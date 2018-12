Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Racing Club de Strasbourg

Reims, France

Les dernières infos

Pour leur dernier entraînement de la semaine ce vendredi, les Rémois s’entraîneront à huis clos au Stade Delaune afin de préparer au mieux la venue de Strasbourg mais aussi de profiter de la pelouse chauffée du Stade.

afin de préparer au mieux la venue de Strasbourg mais aussi de profiter de la pelouse chauffée du Stade. La statut Raymond-Kopa sera inaugurée juste avant la rencontre à partir de 18 heures sur le parvis du Stade Delaune. Plusieurs personnalités dont l'ancien rémois Dominique Colona seront présents à cette inauguration.

à partir de 18 heures sur le parvis du Stade Delaune. Plusieurs personnalités dont l'ancien rémois Dominique Colona seront présents à cette inauguration. Après l'attentat de Strasbourg mardi soir, les joueurs du Racing Club de Strasbourg porteront un maillot en hommages aux victimes . Une minute de recueillement sera observée sur l'ensemble des terrains de Ligue 2 et Ligue 1 ce week-end.

. Une minute de recueillement sera observée sur l'ensemble des terrains de Ligue 2 et Ligue 1 ce week-end. Le maillot blanc du Stade de Reims, en référence au Real Madrid et à la finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions 1959, sera en vente dans les prochains jours aux différents points de distribution du club. Ce maillot sera collector et numéroté de 1 à 2500, vendu dans une boite spécialement conçue.

Le point sur l'effectif

Blessé à la cuisse face à Lille, Pablo Chavarria ne rejouera plus cette année lors des deux dernières rencontres qu'il reste à disputer. Il pourrait être remis pour la venue de Lens en 32e de finale de la Coupe de France début janvier.

qu'il reste à disputer. Il pourrait être remis pour la venue de Lens en 32e de finale de la Coupe de France début janvier. Shéyi Ojo , touché au genou face à Marseille, et Mathieu Cafaro , touché lui face à Toulouse, ont repris entrainement normalement et devraient être de retour dans le groupe face à Strasbourg .

, touché au genou face à Marseille, et , touché lui face à Toulouse, ont repris entrainement normalement et . Boulaye Dia est en phase de réathlétisation et ne s'est pas entraîné. Il ne sera pas remis pour le match face à Strasbourg ce samedi.

La conf' d'avant-match de David Guion

L'entraîneur rémois est d'abord revenu sur ce penalty de la dernière minute sifflé à Lille et la grosse déception qui a suivi : "Ça n'a pas été facile de digérer cette dernière minute, maintenant on n'a pas le choix et il faut se projeter sur Strasbourg. J'ai fait une analyse aux joueurs de cette semaine qui est passée et maintenant on a tiré le rideau pour ne parler que du match face à Strasbourg."

"Ça n'a pas été facile de digérer cette dernière minute, maintenant on n'a pas le choix et il faut se projeter sur Strasbourg. J'ai fait une analyse aux joueurs de cette semaine qui est passée et maintenant on a tiré le rideau pour ne parler que du match face à Strasbourg." David Guion est revenu en détail sur cette analyse de cette semaine à trois matches qu'il a fait aux joueurs : "Elle a consisté à mettre en avant la différence entre le contenu et le nombre de points pris. Je suis très attaché au contenu et c'est que j'ai dit aux joueurs : je suis très satisfait du contenu sur 5 mi-temps sur 6 disputées au cours de ces trois matches. Elles étaient très accomplies. Mais je ne peux pas être satisfait en terme de points sur ces trois matches là et les joueurs me rejoignent, ils sont dans le même état d'esprit que moi. Mais une fois que l'on a dit çà, il faut continuer à avancer, à progresser. Dans notre animation, j'ai trouvé que les joueurs avaient progressé avec de la sérénité et dans le calme. Les joueurs prennent conscience de leurs qualités, ils s’aperçoivent qu'ils avancent et progressent. Mais on est dans le football de haut niveau et le résultat est indissociable, et cela d'être concrétisé par le tableau d'affichage, on est payé pour cela, on est payé pour avoir des résultats et cela doit se solder par plus d'efficacité, donc on va rechercher cela par les deux matches qui vont arriver."

