Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Nîmes Olympique

Reims, France

Les dernières infos

Alaixys Romao a écopé d'un match de suspension suite au carton jaune reçu face à Montpellier samedi dernier. Il sera suspendu pour la venue de Bourg-Peronnas en 16e de finale de la Coupe de la Ligue le mercredi 30 octobre.

Le point sur l'effectif

Arber Zeneli est toujours en phase de reprise. Il devrait faire son retour eu début de l'année prochaine.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois est d'abord revenu sur la difficulté de s'imposer deux fois lorsque l'on reçoit deux fois consécutivement : "C'est vrai que statistiquement, lorsque l'on reçoit deux fois, il est difficile de gagner les deux matches. Cela ne peut être que du relâchement, un peu moins de concertation, un peu plus de suffisance qui font qu'il faut vraiment à nouveau être très concentré car c'est souvent le deuxième match qui est plus dur. C'est une situation que l'on va connaître comme tous les clubs, mais on va essayer de tout faire pour déjouer ces statistiques et d'aborder ce match dans les meilleures conditions."

L'adversaire

Nîmes Olympique toujours aussi combatif

Le Nîmois Romain Philippoteaux est arrivé d'Auxerre à l'intersaison pour renforcer l'attaque. © AFP - AFP

Pour sa deuxième saison en Ligue 1, le Nîmes Olympique applique la même recette avec toutefois quelques ingrédients en moins. Ces valeurs de combativité, d'abnégation sont cette saison orphelines de Téji Savanier et Jordan Ferri pour ne citer qu'eux, partis sous d'autres couleurs à l'intersaison. Mais Nîmes a recruté l'ancien rémois Lucas Deaux et le Havrais Zinedine Ferhat. Deux valeurs sûres, dans le pedigree nîmois, qui devraient permettre au Nîmes de se donner toutes les chances de se maintenir dans l'élite, avec l'un des budgets les plus modestes de la division. Le gardien Paul Bernardoni est à nouveau prêté par Bordeaux, ce qui là aussi est un renfort non négligeable. Reste que pour cette rencontre face à Reims, les Nîmois seront privés de Bernardoni (entorse de la cheville) et de Ferhat (cheville). iIs pourront en revanche compter sur leur jeune espoir Sofiane Alakouch, sorti sur blessure face à Amiens, mais qui est remis sur pied.

Les dynamiques

Les 5 derniers matches du Stade de Reims - > NVDVV

J6 -> Stade de Reims 0 - 0 AS Monaco

Stade de Reims 0 - 0 AS Monaco J7 -> Paris Saint-Germain 0 - 2 Stade de Reims

J8 -> Stade de Reims 1 - 2 Dijon FCO

Stade de Reims 1 - 2 Dijon FCO J9 -> Stade Rennais 0 - 1 Stade de Reims

J10 -> Stade de Reims 1 - 0 Montpellier SC

Les 5 derniers matches du Nîmes Olympique -> VDDNN

J6 -> Nîmes Olympique 1 - 0 Toulouse FC

J7 -> Montpellier 1 - 0 Nîmes Olympique

Montpellier 1 - 0 Nîmes Olympique J8 -> Nîmes Olympique 0 - 1 Saint-Etienne

Nîmes Olympique 0 - 1 Saint-Etienne J9 -> Lille OSC 2 - 2 Nîmes Olympique

Lille OSC 2 - 2 Nîmes Olympique J10 -> Nîmes Olympique 1 - 1 Amiens SC

L'arbitre

Clément Turpin au sifflet

Clément Turpin a arbitré deux fois le Stade de Reims la saison dernière. © AFP - AFP

C'est la première fois que l'arbitre international Clément Turpin dirige le Stade de Reims cette saison. Mercredi, il était en Autriche pour arbitrer la rencontre entre Salzburg et Naples comptant pour la 3e journée de Ligue des Champions. La saison dernière, il a dirigé deux fois le Stade de Reims, en 16e de finale de la Coupe de France lors de l'élimination à Toulouse aux tirs au but et en championnat de Ligue 1 au Stade Delaune face à Rennes (2-0).

Le dernier Stade de Reims - Nîmes Olympique

C'est un mauvais souvenir pour le Stade de Reims. Les Rémois avaient totalement sombré au Stade Delaune face à Nîmes dans cette rencontre de fin de championnat, à la 35e journée. une défaite 3 à 0 très lourde dans une période de moins bien pour les Rémois qui avaient par la suite réussi à bien terminer la saison par deux victoires à Bordeaux et à Delaune face au Paris Saint-Germain.

