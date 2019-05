Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Paris Saint-Germain

Les dernières infos, les dernières déclarations, le point sur l'effectif... A deux jours du rendez-vous face aux Parisiens, on vous dit tout sur la rencontre de la 38e et dernière journée de Ligue 1 qui se disputera ce samedi à 21h05 au Stade Delaune.

Reims, France

Les dernières infos

L'équipementier du Stade de Reims sera UMBRO à partir de la saison prochaine. Il r emplace la marque HUNGARIA qui a équipé le club rémois pendant 3 saisons . Les deux marques font partie du même groupe, le groupe ROYER qui détient plusieurs marques de sports et de chaussures.

à partir de la saison prochaine. Il r . Les deux marques font partie du même groupe, le groupe ROYER qui détient plusieurs marques de sports et de chaussures. L'entraîneur du Stade de Reims, David Guion, devrait prolonger son contrat avec le Stade de Reims. Engagé jusqu'en juin 2020, il est tombé d'accord avec le club rémois pour prolonger son bail de 2 ans, jusqu'en 2023. Son staff devrait de voir proposer la même durée de contrat.

⚽ David Guion, entraîneur du @StadeDeReims sur sa prolongation de contrat "C'est en bonne voie, on officialisera après le match de Paris. Mais je suis très satisfait. " #SDR#Reims#SDRPSGpic.twitter.com/2Y7225Wcw6 — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) May 22, 2019

Le point sur l'effectif

Thomas Foket est suspendu pour cette rencontre suite à une accumulation de cartons jaunes. Sa saison est donc terminée.

pour cette rencontre suite à une accumulation de cartons jaunes. Sa saison est donc terminée. Björn Engels est incertain, égerment touché à l'adducteur.

égerment touché à l'adducteur. Boulaye Dia continue à soigner sa blessure à la cuisse. Il sera de retour pour la reprise le 1er juin, tout comme Ghislain Konan qui se remet de son opération au dos et qui participe à une partie des entraînements collectifs.

La Conf' de David Guion

"On reçoit le champion. Toute la saison, j'ai dit qu'ils étaient inclassables. C'est un grand honneur, mais l'idée, c'est qu'il y a trois points en jeu. Paris s'est repris, ce sont des joueurs très professionnels, ils vont vouloir faire le job, et rester compétitifs, d'autant que beaucoup d'entre eux vont partir en sélection".

"C'est Paris, si on est en décompression, on va le payer cher. Je conseille vivement aux joueurs d'être un peu plus en pression. Il faudra un grand Stade de Reims, discipliné, concentré, pour les faire douter. Pour battre Paris, il faut que tout soit aligné, que le PSG soit moins bien, qu'ils aient la tête ailleurs, que l’adversaire soir un grand jour, qu'il y ait des décisions favorables, de la réussite..."

"Pour battre Paris, il faut que tout soit aligné", estime David Guion. © Radio France - Thomas Coignac

"On peut finir 7e ou 10e. Il y a quand même une différence, d'abord en terme financier. Mais aussi, pour l'image, du club, pour les abonnés, les fidèles, les supporters, on doit essayer d'accrocher la meilleure place possible."

"Les supporters se sont pris au jeu quand on a titillé l'Europe. Ils avaient envie de nous montrer, eux aussi, leur ambition. Je suis très content, parce qu'on a vu tout au long de l'année que le public commence à se fidéliser, qu'il devient de plus en plus bruyant, c'est important. Vendredi, c'est un match de gala et on va tout faire pour partager une belle soirée avec nos supporters, Delaune sera archi-comble... Je pense que ça va être une bonne soirée."

Quel classement pour le Stade de Reims ?

Selon les résultats de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le Stade de Reims peut terminer entre la 7e et la 10e place. Voici les différents cas de figure :

Le Stade de Reims termine 7e de Ligue 1, si :

- Il bat le Paris Saint-Germain, Nice perd contre Monaco et Nîmes contre Lyon

- Il fait match nul contre le Paris Saint-Germain, Nice perd contre Monaco et Nîmes perd contre Lyon avec 6 buts d'écart.

