencontre de Ligue Europa la semaine dernière. Ce sera la première fois qu'il dirigera le Stade de Reims cette saison. La saison dernière, il a dirigé la rencontre remportée par le Stade de Reims face à l'Olympique de Marseille au Stade Delaune (2-1).

Le dernier Paris Saint-Germain - Stade de Reims

C'est un drôle de souvenir qu'il reste de cette rencontre de la saison 2018-2019 au Parc des Princes. Les Rémois s'étaient inclinés 4 buts à 1 mais pourtant, ils avaient ouvert le score dès la 2e minute de jeu grâce à Xavier Chavalerin, qui a battu Gianluigi Buffon d'une frappe sèche à l'entrée de la surface de réparation. Avantage de courte durée puisqu' Edinson Cavani avait égalisé 3 minutes plus tard.

Le programme et le classement