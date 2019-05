Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade Malherbe Caen - Stade de Reims

Les dernières infos, les dernières déclarations, le point sur l'effectif... A deux jours du rendez-vous face aux Normands, on vous dit tout sur la rencontre de la 36e journée de Ligue 1 qui se disputera ce samedi à 20 heures au Stade Michel D'Ornano.

Mathieu Cafaro et les Rémois vont tenter de se relancer à Caen.

Reims, France

Les dernières infos

Cinq joueurs sont menacés de suspension face au Paris Saint-Germain en cas de carton jaune face à Caen. Il s'agit de Xavier Chavalerin, Bjorn Engels, Mathieu Cafaro, Rémi Oudin et Thomas Foket qui affichent deux cartons encore comptabilisés. S'ils reçoivent un nouveau carton, ils seront suspendus face au PSG. S'ils le prennent face à Bordeaux ou le PSG, ils seront suspendus pour le match de la 1ère journée la saison prochaine.

Le point sur l'effectif

Abdul-Rhaman Baba est suspendu pour le match à Caen après avoir reçu 3 cartons jaunes en l'espace de 10 matches.

est suspendu pour le match à Caen après avoir reçu 3 cartons jaunes en l'espace de 10 matches. Pablo Chavarria a fait une semaine d'entraînement normal, il est à nouveau apte pour intégrer le groupe pour le match à Caen.

a fait une semaine d'entraînement normal, il est à nouveau apte pour intégrer le groupe pour le match à Caen. Nolan Mbemba est également rétabli de sa blessure contractée face à Amiens.

est également rétabli de sa blessure contractée face à Amiens. Ghislain Konan poursuit sa rééducation.

poursuit sa rééducation. Johann Carrasso soigne toujours sa blessure à la hanche.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois est revenu sur le match face à Nîmes : "On est dans une spirale négative. Après, il y a plusieurs façons de faire les choses. Soit on tape dans le tas, et on fait mal et on ne sait pas trop comment ressortent les joueurs, et ce n'est pas trop ma façon de faire. Moi, je leur ai laissé deux jours après Nîmes et les cadres ont organisés une sortie pour s'aérer la tête. Après, j'ai visionné plusieurs fois le match face à Nîmes et dans cette première demi-heure on fait vraiment des choses intéressantes dans la possession. Les garçons ont beaucoup progressé dans cette possession, mais on en oublie ce qui a fait notre force en début de saison d'aller vite vers l'avant, avec ces phases de transition. Et il y a des moments où il faut faire mal à l'adversaire. Les intentions étaient bonnes face à Nîmes mais on a perdu ces 10 à 15 % de concertation qui sont nécessaires pour nous, notamment sur les aspects défensifs. Donc là tout l'enjeu, c'est de retrouver cette concentration et cette mobilisation à 100 %"

David Guion a évoqué le déplacement à Caen : "Il y a 3 ans, quand j'ai repris l'équipe en fin de saison, on était dans la situation de Caen, avant d'affronter Montpellier à domicile à 3 matches de la fin, et ce sont des matches très compliquées à préparer. Est-ce que l'on aura un adversaire inhiber par l'enjeu ? Ou alors est-ce que ce sera un adversaire renforcée et en pleine confiance ? Ce sont des matches sur lesquels il va nous falloir répondre présent et mettre nos qualités dans ce match. "

L'adversaire

Le SM Caen joue son avenir en Ligue 1

Le duo Mercadal-Courbis tente de sauver le SM Caen en Ligue 1. © AFP - AFP

Depuis trois saisons maintenant, le Stade Malberbe Caen se bat pour ne pas descendre en Ligue 2. Avec réussite lors des deux derniers exercices où les Normands se sont sauvés à la dernière journée. Cette année, Caen est dans une dynamique qui pourrait lui permettre d'assurer au moins une place de barragiste, et pourquoi pas mieux car à trois journées de la fin du championnat, les Caennais ont seulement 3 points de retards sur le 17e Monaco. Caen va affronter Reims, puis se déplacer à Lyon avant de recevoir Bordeaux. La mission est loin d'être impossible.

Les dynamiques

Les 5 derniers matches du Stade de Reims -> NNDND

J31 -> Stade de Reims 1 - 1 Lille

J32 - > Monaco 0 - 0 Stade de Reims

J33 - > Stade de Reims 0 - 2 Saint-Etienne

J34 -> Angers 1 - 1 Stade de Reims

J35 -> Stade de Reims 0 - 3 - Nîmes Olympique

Les 5 derniers matches du SM Caen - > DDVVN

J31 -> Nîmes Olympique 2 - 0 Caen

J32 -> SM Caen 0 - 1 Angers SCO

J33 -> OGC Nice 0 - 1 SM Caen

J34 -> SM Caen 1 - 0 Dijon FCO

J35 -> EA Guingamp 0 - 0 SM Caen

L'arbitre

Johan Hamel au sifflet

Johan Hamel va diriger le Stade de Reims pour la 4e fois cette saison. © AFP - AFP

On pourrait presque dire que c'est l'arbitre porte-bonheur du Stade de Reims cette saison ! Il a dirigé les Rémois à trois reprises pour autant de victoires à Nice (0-1) lors de la première journée, puis à Delaune face à Guingamp (2-1) et Nantes (1-0). Il a arbitré Caen face à Lyon (2-2) cette saison. Il a dirigé 16 matches de Ligue 1, distribué 51 cartons jaunes et 7 rouges.

Le dernier SM Caen - Stade de Reims

La dernière rencontre entre les deux équipes au Stade Michel D'Ornano remonte à la saison 2015-2016, le 6 février 2016. Les Rémois s'étaient imposés 2 à 0 sur la pelouse normande, grâce à des buts de Thiévy Bifouma et Prince Oniangue. Les Rémois avaient fourni une de leur meilleure prestation cette saison là même si cela n'avait pas suffit pour se maintenir en Ligue 1.

Le programme et le classement