Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Paris Saint-Germain

France Bleu Champagne-Ardenne va vous proposer dès demain mardi, de gagner 50 places pour la rencontre entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. BKT partenaire titre de la Coupe de la Ligue BKT est heureux de vous offrir à chaque passage à l'antenne, 2 places pour assister au match . Rendez-vous dès 6 heures ce mardi à l'écoute de France Bleu Champagne-Ardenne.

Le point sur l'effectif

Mathieu Cafaro ne jouera pas la demi-finale face au Paris Saint-Germain en raison d'une blessure à la cuisse contractée face à Strasbourg en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Il sera de retour mi-février.

ne jouera pas la demi-finale face au Paris Saint-Germain en raison d'une blessure à la cuisse contractée face à Strasbourg en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Il sera de retour mi-février. Arber Zeneli continue sa préparation avec le groupe. Il devrait revenir sur les terrains à la mi-février.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois a d'abord évoqué la manière dont les joueurs préparaient ce match : "Je trouve que les joueurs sont concentrés, sereins. Après, on sent qu'à travers l'environnement extérieur, il y a cet engouement, on l'a vu dimanche à midi avec les Ultrem qui sont venus nous rendre visite et nous encourager à la fin de l'entrainement. Mais nous, on est dans notre bulle et on travaille avec beaucoup de sérénité et je peux vous dire qu'il y a eu qu'il y a eu une bonne semaine d'entraînement."

L'adversaire

Le Paris Saint-Germain, toujours plus fort...

Neymar devrait fouler pour la première fois la pelouse de Delaune depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. © AFP - AFP

Rarement le Paris Saint-Germain a paru aussi fort et intouchable à ce moment de la saison. Avec sa force offensive, ses stars Neymar Jr et Mbappé au top de leur forme, les Parisiens impressionnent depuis quelques semaines. Avec une capacité à marqué des buts, beaucoup de buts dans un match, qui peut faire peur aux adversaires. Même si l’objectif principal de la saison reste la Ligue des Champions et les 8e de finale face à Dortmund prévus fin février, Paris à bien l'intention de gagner à nouveau les coupes domestiques, perdues la saison dernière. Reste que le PSG, avec une équipe il est vrai remaniée, a eu du mal à éliminer le club de Ligue 2 de Lorient dimanche en 16e de finale de la Coupe de France (0-1) et a été tenu en echec 3-3 au Parc des Princes face à Monaco.

Les dynamiques

Les 5 derniers matches du Stade de Reims - > NDVDN

J19 - > Stade de Reims 1 - 1 Olympique Lyonnais

Coupe de France (32e de finale) -> AS Monaco 2 - 1 Stade de Reims

Coupe de la Ligue (Quart de finale) -> Stade de Reims 0 - 0 (4 tab 2) RC Strasbourg

J19 - > Nîmes Olympique 2 - 0 Stade de Reims

J16 (match en retard) - > Amiens SC 1 - 1 Stade de Reims

Les 5 derniers matches de Paris Saint-Germain-> VVNVV

Coupe de France (32e de finale) - > Linas-Monthlery 0 - 6 Paris SG

Coupe de la Ligue (Quart de finale) -> Paris SG 6- A AS Saint-Etienne

J20 -> Paris SG 3 - 3 AS Monaco

J15 (match en retard) -> AS Monaco 1 - 4 Paris SG

Coupe de France (16e de finale) - > FC Lorient 0 - 1 Paris SG

L'arbitre

Mikael Lesage au sifflet

Mikael Lesage dirigera le Stade de Reims pour la première fois cette saison. © AFP - AFP

C'est la première fois que Mikaël Lesage dirigera le Stade de Reims cette saison. Il a en revanche arbitré une rencontre du Paris Saint-Germain, c'était à Brest en championnat (1-2). Cette saison, Mikaël Lesage a dirigé 10 matches de Ligue 1, 2 deux de Ligue 2 et un de Coupe de la Ligue. Il a distribué 53 cartons jaunes et 3 cartons rouges.

Le dernier Stade de Reims - Paris Saint-Germain

La dernière fois que Rémois et parisiens se sont rencontrés à Delaune, c'était lors de la 38e et dernière journée de la précédente saison, le 24 mai dernier. Une rencontre sans grand enjeu pour le Paris Saint-Germain, un match de gala pour les Rémois qui s'étaient imposés 3 buts à 1, ce qui leur avait permis de terminé à la 8e place au classement de la Ligue 1.

Le programme des demi-finales

Mardi 21 janvier

Olympique Lyonnais - Lille OSC (21 heures)

Mercredi 22 janvier

Stade de Reims - Paris Saint-Germain (21 heures)