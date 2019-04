Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - AS Saint-Etienne

Les dernières infos, les dernières déclarations, le point sur l'effectif... A deux jours du rendez-vous face aux Stéphanois, on vous dit tout sur la rencontre de la 33e journée de Ligue 1 qui se disputera ce dimanche à 15 heures au Stade Delaune

Au match aller à Saint-Etienne, les Rémois et Yunis Abdelhamid s'étaient inclinés 2 à 0.

Reims, France

Les dernières infos

Le Stade Delaune devrait à nouveau afficher complet pour la rencontre face à Saint-Etienne ce dimanche. Les trois tribunes Meano, Jonquet et Batteux sont pleines. Il reste encore quelques places en tribune Germain, et ce match pourrait se disputer à guichets fermés avec les dernières ventes de billets le jour du match.

ce dimanche. Les trois tribunes Meano, Jonquet et Batteux sont pleines. Il reste encore quelques places en tribune Germain, et ce match pourrait se disputer à guichets fermés avec les dernières ventes de billets le jour du match. La date de reprise de l'entraînement après la trêve estivale a été fixée par le staff technique. Les joueurs rémois se retrouveront le lundi 1er juillet au centre de vie Raymond-Kopa. Ils prendront ensuite la direction du Touquet où ils disputeront deux matches amicaux, probablement la troisième semaine de juillet. Le staff est en train de finaliser l'ensemble des matches amicaux. La saison de Ligue 1 débutera le samedi 10 août.

Le point sur l'effectif

Ghislain Konan a repris la course après son opération au dos . Il devrait progressivement reprendre l'entraînement collectif même s'il est assez peu probable qu'il rejoue cette saison avec le Stade de Reims

. Il devrait progressivement reprendre l'entraînement collectif même s'il est assez peu probable qu'il rejoue cette saison avec le Stade de Reims Pablo Chavarria a repris progressivement l'entraînement collectif cette semaine après sa blessure aux adducteurs. Il reste cependant incertain pour le match face à Saint-Etienne .

a repris progressivement l'entraînement collectif cette semaine après sa blessure aux adducteurs. Il . Nolan Mbemba est en phase de reprise , mais il ne devrait pas être opérationnel pour le match face aux Verts.

, mais il ne devrait pas être opérationnel pour le match face aux Verts. Johann Carrasso soigne toujours une blessure à la hanche.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois a parlé d'un match à enjeux pour évoquer la venue de Saint-Etienne, et pas seulement pour les Stéphanois : "C'est ce qui est bien à 6 journées de la fin : d'être en capacité de faire un match à enjeux pour nous. C'est vraiment très valorisant et on est sur un match que l'on a mérité, avec de l'enjeux car les 3 points seront chers, pour rester dans le haut du classement pour nous et pour eux, aller chercher cette 3e place. Donc les deux équipes vont vouloir gagner et on devrait assister à un très beau match."

"C'est ce qui est bien à 6 journées de la fin : d'être en capacité de faire un match à enjeux pour nous. C'est vraiment très valorisant et on est sur un match que l'on a mérité, avec de l'enjeux car les 3 points seront chers, pour rester dans le haut du classement pour nous et pour eux, aller chercher cette 3e place. Donc les deux équipes vont vouloir gagner et on devrait assister à un très beau match." David Guion estime que cela ne va pas leur mettre plus de pression : " On n'a pas la pression et on l'a vu après ces deux derniers matches, on a envie de continuer dans le même état d’esprit. On a bien vu contre Lille le gros match que l'on a fait, je pense qu'il n'a pas été assez valorisé et on a vu Lille ensuite contre Paris. Et puis on a du faire face au pouvoir offensif de Monaco. Et je trouve que mon équipe a été très solide et très cohérente dans ces deux matches, et on a vu les progrès réalisés à travers la saison, et c'est super de continuer à enchaîner avec cette belle affiche face à Saint-Etienne."

L'adversaire

L'AS Saint-Etienne, en route vers la Coupe d'Europe...mais laquelle ?

Mathieu Debuchy a inscrit deux buts la semaine dernière face aux Girondins de Bordeaux. © AFP - AFP

L'AS Saint-Etienne réalise une saison de haute tenue, sans véritable baisse de régime depuis le début de la saison. Si l'équipe avait du mal à l'extérieur, elle a rectifié le tir et reste intraitable dans son chaudron. Les Verts sont plus que jamais lancés vers l'Europe, solidement accrochés à cette 4e place qui ne devrait pas leur échapper, même si depuis quelques semaines, devant la faillite de leur ennemi éternel l'Olympique Lyonnais, Saint-Etienne se prend à rêver d'une place en Ligue des Champions. Cela passera dans un parcours quasiment sans faute, même s'ils devront aussi espérer que les Lyonnais ne reprennent pas leur route en avant. Pour l'instant, Saint-Etienne accuse un retard de 3 points sur le 3e Lyon. A noter que lors des 6 derniers matches de Ligue 1, les Stéphanois vont affronter trois candidats à l'Europe : Reims, Montpellier et Nice.

L'arbitre

Amaury Delerue au sifflet

Amaury Delerue va diriger le Stade de Reims pour la première fois cette saison. © AFP - AFP

Ce sera la première fois depuis le début de la saison qu'Amaury Delerue va diriger le Stade de Reims. Il a en revanche arbitré les Stéphanois à deux reprises, face à Guingamp et à Toulouse, et à chaque fois les Verts l'ont emporté. Il a dirigé 13 matches de Ligue 1 cette saison, distribué 53 cartons jaunes et 1 carton rouge.

Le dernier Stade de Reims - AS Saint-Etienne

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrés en Ligue 1 à Delaune, c'était le 24 janvier 2016, au match retour. Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 1 but partout. Les Stéphanois avaient ouvert le score en début de deuxième période. C'est le capitaine Aïssa Mandi qui avait égalisé en toute fin de match. A noter que dans l'ère moderne, depuis le retour du Stade de Reims en Ligue 1 en 2012, Saint-Etienne est la seule équipe du Top 10 que les Rémois n'ont jamais réussi à battre.

