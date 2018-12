Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - SM Caen

Reims, France

Les dernières infos

Les Rémois auront une semaine de repos pendant les fêtes de fin d'année. Ils partiront dés le lendemain du match avec un retour programmé le lundi 31 décembre au matin. Ou plus tard... A la question de savoir si les Rémois pouvaient espérer un jour de vacances de plus en cas de succès face à Caen, David Guion a répondu avec un sourire : "secret de vestiaire...." La programmation du match face à Lens au dimanche 6 janvier à 14h15 pourrait permettre d'espérer reprendre le 1er janvier.

Pendant cette mini-trêve sans entrainement, les Rémois auront un programme personnalisé d'entretien physique.

Le point sur l'effectif

Pablo Chavarria est toujours en soin et n'a pas repris l'entraînement collectif. L'objectif est qu'il soit rétabli pour le premier match de la rentrée face à Lens même s'il ne prendra pas de risque.

Boulaye Dia est remis, il a repris avec le groupe mais David Guion ne veut pas prendre de risque avec lui et son année 2018 est terminée selon l'entraîneur rémois qui ne devrait pas le retenir dans le groupe pour le match face à Caen.

La Conf' d'avant-match de David Guion

David Guion a évoqué la difficulté souvent observé de remporter deux matches consécutifs à domicile : "On a l’habitude d’une routine domicile-extérieur et ce manque de repères et peut-être préjudiciable. Et très souvent, cela dépend de cette première rencontre. Si vous la perdez, comme on sait que le niveau d'exigence à domicile est important et qu'il y a plus de pression, vous vous mettez en difficulté sur le deuxième match et c'est difficile. Et si vous gagnez ce premier match, on se retrouve dans une autre situation psychologiquement. Il y a a mon sens une charge émotionnelle supplémentaire quand on joue deux matches consécutifs à domicile."

L'entraîneur rémois, tout comme ses joueurs, s'est donné des objectifs sur ce match face à Caen : "On est sur le dernier match de l'année, et au delà du fait que cela nous rapporter 3 points qui seraient très importants pour tenir nos objectifs, c'est aussi une manière de bien finir l'année. On vit ensemble depuis 18 mois et cette année 2018 a été très belle et la clôturer de la plus belle des façons, j'en serais très fier car ces joueurs ont beaucoup travaillé tout au long de cette année."

David Guion a aussi prévenu que le maintien était loin d'être acquis : "Caen que nous recevons samedi avait 24 points à la trêve et le club s'est sauvé à la dernière journée. Il faut rester concentré sur nos objectifs. Les entraîneurs que j'ai au téléphone me mettent en garde en me disant que les promus au départ sont sur la dynamique et prennent les points, mais que sur la deuxième partie de saison, ils sont en difficulté. J'ai regardé et c'est vrai que sur les trois dernières saisons, sur les 9 promus, 8 ont pris moins de points sur la phase retour par rapport à la phase aller. Seul Metz en a pris plus. Donc çà aussi, il faut le prendre en considération. Là, on a 25 points, je ne dis pas que c'est pas bien, on est dans nos objectifs, on est content, mais on ne peut pas se permettre le moindre relâchement, çà c'est impossible. "

L'adversaire

Caen a enfin gagné...

Le défenseur caennais Paul Baysse ici face à Toulouse. © AFP - AFP

Ils attendaient cela depuis le 29 septembre : gagner un match de Ligue 1... Depuis ce succès au Stade Michel D'Ornano face à Amiens, les Normands n'avaient plus gagné le moindre match de Ligue 1. Mardi en match en retard de la 18e journée, ils ont réussi à battre Toulouse 2 buts à 1 grâce à un penalty inscrit après 5 minutes de temps additionnel. Une faute dans la surface d'un Toulousain qui a permis à Caen de retrouver le goût de la victoire. Reste que si cette équipe de Caen ne gagne pas, elle avait au moins réussi à ne pas perdre notamment lors de ses trois derniers déplacements au cours desquels les Caennais ont fait trois matchs nuls à Bordeaux, Angers et Strasbourg. A noter que l'ancien Rémois Prince Oninague, blessé mardi face à Toulouse, est forfait le match de ce samedi.

L'arbitre

Jérôme Miguelgorry au sifflet

Jérôme Miguelgorry © AFP - AFP

C'est la première fois que Jérôme Miguelgorry arbitre le Stade de Reims cette saison. Il n'a pas plus croisé les Normands. Il a déjà dirigé 8 matches de Ligue 1 cette saison, donné 30 cartons jaunes et 3 rouges.

Le dernier Stade de Reims - SM Caen

C'était lors de la saison 2015-2016, saison de la descente du Stade de Reims, un match au mois d'octobre lors de la phase aller du championnat, les Rémois s'étaient inclinés 1 à 0 au Stade Delaune, c'est l'ancien joueur rémois Julien Féret qui avait inscrit le seul but du match. Reste qu'au match retour au Stade Michel-D'ornano, les Rémois avaient réussi à s'imposer 2 à 0 sur la pelouse normande.

Le programme et le classement