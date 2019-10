Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Montpellier HSC

Reims, France

Les dernières infos

Tous les joueurs partis en sélection sont rentrés au plus tard mercredi soir. Yunis Abdelhamid (Maroc) et Anastasios Donis (Grèce) ont été les derniers à rentrer.

ont été les derniers à rentrer. Cinq joueurs rémois sont menacés de suspension an cas de nouveau carton jaune. Il s'agit d'Alaixys Romao, Xavier Chavalerin, Axel Disasi, Moussa Doumbia et Hassane Kamara. En cas de nouvel avertissement ce week-end face à Montpellier, le ou les joueurs seraient suspendus face à Bourg-Peronnas en Coupe de la Ligue.

Le point sur l'effectif

Arber Zeneli a repris la course et continue sa préparation après sa grave blessure au genou. Pas de retour attendu avant 2020.

a repris la course et continue sa préparation après sa grave blessure au genou. Pas de retour attendu avant 2020. Tristan Dingomé se remet lui de son opération à la cuisse. Retour possible au mois de décembre.

se remet lui de son opération à la cuisse. Retour possible au mois de décembre. Mathieu Cafaro qui était forfait pour le dernier match en raison d'une blessure musculaire est désormais apte. Il devrait faire son retour dans le groupe face à Montpellier.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois est revenu sur cette trêve internationale et la manière dont il a travaillé avec les joueurs : "Comme on a fait énormément d'effort sur ces 9 premiers matches avec beaucoup d'intensité, il a fallu se régénérer sur cette première semaine. On est très exigeant avec les joueurs au quotidien donc c'était important de lâcher un petit peu au niveau des entraînements en étant moins exigeant, c'est a dire en demandant moins de choses dans les séances et en les laissant un peu plus libres. Et on a fini cette première semaine avec ce match à Lens , ce qui m'a permis de revoir tout le monde notamment ceux qui avaient moins de temps de jeu. Et puis à partir de lundi, on s'est mis au travail pour préparer au mieux ce match face à Montpellier."

"Comme on a fait énormément d'effort sur ces 9 premiers matches avec beaucoup d'intensité, il a fallu se régénérer sur cette première semaine. On est très exigeant avec les joueurs au quotidien donc c'était important de lâcher un petit peu au niveau des entraînements en étant moins exigeant, c'est a dire en demandant moins de choses dans les séances et en les laissant un peu plus libres. Et on a fini cette première semaine avec ce match à Lens , ce qui m'a permis de revoir tout le monde notamment ceux qui avaient moins de temps de jeu. Et puis à partir de lundi, on s'est mis au travail pour préparer au mieux ce match face à Montpellier." David Guion est également revenu sur le fait que son équipe avait plus de mal à prendre des points à domicile qu'à l'extérieur (5 contre 9) : "C'est un constat que l'on a fait avec les joueurs. C'est vrai que je suis content d'avoir 14 points, mais je dois trouver des solutions pour qu'à domicile on puisse gagner nos matches et trouver les solutions qui nous permettent d'être plus efficaces. C'est aussi une partie du travail fait cette semaine avec les joueurs car on est conscient qu'à domicile, on se doit plus réalistes."

L'adversaire

Montpellier confirme

Andy Delord, ici face à Strasbourg, est incertain pour le match face à Reims ce samedi. © AFP - AFP

L'équipe de Montpellier a réalisé un excellent exercice la saison dernière en luttant jusqu'au bout pour décrocher une place en Ligue Europe et en terminant 6e. Cette année, les Montpelliérains poursuive sur leur lancé avec un effectif renforcé. Si les Rémois ont perdu leur gardien international Benjamin Lecomte, parti à Monaco, Ils ont enregistré entre autre les arrivées de Téji Savanier et Jordan Ferri. Et le gardien de but argentin Géronomi Rulli qui réalise des prouesses dans le but héraultais depuis le début de la saison. Montpellier est difficile à contrarier à domicile, reste peut-être pour les hommes de Der Zakarian le besoin d'être plus performants à l'extérieur où ils n'ont pris que 2 points sur 12 possibles. A noter que pour cette rencontre à Reims, Teji Savanier devrait faire son retour après sa blessure lors de la préparation estivale. En revanche, Andy Delord est incertain.

La dynamique

Les 5 derniers matches du Stade de Reims - > DNVDV

J5 -> FC Nantes 1 - Stade de Reims 0

FC Nantes 1 - Stade de Reims 0 J6 -> Stade de Reims 0 - 0 AS Monaco

Stade de Reims 0 - 0 AS Monaco J7 -> Paris Saint-Germain 0 - 2 Stade de Reims

J8 -> Stade de Reims 1 - 2 Dijon FCO

Stade de Reims 1 - 2 Dijon FCO J9 -> Stade Rennais 0 - 1 Stade de reims

Les 5 derniers matches du Montpellier-Hérault -> VNVDV

J5 -> Montpellier 2 - 1 OGC Nice

J6 -> Marseille 1 - 1 Montpellier

Marseille 1 - 1 Montpellier J7 -> Montpellier 1 - 0 Nîmes Olympique

J8 -> Strasbourg 1 - 0 Montpellier

Strasbourg 1 - 0 Montpellier J9 -> Montpellier 3 - 1 Monaco

L'arbitre

Florent Batta au sifflet

Florent Batta arbitrera le Stade de Reims pour la 2e fois cette saison. © AFP - AFP

Ce sera la 2e fois cette saison que Florent Batta arbitrera le Stade de Reims après le match de la 2e journée au Stade Delaune face à Strasbourg (0-0). Cette saison, il a déjà dirigé 4 matches de Ligue et distribué 9 cartons jaunes, aucun rouge.

Le dernier Stade de Reims - Montpellier HSC

Les deux équipes se sont affrontés au Stade Delaune la saison dernière au tout début du championnat, lors de la 4e journée. Les Héraultais avaient réussi à l'emporter dans les 10 dernières minutes avec un but encaissé en contre. C'était la première défaite de la saison à domicile pour le Stade de Reims.

Le programme et le classement