Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Olympique Lyonnais

Reims, France

Les dernières infos

La réservation pour le match face à Lyon a dépassé les 16000 billets vendus . Les tribunes Jonquet et Batteux affichent complet. L'affluence ce samedi devrait se situer autour de 18 000 spectateurs.

Le point sur l'effectif

Xavier Chavalerin soigne toujours sa contracture au mollet. Chaque jour qui passe est important a précisé David Guion qui espère encore récupérer son milieu de terrain pour le match de samedi. Un groupe élargi à 19 ou 20 joueurs devrait être établi pour le match face à Lyon, avec une décision prise au dernier moment.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois a d'abord évoqué le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue qui a désigné Strasbourg comme adversaire des Rémois à Delaune : "C'est une satisfaction de recevoir et de proposer cette affiche à notre public. C'est le tenant du titre, une équipe qui a l'habitude de performer en coupe et qui à l'habitude de se qualifier à l'extérieur, on l'a vu la saison dernière où ils ont gagné à Lyon et à Marseille et cette année à Nantes. Maintenant, on verra çà l'année prochain..."

L'adversaire

L'Olympique Lyonnais souffle le chaud et le froid

L'attaquant lyonnais Bertrand Traoré. © AFP - AFP

En difficulté à domicile (les Lyonnais restent sur deux défaites consécutives en championnat face à Lille et Rennes), l'Olympique lyonnais arrive à tenir la barre de par ses performances à l'extérieur. Les Lyonnais ne sont pas dans la partie du classement qu'ils espèrent occuper à la fin de la saison, à savoir sur le podium, mais ils sont positionnés et à l’affût dans un classement très serré. Ils ont réussi l'essentiel en se qualifiant difficilement pour les 8e de finale de la Ligue des Champions au cours desquels ils affronteront la Juventus de Turin. Lyon s'est également qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Mais les relations avec le public au Groupama Stadium sont difficiles et surtout, ils viennent de perdre deux éléments essentiels : Memphis Depay et Jeff-Reine Adelaide qui souffrent chacun d'une rupture des ligaments du genou, et que l'on ne reverra pas cette saison.

La dynamique

Les 5 derniers matches du Stade de Reims - > NNVVV

J14 -> FC Metz 1 - 1 Stade de Reims

J15 -> Stade de Reims 1 - 1 Girondins de Bordeaux

J17 -> Stade de Reims 3 - 1 AS Saint-Etienne

J18 -> Toulouse FC 0 - 1 Stade de Reims

Coupe de la Ligue (8e de finale) -> Stade de Reims 1 - 0 Montpellier

Les 5 derniers matches de Lyon -> DVNDV

J16 -> Olympique Lyonnais 0 - 1 Lille OSC

J17 -> Nîmes Olympique 0 - 4 Olympique Lyonnais

Ligue des Champions (Phase de groupe) - > Olympique Lyonnais 2 - 2 RB Leipzig

J18 -> Olympique Lyonnais 0 - 1 Stade Rennais

Coupe de la Ligue (8e de finale) -> Olympique Lyonnais 4 - 1 Toulouse FC

L'arbitre

Amaury Delerue au sifflet

Amaury Delerue sera au sifflet pour la première fois dans un match du Stade de Reims cette saison. © AFP - AFP

Amaury Delerue dirigera pour la première fois le Stade de Reims cette saison. Il a revanche arbitré deux matches de l'Olympique Lyonnais, c'était à Brest (2-2) et à domicile face à Nice (2-1).

Le dernier Stade de Reims - Olympique Lyonnais

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était en championnat lors de la 2e journée de Ligue 1 la saison dernière. Le retour du Stade de Reims en Ligue 1 à Delaune avait été marqué par un succès rémois 1 à 0 avec un but de Pablo Chavarria.

