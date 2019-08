Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade Brestois - Stade de Reims

Reims, France

Les Rémois partiront à Brest samedi matin en avion privé au départ de l'aéroport de Vatry . Ils reviendront à Reims par les mêmes moyens immédiatement après la rencontre.

Le jeune milieu de terrain Nathanaël Mbuku, qui a fait ses premiers pas en Ligue 1 face à Marseille et Strasbourg, était en équipe de France U18 cette semaine au CNF Clairfontaine. Les jeunes bleuets ont battu le Paraguay 5 à 1 en match de préparation en vue de la Coupe du Monde U18 qui se déroulera au Brésil du 26 octobre au 17 novembre prochain. Mbuku a inscrit l'un des 5 buts français. Il devait revenir s'entraîner avec ses coéquipiers dès vendredi matin en vue du déplacement à Brest.

Le point sur l'effectif

Arber Zeneli est toujours absent en raison de sa rupture des ligaments du genou. Pas de retour prévu avant l'année 2020

Mathieu Cafaro soigne son genou. Il devrait faire son retour courant septembre.

Hassane Kamara souffre de la cuisse, une lésion musculaire qui empêchera d'être présent pour le déplacement à Brest ce week-end.

Marshall Munetsi qui avait manqué les deux premiers matchs suite à une entorse à la cheville, est désormais opérationnel et pourrait être appelé pour le déplacement en Bretagne.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois a d'abord évoqué l'adversaire brestois, un promu qui selon lui a programmé une victoire contre son équipe : "On voit bien à travers les deux premiers matches des Brestois qu'ils ont gardé la dynamique de la saison dernière. Quand un promu reçoit un ex-promu, je pense qu'il a coché la victoire comme moi je l'avais fait l'année dernière contre Strasbourg et Amiens. Donc cela va être un match très difficile à négocier pour ces raisons là."

David Guion a également évoqué le contexte du Stade Francis-Le-Blé à Brest : "C'est intéressant parce que le public est près. Il y a le kop derrière le but, il y a une ambiance qui nous rappelle que l'on est pas loin des îles britanniques, on sent qu'il y a du bruit, que les gens sont proches et il y a ce foot populaire. C'est vraiment très agréable quand on est joueur de ressentir cette ambiance là".

L'entraîneur rémois a évoqué le mercato qui arrive à sa fin, et le risque de voir des joueurs enrôlé en urgence : "Oui je lis çà, à travers mes collègues qui en parle. Je crois que c'est Christophe Galtier à Lille qui disait que dans les 10 derniers jours, cela ressemblait à un mercato d'urgence et que c'était jamais bon. Mais chez nous, les dossiers ont été travaillés en amont, donc au delà du fait que cela peut paraître de l'urgence, ce sont des dossiers qui sont travaillés depuis longtemps, c'est juste qu'il faut trouver des accords avec les clubs à qui les joueurs appartiennent."

L'adversaire

Le Stade Brestois retrouve l'élite

Le Stade Brestois est toujours invaincu cette saison. © AFP - AFP

Le Stade Brestois retrouve la Ligue 1 cette saison, 6 ans après l'avoir quitté. Les Bretons ont changé d'entraîneur à l'intersaison après le départ de Jean-Marc Furlan à Auxerre, et l'arrivée d'Olivier Dall'oglio, l'ancien entraîneur de Dijon. Et Brest est plutôt resté dans sa dynamique de la saison dernière comme on le voit souvent avec les promus puisque Brest est tout comme Reims invaincu lors de ces deux premiers matches de la saison. Les Brestois ont fait deux matches nul sur le même score de 1 but partout, à domicile face à Toulouse puis à Saint-Etienne. Le Stade de Reims retrouvera dans les rangs bretons son ancien attaquant, Gaëtan Charbonnier.

L'arbitre

Hakim Ben El Hadj au sifflet

Hakim Ben El Hadj. © AFP - AFP

Ce sera le deuxième de la saison pour Hakim Ben El Hadj qui a dirigé la rencontre de la 1ère journée entre Angers et Bordeaux (3-1). Il a déjà arbitré le Stade de Reims cette saison, mais pas sur le terrain puisqu'il était dimanche dernier arbitre video lors de la rencontre entre Reims et Strasbourg. La saison dernière, il a dirigé plusieurs fois l'équipe rémoise. On se souvient notamment de ce but qu'il a accordé à Mathieu Cafaro face à Monaco au mois de novembre, but de la victoire qui avait été dans un premier temps refusé avant l'intervention de la video.

Le dernier Stade Brestois - Stade de Reims

Il faut remonter à la saison 2012-2013, la première du Stade de Reims dans l'élite dans l'ère moderne, pour retrouver une trace d'une rencontre en Ligue 1 entre les deux clubs. Le 13 avril 2013, les Rémois s'étaient imposés 2 à 0 sur la pelouse du Stade Francis-Le-Blé grâce à des buts de Nicolas Fauvergue et Diego Rigonato. Un succès qui avait contribué au maintien alors que les Bretons étaient descendus en Ligue 2 à l'issue de cette saison. Le dernière match en Ligue 2 remonte à la saison 2017-2018. L'équipe emmenée par David Guion avait fait match nul 0 à 0.