Le Stade de Reims termine 8e de Ligue 1, si :

- Il bat le Paris Saint-Germain, Nîmes bat Lyon et Nice ne gagne pas contre Monaco

- Il bat le Paris Saint-Germain, Nice bat Monaco et Nîmes ne gagne pas contre Lyon

- Il fait match nul contre le Paris Saint-Germain, Nice perd contre Monaco, Nîmes ne perd pas face à Lyon

- Il fait match nul contre le Paris Saint-Germain, Nîmes perd avec 6 buts d'écart face à Lyon, Nice ne perd pas face à Monaco

Le Stade de Reims termine 9e de Ligue 1, si :

- Il ne perd pas face au Paris Saint-Germain

- Il perd face au Paris Saint-Germain et Rennes ne gagne pas face à Lille

Le Stade de Reims termine 10e de Ligue 1, si :

- Il perd contre le Paris Saint-Germain, Renne gagne face à Lille

L'adversaire

Le Paris Saint-Germain, Champion de France, mais....

Les Parisiens se sont vu remettre le titre de Champion de France samedi dernier au Parc des Princes. © AFP - AFP

Les Parisiens ont décroché un nouveau titre de champion de France en dominant de la tête et des épaules le championnat de Ligue 1. Mais en comparaison, cette saison est en demi-teinte puisque les Parisiens n'ont gagné ni la Coupe de France, ni la Coupe de la Ligue, deux trophées qu'ils avaient l'habitude de remporter sans grande difficulté. Et surtout, ils ont échoué en 8e de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United. Pas de qui minimiser cette saison et surtout le talent de cette équipe. A noter que le Brésilien Neymar, suspendu, sera absent pour ce match face aux Rémois. Killyan Mbappé, suspendu au match aller au Parc des Princes, sera bien présent.

Les dynamiques

Les 5 derniers matches du Stade de Reims -> DNDDV

J33 - > Stade de Reims 0 - 2 Saint-Etienne

J34 -> Angers 1 - 1 Stade de Reims

J35 -> Stade de Reims 0 - 3 - Nîmes Olympique

J36 -> SM Caen 3 - 2 Stade de Reims

J37 -> Girondins de Bordeaux 0 - 1 Stade de Reims

Les 5 derniers matches du Paris Saint-Germain- > VDNVV

J33 -> Paris Saint-Germain 3 - 1 AS Monaco

J34 -> Montpellier 3 - 2 Paris Saint-Germain

J35 -> Paris Saint-Germain 1 - 1 OGC Nice

J36 -> Angers SCO 1 - 2 Paris Saint-Germain

J37 -> Paris Saint-Germain 4 - 0 Dijon FCO

L'arbitre

Willy Delajod au sifflet

Willy Delajod a dirigé le Stade de Reims à Monaco en avril dernier. © AFP - AFP

Ce sera la 4e fois que Willy Delajod va diriger le Stade de Reims cette saison. Les 3 fois précédentes, c'était à Lille (1-1) à Montpellier (2-4) et à Monaco (0-0). Willy Delajod vit sa première saison dans l'élite du football français. Il a arbitré 19 matches de Ligue 1 cette saison, distribué 61 cartons jaunes et 3 cartons rouges.

Le dernier Stade de Reims - Paris Saint-Germain

Les Rémois ont toujours plutôt bien réussi face au Paris-Saint-Germain au Stade Delaune depuis le retour en Ligue 1 en 2012. Les Rémois s'étaient notamment imposés 1 à 0 en mars 2013 face au PSG d'Ibrahimovic et Beckham. Ils avaient perdu la saison suivante, et avaient ensuite fait deux matches nuls : 2 - 2 lors de la 1ère journée de la saison 2014-2015 et sur le score de 1 but partout la saison suivante. C'est Jordy Siebatcheu qui avait ouvert le score à 10 minutes de la fin. Les Parisiens avaient égalisé dans la foulée par Edinson Cavani.

Le programme et le classement