"Elle a consisté à mettre en avant la différence entre le contenu et le nombre de points pris. Je suis très attaché au contenu et c'est que j'ai dit aux joueurs : je suis très satisfait du contenu sur 5 mi-temps sur 6 disputées au cours de ces trois matches. Elles étaient très accomplies. Mais je ne peux pas être satisfait en terme de points sur ces trois matches là et les joueurs me rejoignent, ils sont dans le même état d'esprit que moi. Mais une fois que l'on a dit çà, il faut continuer à avancer, à progresser. Dans notre animation, j'ai trouvé que les joueurs avaient progressé avec de la sérénité et dans le calme. Les joueurs prennent conscience de leurs qualités, ils s’aperçoivent qu'ils avancent et progressent. Mais on est dans le football de haut niveau et le résultat est indissociable, et cela d'être concrétisé par le tableau d'affichage, on est payé pour cela, on est payé pour avoir des résultats et cela doit se solder par plus d'efficacité, donc on va rechercher cela par les deux matches qui vont arriver." Il s'est ensuite projeté sur la suite et ce match face à Strasbourg : "C'est un gros chantier à préparer, c'est très difficile à aborder ce match là face à une équipe très complète. On a analysé cet adversaire et on a bien travaillé sur ce début se semaine, et c'est vraiment un gros défi qui nous attend samedi soir. Je suis vraiment surpris en regardant leurs matches qu'ils soient seulement à cette place là, avec les joueurs qu'ils ont, avec la qualité du système que Thierry Laurey à mis en place. Ils sont complets et ce n'est pas compliqué : ils n'ont pas de trous, pas de points faibles..."

"C'est un gros chantier à préparer, c'est très difficile à aborder ce match là face à une équipe très complète. On a analysé cet adversaire et on a bien travaillé sur ce début se semaine, et c'est vraiment un gros défi qui nous attend samedi soir. Je suis vraiment surpris en regardant leurs matches qu'ils soient seulement à cette place là, avec les joueurs qu'ils ont, avec la qualité du système que Thierry Laurey à mis en place. Ils sont complets et ce n'est pas compliqué : ils n'ont pas de trous, pas de points faibles..." Enfin, l'entraîneur rémois a évoqué le mercato d'hiver : "Je pense que depuis 5 mois, vous m'en parler à chaque fois, mes dirigeants, le staff, tout le monde voit les chiffres et c'est vrai que l'on a des chiffres offensifs dont on ne peut se contenter et l'on va devoir réfléchir à ça. "

L'adversaire

Strasbourg sur sa dynamique

le défenseur strasbourgeois Lamine Koné ici lors du dernier match face à Caen. © AFP - AFP

Les Alsaciens ont fait un très bon début de saison, avec 23 points au classement, soit un de plus que les Rémois, ils occupent la 8e place. Avec un mercato plutôt bien réussi, les Alsaciens se sont donnés les moyens de viser peut-être un peu plus que le seul maintien. Ils viennent de concéder le match nul à domicile face à Caen (2-2) lors de la dernière journée et avaient rivalisé avec le Paris Saint-germain (1-1) la journée précédente. Ils sont également à l’aise à l'extérieur et se sont imposés 4 buts à 1 à Rennes lors de leur dernière sortie. Ce match arrive dans un contexte émotionnel particulier pour les Alsaciens qui viennent de subir l'attente terroriste au marché de Noël mardi soir. Ils ont d'ailleurs dû adapter leurs entraînements et leur organisation ces derniers jours alors que la ville est sous haute surveillance.

L'arbitre

Florent Batta au sifflet

Florent Batta arbitrera le Stade de Reims pour la 3e fois cette saison. © Maxppp - Maxppp

C'est la 3e fois cette saison que Florent Batta va diriger le Stade de Reims après les rencontres face à Amiens au mois d’août (4-1) et à Saint-Etienne début novembre (2-0). Monsieur Batta avait notamment exclu Romain Métanire en Picardie après avoir consulté la VAR suite à un tacle appuyé du défenseur rémois. A Saint-Etienne, Florent Batta avait réalisé un bon match dans une rencontre où les Rémois avaient encaissé un but dès la 1ère minute.

Le dernier Stade de Reims - Strasbourg

Rémi Oudin avait ouvert le score face à Strasbourg avant que les Rémois se fassent rejoindre au score. © Maxppp - Maxppp

C'était en avril 2017, saison 2016-2017, alors que les deux équipes évoluaient en Ligue 2. Un match qui a certainement été un tournant dans la lutte pour l'accession en Ligue 1. Les Rémois avaient ouvert le score en première mi-temps grâce à Rémi Oudin avant que les Alsaciens égalisent quelques minutes plus tard. On se souvient surtout de ce penalty accordé à la dernière minute mais que Grejohn Kyei avait manqué. Les Rémois avaient concédé le match nul à une équipe alsacienne qui avait remporté le titre de Champion de France de Ligue 2 lors de cette saison.

Le programme et le classement