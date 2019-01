Le J - 2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - OGC Nice

Reims, France

Les dernières infos

David Guion dirigera ce match des tribunes. Suspendu deux matches fermes suite à son exclusion face à Lens en Coupe de France , il va devoir coacher l'équipe de haut face à Nice samedi mais aussi face à Toulouse en Coupe de France mardi prochain, le tout bien sûr en relais avec son adjoint Stéphane Dumont qui sera bien lui sur le banc.

A l'occasion des festivités organisées autour des 60 ans de la finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions entre le Stade de Reims et l'OGC Nice, c'était en juin 1959, les Rémois porteront leur maillot blanc et mauve déjà porté à Rennes et à Lille cette saison. Ils laisseront donc leur tunique habituelle Rouge et blanche. D'autres animations autour du match sont prévues pour cette commémoration avec un Stade Delaune qui sera habillé en mode vintage.

Romain Métanire devrait quitter le Stade de Reims dans les prochaines heures. Selon une information révélées par le Journal L'Equipe, le défenseur rémois serait tombé d'accord avec le club américain de Minnesota qui évolue en Major League Soccer. Reste à négocier avec le Stade de Reims avec qui il est toujours sous contrat.

Le point sur l'effectif

Hyun Jun Suk et Moussa Doumbia sont toujours blessés . Par de retour attendu avant le pois de février pour le premier et le mois de mars pour le second.

Marvin Martin a repris l'entraînement normalement en début de semaine. Il n'est plus blessé et pourrait être retenu pour le match face à Nice ce samedi.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois est tout d'abord revenu sur sa suspension de deux matches fermes donnés par la Commission de discipline de la FFF après son exclusion en Coupe de France face à Lens : "(Ironique) : Vous commencez à me connaître, vous savez que je suis un grand excité , un agité donc çà et la clémence de la commission de discipline de la FFF font qu'il est tout à fait logique que j'ai pris deux matches de suspension ferme de banc de touche...". L'entraîneur rémois est ensuite redevenu plus sérieux : "L'important reste la mi-temps, c'est là où le rôle de l'entraîneur est déterminant et je ne suis pas quelqu'un qui est très interventionniste à travers les matches. Je ne suis pas sûr pendant le match qu'une consigne à un Rémi Oudin à l'opposé du terrain soit entendue... Après, on sait que sur l'heure de jeu il y aura du coaching à faire mais là je pourrai communiquer avec Stéphane [NDLR : Dumont], donc cela ne change pas énormément. On est en confiance tous les deux, il sait très bien comment je réagis, ce que je recherche tout de suite en début de match, on a les mêmes réflexes, les mêmes réflexes technico-tactiques, on est un couple..."

David Guion a évidemment évoqué le fait d'atteindre les 30 points en cas de victoire face à l'OGC Nice samedi soir : "C'est un cap psychologique important de changer de dizaine, nous on s'attache à cela. 30 points, ce serait très intéressant dans l'optique du maintien, c'est un cap qu'il serait très intéressant d'atteindre dans l'hiver."

Il est enfin évoqué l'adversaire, l'OGC Nice : "C'est une équipe qui a une maîtrise technique supérieure à la notre. Elle a des joueurs très influents comme Dante ou Saint-Maximin. Elles est très performante avec beaucoup d'expérience. c'est vrai que comme nous, c'est une équipe un peu plus en difficulté sur le plan offensif quand on regarde ses statistiques, mais elle reste dangereuse sur les coups de pied arrêtés et sur les frappes lointaines de leurs milieux de terrains. Elle n'a pris que 6 buts à l'extérieur, c'est une équipe solide, Nice est 6e donc çà va être un gros morceaux face à une équipe qui se bat pour la qualification en Coupe d'Europe. "

L'adversaire

Une bien drôle de crise à Nice

Le président Jean-Pierre Rivère (à gauche) et le directeur général Julien Fournier quitteront prochainement le club niçois. © AFP - AFP

Si d'aucun laisse penser que l'OGC Nice est en crise, ce n'est certainement pas en raison de ses résultats. L'équipe niçoise réalise un début de saison très correct avec une équipe qui se construit progressivement autour de Patrick Viera, affichant comme le Stade de Reims, une défense de fer....et une attaque bien discrète. Non, si Nice se déclare en crise, c'est plus du côté de la gouvernance. Le président Jean-Pierre Rivère et le directeur général Julien Fournier ont annoncé qu'ils quitteraient le club au plus tard en mai. Une décision soudaine sur fond de désaccords avec les actionnaires du club. Sauf que ce duo là, qui est notamment allé chercher Patrick Viera aux Etats-Unis, est à la base de la réussite niçoise ces dernière années. Un changement important qui pour l'instant, n'a pas l'air de trop avoir perturbé les joueurs et leur entraîneur.

L'arbitre

Olivier Thual au sifflet

Olivier Thual dirigera le Stade de Reims pour la deuxième fois cette saison. © AFP - AFP

C'est la deuxième fois cette saison qu'Olivier Thual dirigera le Stade de Reims. La première fois, c'était au Parc des Princes en septembre dernier face au Paris Saint-Germain, les Rémois s'étaient inclinés 4 buts à 1. Il avait également dirigé cette rencontre en Corse face à l'AC Ajaccio la saison dernière au cours de laquelle les Rémois s'étaient imposés dans le temps additionnel grâce à un but de Pablo Chavarria.

Le dernier Stade de Reims - OGC Nice

La composition de l'équipe rémoise lors du dernier Reims - Nice en décembre 2015. - Capture écran

La dernière opposition entre les deux équipes remonte au 12 décembre 2015 lors de la phase aller du championnat. Les deux équipes avaient fait match nul 1 but partout. Les Niçois avaient ouvert le score à la 6e minute grâce à Valère Germain. C'est Diego qui avait égalisé à la 7!e minute sur penalty. A noter qu'Aïssa Mandi avait été exclu en fin de match par... Franck Schneider, arbitre qui a exclu David Guion il y a 15 jours face à Lens...

Le programme et le classement