Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Stade Rennais

Les dernières infos, les dernières déclarations, le point sur l'effectif... A deux jours du rendez-vous face aux Rennais, on vous dit tout sur la rencontre de la 25e journée de Ligue 1 qui se disputera ce dimanche à 17 heures au Stade Delaune.

Au match aller à Rennes, Yunis Abdelhamid et ses coéquipiers s'étaient imposés 2 à 0.

Reims, France

Les dernières infos

Un moment de recueillement sera observé à la mémoire de Mohamed Savane, un ancien jeune joueur du Stade de Reims qui est décédé d'une crise cardiaque mercredi dernier alors qu'il jouait au football avec ses copains dans le quartier Croix-Rouge à Reims . Il avait 15 ans.

. Il avait 15 ans. Plusieurs joueurs sont menacés de suspension au prochain carton jaune. Il s'agit de Hyun Jun Suk, Yunis Abdelhamid, Xavier Chavalerin et Trsitan Dingomé. En cas de nouveau carton ce dimanche face à Rennes, ils seraient suspendus pour la venue d'Amiens au Stade Delaune le 2 mars prochain.

Le point sur l'effectif

Moussa Doumbia est revenu dans les entraînements collectifs après sa blessure à l'épaule, et il est disponible pour intégrer le groupe pour jouer face à Rennes ce dimanche.

après sa blessure à l'épaule, et il est disponible pour intégrer le groupe pour jouer face à Rennes ce dimanche. Hassane Kamara souffre d'un décollement de l’aponévrose. Il sera absent entre 8 et 10 jours. Il est forfait pur la venue de Rennes ce dimanche.

Il sera absent entre 8 et 10 jours. Il est forfait pur la venue de Rennes ce dimanche. Pablo Chavarria est toujours convalescent après sa blessure au nez subit à Guingamp ce qui ne l’empêche pas de s'entraîneur en évitant les contacts. Un retour avec un masque de protection est prévue la semaine prochaine avec le déplacement à Montpellier .

est toujours convalescent après sa blessure au nez subit à Guingamp ce qui ne l’empêche pas de s'entraîneur en évitant les contacts. . Ghislain Konan a débuté sa rééducation après son opération d'une hernie discale. Il ne devrait pas rejouer cette saison et vise plutôt un retour pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Egypte en juin prochain.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois a évoqué la suite de la saison et cet objectif maintien en passe d'être atteint : "Ce n'est pas de la langue de bois quand je vous dis que l'on a un mode de fonctionnement depuis maintenant 20 mois où l'on aborde les choses match par match parce que j'ai un groupe comme cela. Prendre les matches un par un, cela ne nous réussi pas trop mal depuis le début. Après, la trêve du mois de mars nous permettra de faire le point et de discuter avec les joueurs pour savoir où eux veulent aller. On l'avait fait la saison dernière et ce sont eux qui s'étaient fixés l'objectif d'aller chercher ces records en Ligue 2. "

"Ce n'est pas de la langue de bois quand je vous dis que l'on a un mode de fonctionnement depuis maintenant 20 mois où l'on aborde les choses match par match parce que j'ai un groupe comme cela. Prendre les matches un par un, cela ne nous réussi pas trop mal depuis le début. Après, la trêve du mois de mars nous permettra de faire le point et de discuter avec les joueurs pour savoir où eux veulent aller. On l'avait fait la saison dernière et ce sont eux qui s'étaient fixés l'objectif d'aller chercher ces records en Ligue 2. " David Guion a ensuite parlé du Stade Rennais : " Je l'avais dit au match aller, ils sont taillés pour l'Europe ! Ils ont un effectif très important où tous les postes sont doublés avec de la qualité, voire triplés par les meilleurs jeunes du centre de formation, qui est le meilleur centre de formation en France. Et ils possèdent trois à quatre joueurs de niveau Ligue des Champions comme Ismaïla Saar, Hatem Ben Harfa et Clément Grenier. Donc c'est une équipe qui est bâti pour la 4e place cette saison. "

" Je l'avais dit au match aller, ils sont taillés pour l'Europe ! Ils ont un effectif très important où tous les postes sont doublés avec de la qualité, voire triplés par les meilleurs jeunes du centre de formation, qui est le meilleur centre de formation en France. Et ils possèdent trois à quatre joueurs de niveau Ligue des Champions comme Ismaïla Saar, Hatem Ben Harfa et Clément Grenier. Donc c'est une équipe qui est bâti pour la 4e place cette saison. " Il a enfin parlé de l'influence du match de Coupe d'Europe disputé par les rennais jeudi face au Betis Séville dans la perspective du match de dimanche : "Dans ce genre de match où il y a beaucoup d'adrénaline, on perd un petit peu d'influx. Mais accrocher une équipe phare de la Liga, cela emmène de la confiance et de l'expérience pour les matches qui arrivent. Donc cela va les mettre dans de bonnes dispositions face à nous."

L'adversaire

Le Stade Rennais en mode européen

Les Rennais ont mené 2 à 0 face au Betis Séville jeudi avant de concéder un match nul 3 - 3. © AFP - AFP

Sans dire que les Bretons sont préoccupés par une autre actualité que la Ligue 1, force est de reconnaître que cette rencontre face à Reims arrive entre deux matches de 16e de finale de la Ligue Europe face au Betis Séville. Hier jeudi, les Rennais ont fait match nul 3 buts partout face au Real Betis Séville d'Aïssa Mandi. Ils disputeront le match retour en Espagne jeudi prochain. Et devront donc poursuivre leur route en championnat ce dimanche à Reims. Une équipe rennaise qui enchaîne un match tous les trois jours puisqu’elle est également qualifiée en quart de finale de la Coupe de France (à disputer le 26 février face à Orléans). Actuellement 8e avec un point de plus que le Stade de Reims, les Rennais doivent pourtant continuer leur route en championnat pour se qualifier une nouvelle fois en Coupe d'Europe, l'objectif déclaré du club présidé par Olivier Létang. A noter que l'ancien rémois Jordan Siebatcheu ne reviendra pas à Delaune en raison d'une blessure, il avait déjà manqué le match aller à Rennes pour les mêmes raisons. Hamari Traoré devrait lui être bien présent.

L'arbitre

Florent Batta au sifflet

Florent Batta va diriger le Stade de Reims pour la 4e fois cette saison. © Maxppp - Maxppp

C'est décidément un habitué du Stade de Reims. Ce sera la 4e fois que Florent Batta dirige le Stade de Reims cette saison. Les deux premières fois, c'était à Amiens (1-4) et à Saint-Etienne (0-2) pour donc deux défaites à l'extérieur. La troisième, c'était au Stade Delaune face à Strasbourg et cette fois-ci les Rémois s'étaient imposés 2 buts à 1. Florent Batta a dirigé 11 matches de Ligue 1 cette saison, distribué 27 cartons jaunes et 2 cartons rouges dont un à l'ancien Rémois Romain Métanire, c'était face à Amiens.

Le dernier Stade de Reims - Stade Rennais

Nicolas De Préville ici face à Rennes en novembre 2015. © Maxppp - Maxppp

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées au Stade Delaune, c'était le 28 novembre 2015. Les deux équipes avaient fait match nul 2 - 2. Pourtant, les Rémois ont mené 2 buts à 1 grâce à des buts d'Aïssa Mandi et Nicolas De Préville. mais réduits à 10 après l’exclusion de Jaba Kankava, l'équipe dirigée par Olivier Guégan avait concédé ce match nul en subissant l'égalisation à 9 minutes de la fin.

Le programme et le classement