Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Angers SCO

Reims, France

Les dernières infos

Il n'y aura pas de match amical pour meubler la trêve internationale de la semaine prochaine . David Guion n'a pas souhaité en organiser un notamment pour aborder dans les meilleures conditions le sprint final qui mènera jusqu'à la trêve de Noël où les Rémois disputeront 6 matches de Ligue 1 et un match de Coupe de la Ligue en moins de 4 semaines.

Pour contribuer à la cause Movember, association qui sensibilise les hommes au cancer de la prostate et du testicule, à la santé mentale et à la prévention au suicide, le Stade de Reims a édité un sweat-shirt avec un logo inédit et original. Il sera vendu à la boutique du Stade de Reims dès samedi, les bénéfices seront intégralement reversés à l'association.

Le point sur l'effectif

Xavier Chavalerin et Moussa Doumbia seront suspendus pour le match face à Angers ce samedi.

Ghislain Konan n'est pas remis de sa contusion au genou subie face à Nîmes. Il est forfait pour samedi.

Anastatios Donis avait un hématome au muscle fessier suite à un choc en Coupe de la Ligue. Forfait à Nice, il sera de retour face à Angers.

Boulaye Dia a reçu un coup à la cheville à l'entraînement. Il est incertain pour le match face à Angers.

Tristan Dingomé poursuit sa reprise, il devrait être de retour après la trêve internationale de novembre.

Arber Zeneli sera lui de retour à la compétition au début de l'année 2020.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois est d'abord revenu sur la défaite à Nice (0-2) et ces 10 minutes au cours desquelles les Rémois ont encaissé les deux buts : " J'en ai rediscuté avec les joueurs. Il faut qu'ils soient en capacité à davantage se mobiliser sur le terrain. C'est pour çà que tout ce travaille de responsabilisation et d'autonomie est important et on s'aperçoit que sur ces 10 minutes, ou on a fléchit, et cela nous a mis le match complémentent en l'air. Alors que l'on a vu que l'on était capable de réagir mais le match était plié."

David Guion a ensuite évoqué l'adversaire du week-end : "Angers a un bloc compact, hermétique, la différence par rapport à la saison passée, c'est que les résultats sont meilleurs alors qu'ils ont perdu leurs deux meilleurs joueurs : Jeff Reine-Adelaide et Flavien Tait. Cela prouve bien qu'ils s'appuient avant tout sur un collectif, plus que sur des individualités. Mais c'est aussi parce qu'ils ont rajouté de la quantité à la qualité. Ils ont un banc de touche qui offre beaucoup plus de choix à leur entraîneur."

L'adversaire

Angers s'installe sur le podium

L'ancien Nîmois Rachid Allioui a rejoint Angers SCO cette saison. © AFP - AFP

La série de 3 matches sans victoire dont deux défaites n'aura finalement pas beaucoup pesé sur le rendement d'Angers. Après les revers face à Paris et à domicile face à Brest, les Angevins ont retrouvé le chemin de la victoire samedi dernier face à Strasbourg (1-0) et repris place à la deuxième place du championnat de Ligue 1 juste derrière le Paris Saint-Germain. Au delà de ce classement flatteur en rapport direct avec une ligue 1 où les ténors sont pour l'instant absents, Angers récolte les fruits d'une politique sportive cohérente, d'un recrutement réussi à l'intersaison. Les départ de Jeff Reine-Adelaide (Lyon) et Flavien Tait (Rennes) ont bien été compensés avec entre autre les arrivées de Rachid Allioui et Antonin Bobichon de Nîmes, Mathias Pereira-Lage de Clermont-Ferrand. Et Angers propose un jeu très équilibré entre la défense et l'attaque.

Les dynamiques

Les 5 derniers matches du Stade de Reims - > VVNVD

J9 -> Stade Rennais 0 - 1 Stade de Reims

J10 -> Stade de Reims 1 - 0 Montpellier SC

J11 -> Stade de Reims 0 - 0 Nîmes Olympique

CDL (16e) -> Stade de Reims 2 - 1 Bourg-Peronnas (Nat.)

J12 - OGC Nice 2 - 0 Stade de Reims

Les 5 derniers matches d'Angers -> DDNDV

J9 -> Paris SG 4 - 0 Angers SCO

J10 -> Angers SCO 0 - 1 Stade Brestois

J11 -> Montpellier-Hérault 0 - 0 Angers SCO

CDL (16e) -> Amiens 3 - 2 Angers SCO

J12 -> Angers SCO 1 - 0 Strasbourg

L'arbitre

Hakim Ben El-Hadj au sifflet

Hakim Ben El Hadj © AFP - AFP

C'est la deuxième fois qu'Hakim Ben El Hadj dirigera le Stade de Reims cette saison après le match arbitré à Brest au mois d'août dernier (0-1). Hakim Ben El Hadj a dirigé 6 matches de Ligue 1 cette saison, distribué 22 cartons jaunes et aucun rouge.

Le dernier Stade de Reims - Angers SCO

La saison dernière au Stade Delaune, les deux équipes s'étaient quitté sur un score nul de 1 but partout le 20 octobre lors de la 10e journée. Les Angevins avaient ouvert le score avant la mi-temps. C'est Pablo Chavarria qui a égalisé en deuxième période.

