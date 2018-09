Reims, France

Marvin Martin officiellement capitaine

L'entraîneur rémois David Guion s'était donné jusqu'au 30 août pour valider définitivement l'ordre de ses capitaines. Il a ainsi confirmé Marvin Martin comme premier capitaine de l'équipe. L'ancien milieu de terrain lillois avait débuté avec le brassard, il est donc conforté dans sa fonction. Pablo Chavarria et Alaixys Romao seront eux vice-capitaines pour le reste de la saison.

Le nouveau départ de Mathieu Cafaro

Le jeune milieu de terrain rémois a pris une nouvelle dimension cette saison en étant régulièrement dans le groupe et même titulaire. Pourtant, ce n'était pas gagné pour l'ancien Toulousain qui a bien failli être tout simplement mis de côté à la fin de la saison dernière, poussé vers la sortie. C'est David Guion qui raconte : "La saison dernière, Mathieu n'a pas fait un grande saison et même aux entraînements, il n'était pas performant. Il n'a pas joué et je ne lui ai pas fait de cadeaux. Et à la fin de la saison, on a eu une conversation très dure, je l'ai vraiment bousculé. Et je lui ai dit que si c'était ce Mathieu Cafaro là la saison suivante, il pouvait partir, çà ne m’intéressait pas de l'avoir. Et il m'a répondu : coach, laissez-moi au moins faire la préparation, et je vous promet que je vais changer. Et c'est ce qu'il s'est passé ! Donc tout le mérite lui en revient. Moi je ne regrette pas d'avoir eu cette attitude là car on avait un jeune joueur avec des qualités mais qui manquait de maturité. Et dès la reprise, il s'est totalement investi ! Mais j'insiste sur le fait que tout le mérite lui en revient, et je trouve que c'est un bel exemple pour tout le monde."

4 joueurs rémois sous la menace de suspension

La règle n'a pas changé depuis la saison dernière : lorsqu'un joueur reçoit trois cartons jaunes en l'espace de 10 matches, il est suspendu lors de la première réunion de la commission de discipline qui suit le 3e carton reçu. Soit en général le mercredi suivant. Aussi, trois joueurs rémois ont déjà reçus deux cartons, il s'agit de Mathieu Cafaro, Xavier Chavalerin et Moussa Doumbia. Auquel s'ajoute Romain Métanire qui avait écopé de deux matches ferme plus un avec sursis. Ce sursis se transformera en match ferme s'il reçoit un nouveau carton jaune lors des 10 prochains matches.

Le point sur l'effectif

Pas de blessures à signaler dans le groupe, David Guion peut compter sur l'ensemble de son effectif, il souhaite d'ailleurs garder ses 20 joueurs de champs et trois gardiens sous pression pour les deux matches qui se présentent face à Dijon et au Paris Saint-Germain.

En raison d'un léger rhume, le gardien rémois Edouard Mendy ne s'est pas entraîné jeudi mais sa présence pour le match face à Dijon n'est pas remise en question

Tristan Dingomé a fait une bonne reprise avec la réserve de Nationale 2 la semaine dernière. Il va rester en réserve ce week-end, l'entraîneur rémois ne souhaitant trop vite l'exposer à la Ligue 1.

Après avoir purgé ses deux matches de suspension fermes face à Montpellier et Nantes, Romain Métanire est à nouveau qualifié pour postuler dans le groupe.

Les mots de l'entraîneur

David Guion s'attend à un match compliqué face à une équipe bourguignone qui reste sur deux défaites consécutives à domicile, mais qui est performante à l'extérieur. "Après le match [perdu face à Angers], Olivier [Dall'Oglio, l'entraîneur de Dijon] avait dit qu'il allait redistribuer les cartes, explique l'entraîneur rémois. Ils vont avoir plus envie, comme on dit, de fermer un peu plus le jeu, de moins l'ouvrir et de moins s'exposer. Comme ils sont capables de le faire actuellement à l'extérieur parce que je vous rappelle qu'ils ont gagné leurs deux matches à l'extérieur. C'est une équipe qui pour l'instant maîtrise bien son sujet à l'extérieur et reste un peu plus en difficulté à domicile. Et on sait que c'est plus difficile de faire le jeu sans s'exposer aux contres à domicile. C'est pour cela que c'est un gros défi qui nous attend car c'est une équipe qui maîtrise parfaitement son jeu à l'extérieur."

L'arbitre

Jérôme Brisard va diriger la rencontre Stade de Reims - Dijon FCO. © Maxppp - maxppp

Jérôme Brisard au sifflet

L'arbitre mayennais va diriger pour la première fois le Stade de Reims cette saison. Âgé de 32 ans, il évolue en Ligue 1 depuis deux saisons et a été promu arbitre international en début d'année. Jérôme Brisard a arbitré trois matches de Ligue 1 cette saison : Nantes - Monaco (1-3), Montpellier - Saint-Etienne (0-0) et Nîmes - Paris Saint-germain (2-4). Il a distribué 8 cartons jaunes et 2 rouges. Les deux expulsions sont celles de Téji Savanier (Nîmes Olympique) et Kylian MBappé (Paris Saint-germain)

La stat

C'est une statistique qui est très importante dans un match de football : l'incidence du premier but sur le score final. En règle générale, l'équipe qui inscrit le premier but dans une rencontre élève son pourcentage de chance de ne pas perdre. Et du côté du Stade de Reims, les Rémois ont toujours gagné quand ils ont inscrit le premier but (à Nice et face à Lyon) et s'est incliné quand il a encaissé le premier but (à Amiens et face à Montpellier). Dijon ayant eu des scénarios de matches beaucoup moins uniformes.

A gauche, les stats du Stade de Reims. A droite sur l'infographie, celles de Dijon. - STATS

Le dernier Reims - Dijon

C'est la première fois que Reims et Dijon vont s'affronter en Ligue 1. Jusque-là, les deux clubs ne s'étaient croisés qu'en Ligue 2. La dernière venue des Dijonnais à Reims remonte au 23 avril 2011 lors de la saison 2010-2011. Le Stade de Reims alors entraîné par Hubert Fournier s'était incliné 2 buts à 1. D'ailleurs, les Dijonnais sont plutôt à l'aise au Stade Delaune puisqu'en 7 confrontations, ils se sont imposés 5 fois pour seulement 2 victoires rémoises. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées en compétition officielle, c'était en Dijon, en 16e de finale de la Coupe de la Ligue, le 28 octobre 2015. Les Dijonnais, alors leaders de Ligue 2, avait sorti le Stade de Reims qui évoluait en Ligue 1 sur le score de 2 buts à 1.

