Le J- 2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Lille OSC

Les dernières infos, les dernières déclarations, le point sur l'effectif... A deux jours du rendez-vous face aux Lillois, on vous dit tout sur la rencontre de la 4e journée de Ligue 1 qui se disputera ce dimanche à 15 heures au Stade Delaune

Reims, France

Les dernières infos

Le Stade de Reims disputera un match amical face au club de Ligue 2 de Nancy lors de la mini trêve internationale. La rencontre se jouera le jeudi 5 septembre à 17 heures au centre de vie Raymond-Kopa . Pour des questions d'organisation et de sécurité, la rencontre sera à huis-clos.

Les joueurs et les joueuses rémois(e)s seront à la Foire de Châlons-en-Champagne le mercredi 4 septembre à partir de 14h30 pour participer à des séances de signatures d'autographes . Ils seront les stands de la Ville de Reims, de la Région Grand-Est, du Crédit Agricole Grand-Est et sur celui de leur sponsor Maison France-Confort. Des carnets de signatures seront distribués aux supporters.

La rencontre de la 5e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Stade de Reims a été fixée au dimanche 15 septembre à 15 heures.

Le point sur l’effectif

Arber Zeneli soigne toujours sa blessure au genou, une rupture des ligaments du genou. Il ne sera pas de retour sur les terrains avant 2020.

Dario Maresic et Dereck Kutesa seront disponibles pour être convoqués dans le groupe de 18 pour affronter le LOSC.

La conf' de David Guion

"Avec ce but inscrit dans les dernières minutes par les Brestois, on a été sonnés après le match mais même après, çà été difficile à digérer parce que l'on a bien senti que l'on avait laissé la victoire aux Brestois. C'est surtout çà : on leur a laissé la victoire ! On a bien compris en observant à nouveau le match, que l'on aurait du faire preuve de beaucoup plus d'allant et de générosité et d'appuyer d'avantage sur ce que l'on avait fait en première mi-temps pour l'emporter." David Guion a bien sûr évoqué le match de Lille. Il a assisté samedi soir à la victoire des Lillois (3-0) face à Saint-Etienne au Stade Pierre-Mauroy : "C'est une équipe très bien construite. Le 11 type a changé à 60 % mais cela reste une équipe très performante, qui ne s'est pas affaiblie. Elle a également de complémentarité, elle dégage de la force, de l'expérience, de la jeunesse avec beaucoup d'enthousiasme. C'est une équipe vraiment complète. C'est toujours très agréable d'aller ressentir les choses sur place, et on a vraiment vu un beau match face à une autre équipe européenne (Saint-Etienne), les Lillois ont construit patiemment leur succès et ils l'ont emporté tout à fait logiquement "

L'adversaire

Lille désormais en mode européen

L'international portugais Renato Sanches a rejoint les rangs lillois. © Maxppp - Maxppp

Le LOSC a brillamment terminé deuxième lors du dernier championnat, se donnant le droit de participer à la phase de poule de la Ligue des Champions. Le tirage au sort effectué jeudi soir à désigné Chelsea, Valence et l'Ajax Amsterdam aux Lillois. En championnat, malgré le départ de joueurs importants comme Nicolas Pépé, Lille a une nouvelle fois impressionné par sa capacité à recruter. Le jeune nigérian Victor Osimhen est arrivé de Belgique, il a déjà inscrit 4 buts à 3 journées (deux doublés) Lille a également convaincu Renato Sanches, l'International portugais qui a notamment explosé au Bayern Munich. Ce dernier pourrait d'ailleurs faire ses grands débuts face à Reims ce dimanche. Mis à part l'accroc à Amiens et une défaite 1 à 0, Lille a remporté ses deux premiers matches de championnat à domicile face à Nantes et Saint-Etienne.

L'arbitre

Eric Wattellier au sifflet

Eric Wattellier. © Maxppp - Maxppp

C'est la première fois cette saison qu'Eric Wattellier dirige le Stade de Reims. Cette saison, il a arbitré Metz - Monaco (3-0). La saison dernière, il était au sifflet pour le dernier match de la saison des Rémois disputé à l'extérieur, c'était à Bordeaux où le Stade de Reims s'était imposé 1 à 0.

Le dernier Stade de Reims - Lille OSC

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées au Stade Delaune, c'était au mois d'avril dernier. Alors que le LOSC tentait de consolider sa deuxième place au classement, les Rémois eux espéraient relever la tête après une lourde défaite à Strasbourg (0-4). Malgré l'adversité, les Rémois avaient réussi à tenir en échec les Lillois (1-1) avec une énorme frustration en fin de match où l'arbitre de la rencontre, Monsieur Jérôme Brisard, n'avait pas juger bon d'aller vérifier sur le VAR une main d'un défenseur lillois dans la surface de réparation dans la temps additionnel. Ce but inscrit par les Rémois face à Lille est le dernier but en date marqué par Rémi Oudin avec le Stade de Reims

Le programme de la journée