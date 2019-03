Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - FC Nantes

Reims, France

Le Stade de Reims a obtenu une dérogation de la Préfecture de la Marne pour vendre de l'alcool à l’intérieur du Stade Delaune ce dimanche face à Nantes. A l'occasion de la Saint-Patrick, plusieurs types de bière seront proposées aux buvettes , à consommer bien sur avec modération. On attend près de 15 000 spectateurs pour cette rencontre.

, à consommer bien sur avec modération. On attend près de 15 000 spectateurs pour cette rencontre. Il n'y aura pas de match amical pendant la mini-trêve internationale . Les joueurs rémois auront des séances d'entraînement individualisées et des sorties ludiques la première semaine pendant l'absence des internationaux. Ils auront également trois jours de repos complets le vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars. Les Internationaux seront eux de retour le mercredi suivant afin de préparer le prochain match face à Strasbourg prévu lui le mercredi 3 avril à 19 heures.

Enfin, Arber Zeneli (Kosovo) affrontera le Danemark le jeudi 21 mars puis la Bulgarie le lundi 25 mars.

Le point sur l'effectif

Mathieu Cafaro est incertain pour cette rencontre. Il souffre toujours d'une tendinite au genou. Il ne s'est pas entraîné mercredi et une décision sera prise samedi quant à sa participation.

La conf' de David Guion

L'entraîneur du Stade de Reims est d'abord revenu sur le match nul ramené de Dijon : "Ce n'est peut-être pas de la frustration, mais de l'agacement après nous-même parce qu'il y a deux façons d'interprété le match avec le score, mais aussi le contenu et on a fait un retour video avec les joueurs où on a vu le nombre de situations de but favorables que l'on a eu et comme j'ai dit aux joueurs, être en capacité de se créer autant d'occasions avec une certaine aisance et se mettre en situation de frappe, c'est très très positif. Il y a très peu d'équipes qui peuvent faire çà en Ligue 1, et on ne peut pas me sortir que c'est parce que Dijon jouait à 10 et on l'a vu le lendemain à Montpellier qui s'est fait remonter par Angers à 11 contre 10. Mais le contenu était bon, on a vraiment "joué au foot" comme on dit de façon très simpliste. Il y a 3 ou 4 occasions et surtout cette action avec Boulaye Dia où on aurait dû faire preuve plus d’altruisme, mais sur les autres, tout est bien joué. Et c'est ce manque de réussite et de finition qui nous font défaut."

VIDEO | L’entraîneur du @StadeDeReims David GUION est revenu sur le match nul (1-1) ramené de Dijon le week-end dernier #FBsportpic.twitter.com/EkmBFGJiv8 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 15, 2019

L'adversaire

Nantes, après le drame...

De nombreux hommages ont été rendus par le FC Nantes à Emiliano Sala. © AFP - AFP

L'équipe nantaise a été très marquée par la disparition d'Emiliano Sala dans le crash de son avion le 21 janvier dernier, alors qu'il se rendait en Ecosse dans son nouveau club. La perte de leur ancien coéquipier a beaucoup pesé en ce début d'année et si le groupe s'est soudé pour faire face à ce drame, cela n'a pas été sans conséquence sur les résultats en championnat et les ambitions du FC Nantes. Malgré tout, les Nantais se sont accrochés. Ils sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France et devront se déplacer au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. En championnat, ils sont encore très loin de la course à l'Europe mais ont totalement sécurisé leur maintien. A noter que les Nantais n'ont plus joué depuis 10 jours, c'était en Coupe de France face à Vitrè, leur match de championnat face au Paris Saint-Germain ayant été reporté le week-end dernier.

L'arbitre

Johann Hamel au sifflet

Johan Hamel dirigera le Stade de Reims pour la troisième fois cette saison. © AFP - AFP

Ce sera la troisième fois cette saison que Johan Hamel dirigera le Stade de Reims. Il a arbitré les Rémois lors de la 1ère journée à Nice, là où le Stade de Reims s'était imposé 1 à 0. Puis au Stade Delaune face à Guingamp au mois de novembre, Reims l'avait emporté 2 buts à 1.

Le dernier Stade de Reims - FC Nantes

C'était lors de la saison 2015-2016, la dernière de Ligue 1 avant la descente, le 9 avril 2016. Les Rémois s'étaient imposés 2 buts à 1 face à Nantes, alors entraîné par Michel Der Zakarian. Reims avait ouvert le score grâce à Prince Oniangué à la 11e minute. Les Nantais avaient égalisé en deuxième mi-temps avant qu'ils ne marquant contre leur camps et donnent le succès aux Rémois, ce qui n'avait pas suffit pour se maintenir en Ligue 1 à l'issue de la saison.

