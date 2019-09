Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Dijon FCO

Reims, France

Les dernières infos

Les Rémois sont rentrés à Reims en bus immédiatement après leur succès au Parc des Princes. La récupération a débuté dans le vestiaire au Parc des Princes en vue de la rencontre face à Dijon.

Le point sur l'effectif

Arber Zeneli a repris la course. Il se remet de sa grave blessure au genou et sera de retour au début du mois de janvier.

Tristan Dingomé s'est fait opéré mardi dernier d'une contusion à la cuisse. Il sera de retour dans deux mois.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois est bien sûr revenu sur la victoire de son équipe au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain :"Est-ce que l'on est redescendu sur terre . Je trouve que c'est un bien grand mot car on a toujours été en phase avec la réalité maintenant je ne peux pas occulter bien sûr que c'est un vrai exploit d'être allé gagner au Parc des Princes. Ce que j'ai souhaité, c'est que mes joueurs savourent après le match qu'ils ont vécu. Dans une saison, gagner au Parc c'est un moment rare, unique. Donc j'ai vraiment voulu qu'ils restent dans l'instant présent et je ne leur ai pas du tout parlé de Dijon. Maintenant, c'est mon devoir de les recentrer sur ce match de samedi qui pour moi sera le plus important de la semaine."

David Guion a ensuite évoqué la manière dont il espère basculer sur ce match face à Dijon : "Il va falloir les rendre vigilant par rapport a ce troisième match et leur donner beaucoup de confiance à travers le jeu que l'on va être en capacité de mettre en place, et à travers ce que l'adversaire va nous proposer de façon à ce que les joueurs, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, ipuissent exprimer toute la confiance qu'ils ont emmagasiné face à Paris."

L'adversaire

Dijon à la peine

Les Dijonnais ont fait match nul face à Marseille mardi dernier mais ils auraient mérité mieux. © AFP - AFP

Les Dijonnais n'ont toujours pas gagné cette saison. Cinq défaites et deux matches nuls et une place de lanterne rouge de la Ligue 1. Un début de saison compliqué pour le dernier barragiste de Ligue 1 qui a sauvé sa tête face à Lens en mai dernier. Pourtant, il y a du mieux dans cette équipe qui a réalisé un match de bonne tenue face à Marseille mardi dernier au Stade Gaston-Gérard de Dijon. Dijon s'est créé de nombreuses occasions et a manqué de réalisme devant le but. Les Rémois sont prévenus : Dijon est un dernier qui progresse.

Les dynamiques

Les 5 derniers matches du Stade de Reims - > DVDNV

J3 -> Stade Brestois 1 - 0 Stade de Reims 0

Stade Brestois 1 - 0 Stade de Reims 0 J4 -> Stade de Reims 2 - 0 Lille OSC

J5 -> FC Nantes 1 - Stade de Reims 0

FC Nantes 1 - Stade de Reims 0 J6 -> Stade de Reims 0 - 0 AS Monaco

Stade de Reims 0 - 0 AS Monaco J7 -> Paris Saint-Germain 0 - 2 Stade de Reims

Les 5 derniers matches du Dijon FCO -> DDNDN

J3 -> Dijon FCO 0 - 2 Girondins de Bordeaux

Dijon FCO 0 - 2 Girondins de Bordeaux J4 -> Angers SCO 2 - 0 Dijon FCO

Angers SCO 2 - 0 Dijon FCO J5 -> Dijon FCO 0 - 0 Nîmes Olympique

Dijon FCO 0 - 0 Nîmes Olympique J6 -> OGC Nice 2 - 1 Dijon FCO

OGC Nice 2 - 1 Dijon FCO J7 - > Dijon FCO 0 - 0 Olympique de Marseille

L'arbitre

Jérémie Pignard au sifflet

Jérémie Pignard dirigera le Stade de Reims pour la première fois. © AFP - AFP

C'est un des nouveaux visages de l'arbitrage français. Jérémie Pignard est un jeune arbitre vite promu en Ligue 1 aux côtés cette saison de Stéphanie Frappart. Et du coup, c'est la première fois qu'il dirigera le Stade de Reims puisqu'il y a deux saisons alors que les Rémois étaient en Ligue 2, il n'était pas encore arrivé à cette échelon. Monsieur Pignard grimpe vite et a déjà dirigé deux matches de Ligue 1 cette saison : Nice - Amiens et Angers - Dijon.

Le dernier Stade de Reims - Dijon FCO

On dit souvent que Dijon est un peu la bête noire du Stade de Reims que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Même si la saison dernière, les deux équipes s'étaient neutralisées que ce soit au match aller à Reims (0-0) ou à Dijon (1-1). En match amical cet été, les Rémois s'étaient imposés 3 buts à 1 en match amical au Stade Gaston-Gérard.

Le programme et le classement