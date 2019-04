Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Lille OSC

Les dernières infos, les dernières déclarations, le point sur l'effectif... A deux jours du rendez-vous face aux Nantais, on vous dit tout sur la rencontre de la 31e journée de Ligue 1 qui se disputera ce dimanche à 15 heures au Stade Delaune

Au match aller les Rémois avaient fait match nul 1 but partout sur la pelouse de Lille grâce à un but de Rémi Oudin.

Reims, France

Les dernières infos

Le record d'affluence de la saison au Stade Delaune pourrait être battu ou au moins approché à l'occasion de la rencontre entre le Stade de Reims et Lille ce dimanche. On attend plus de 19 000 spectateurs pour ce match . Jusque-là, deux matches ont réalisé deux belles affluences, celui face à Lyon (18917 spectateurs) le 17 août et celui face à Marseille (20536 spectateurs) le 2 février .

Malgré son expulsion face à Strasbourg mercredi dernier, David Guion sera bien sur le banc de touche ce dimanche face à Lille. En effet, contrairement aux joueurs, les entraîneurs ne sont pas automatiquement suspendus le match suivant lorsqu'il sont exclus. La commission de discipline statuera mercredi prochain sur une éventuelle sanction qui sera applicable le mardi suivant. Du coup, si David Guion est suspendu, il ne le sera pas avant le match face à Saint-Etienne.

La commission de discipline statuera mercredi prochain sur une éventuelle sanction qui sera applicable le mardi suivant. Du coup, si David Guion est suspendu, il ne le sera pas avant le match face à Saint-Etienne. Après son carton jaune reçu face à Strasbourg, Rémi Oudin est désormais menacé de suspension au prochain carton jaune puisqu'il en a reçu deux lors des 8 derniers matches. Il va donc devoir éviter d'en prendre un nouveau jusqu'au match face à Saint-Etienne afin d'éviter d'être suspendu.

Le point sur l'effectif

Nolan Mbemba est toujours blessé au niveau du pubis. Il a consulté un chirurgien afin d'évaluer l'opportunité d'une intervention chirurgicale . Elle n'est pas encore à l'ordre du jour et Nolan Mbemba continue à se soigner.

Johann Carrasso est toujours blessé à la hanche et sera une nouvelle fois forfait pour le match face à Lille.

et sera une nouvelle fois forfait pour le match face à Lille. Après avoir purgé son match de suspension, Tristan Dingomé sera de retour dans le groupe pour affronter Lille.

La Conf' de David Guion

David Guion est bien évidemment revenu sur la défaite à Strasbourg vendredi dernier : "On est sorti de notre ADN dans ce match, c'est le constat que l'on a fait avec les joueurs. Et donc avec le recul, on s’aperçoit qu'il faut que l'on reste vraiment dans ce que l'on sait très bien faire et notamment cette discipline et cette rigueur qui nous caractérisent depuis le début de la saison. Quand on sort de cela, ne serait-ce qu'une mi-temps car cela n'a duré qu'une mi-temps à Strasbourg, et bien on est puni."

L'entraîneur rémois a ensuite évoqué le match de ce dimanche face à Lille : "On sait que c'est possible de les embêter, puisqu'on l'a fait au match aller. Maintenant, Lille a évolué depuis et a continué à prendre de la confiance et a aussi progressé. C'est le dauphin du PSG donc çà veut tout dire. C'est une équipe qui a ses 4 attaquants qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Une équipe qui prend très peu de but, une équipe très performante."

L'adversaire

Le LOSC en route vers la Ligue des Champions

Le Lillois Nicolas Pépé ici avec l'ancien défenseur rémois Youssouf Koné. © AFP - AFP

Après avoir passé une saison compliquée, tout près de la relégation en Ligue 2, le LOSC réalise cette fois-ci une saison remarquable. Les Lillois sont deuxième, dauphin du Paris Saint-Germain et plus que jamais en route pour une qualification en Ligue des Champions. Les Lillois se battent désormais pour conserver leur deuxième place synonyme de qualification directe en phase de poule de la Ligue des Champions, une place que leur conteste les Lyonnais actuellement troisième. Tout comme Reims, Lille perd peu avec seulement 6 défaites depuis le début de la saison même si la semaine dernière à Nantes, les Dogues se sont fait peur en menant 2 à 0 à moins 35 minutes de la fin du match avant de s’imposer 3 buts à 2.

L'arbitre

Jérôme Brisard au sifflet

Jérôme Brisard a déjà dirigé la rencontre Reims - Dijon en septembre dernier. © AFP - AFP

Ce sera la deuxième fois cette saison que Jérôme Brisard arbitre le Stade de Reims après le match disputé à Delaune au mois de septembre dernier face à Dijon. C'est en revanche la première fois qu'il va diriger Lille. Jérôme Brisard a arbitré 16 matches de Ligue 1 cette saison, distribués 53 cartons jaunes et 4 rouges.

Le dernier Stade de Reims - Lille OSC

Le LOSC a souvent bien réussi aux Rémois au Stade Delaune, au moins dans l'ère récente depuis la remontée en Ligue 1 en 2012. Le Stade de Reims n'a jamais perdu, avec 3 victoires et 1 match nul entre 2012 et 2015. Le dernier duel entre les deux formation remonte au 25 septembre 2015, un succès 1 à 0 grâce à un but de David Ngog.

