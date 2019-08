Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Racing Club Strasbourg-Alsace

Reims, France

Dans la perspective du match face à Strasbourg, les joueurs rémois effectueront leur dernier entraînement de la semaine au Stade Delaune ce samedi afin de prendre leurs marques. Un entraînement à huis clos.

Le bon début de saison à Marseille a permis de créer une petite émulation avec également l'enthousiasme des supporters rémois qui vont retrouver leur équipe à Delaune pour la première fois cette saison. Du coup, on devrait avoir une affluence entre 13 000 et 15 000 spectateurs ce dimanche face à Strasbourg.

David Guion devrait aligner exactement la même équipe qu'à Marseille. "Parce que pour l'instant, je n'ai pas le choix" a répondu l'entraîneur rémois en conférence de presse, en faisant référence à son effectif. On peut donc s'attendre à voir également le même 11 de départ face à Strasbourg et peut-être même les même 18 joueurs dans le groupe en attendant les renforts du mercato.

Le point sur l'effectif

Xavier Chavalerin a été ménagé en début de semaine pour soigner quelques séquelles d'un choc avec Kevin Strootman à Marseille. Il n'y a aucune inquiétude sur sa participation au match de dimanche.

Hassane Kamara a soigné quelques douleurs musculaires ressenties après le match face à Marseille. Il est apte pour le match face aux Strasbourgeois.

Marshal Munetsi soigne toujours son entorse à la cheville. Il ne sera pas remis pour le match de dimanche.

Mathieu Cafaro soigne toujours son genou. Son retour est prévu après la trêve du mois de septembre.

Arber Zeneli continue sa rééducation après son opération des ligaments croisés du genou. Retour prévu en 2020.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois a d'abord évoqué l'adversaire du week-end, une équipe strasbourgeoise qui va arriver avec un peu d'avance sur la préparation : "Dès que j'ai vu le calendrier, je savais que Strasbourg était l'équipe qui ne fallait pas rencontrer en ce début de saison. Ce sont les équipes les plus affûtées. Dimanche, ce sera leur 6e match de compétition. Ils sont au point physiquement, Ils ont déjà tous leurs automatismes. Donc c'était vraiment l'équipe a éviter en début de saison."

David Guion a parlé du capital confiance accumulé par son équipe après la victoire à Marseille : "On a ce match de Marseille en référence, avec une équipe qui n'a pas beaucoup bougé par rapport à la saison dernière, ce qui nous donne des certitudes dans le jeu. Donc on va continuer à s'appuyer la dessus sur ce match de dimanche".

L'adversaire

Le RC Strasbourg en pleine campagne européenne

Contrairement au Stade de Reims, le RC Strasbourg est dans la compétition depuis plusieurs semaines. Les Alsaciens disputeront ce dimanche à Delaune leur 6e match officiel. Ils en ont 4 en phase de qualification de la Ligue Europe et un en championnat de Ligue 1 dimanche dernier face à Metz (1-1). Jeudi soir, Strasbourg s'est qualifié pour le barrage d'accession à la phase de poules de la compétition européenne en sortant l'équipe bulgare de Plovdiv. Ils joueront jeudi prochain le match aller face à l'Eintracht Francfort. D'ici là, il y aura ce match à Reims. Strasbourg joue au rythme de deux matches par semaine depuis la fin du mois de juillet, et doit gérer son effectif et sa récupération en conséquence. Face à Plovdiv jeudi dernier, plusieurs joueurs cadres comme Jonas Martin, Ludovic Ajorque, Keny Lala, Adrien Thomasson et Jean-Ricner Bellegarde n'ont pas joué afin de préparer le match à Delaune.

L'arbitre

Florent Batta au Sifflet

Florent Batta va diriger le Stade de Reims face à Strasbourg. © AFP - AFP

Premier match du Stade de Reims arbitré par Florent Batta cette saison. C'est lui qui était déjà au sifflet la saison dernière lors du match face à Strasbourg à Delaune. C'est l'un des arbitres que les Rémois ont le plus souvent croisé la saison dernière notamment à Amiens lors de la 3e journée ou à Saint-Etienne. C'est la deuxième saison dans l'élite de Florent Batta.

Le dernier Stade de Reims - Strasbourg

En plein cœur du mois de décembre, juste avant la trêve, les Rémois s'étaient imposés 2 buts à 1 face aux Strasbourgeois. C'est Moussa Doumbia qui avait ouvert le score très tôt avant l'égalisation d'Adrien Thomasson en début de seconde période. C'est finalement Matthieu Cafaro qui avait donné la victoire aux Rémois grâce à un magnifique coup franc.

Le programme