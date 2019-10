Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Stade Rennais - Stade de Reims

Reims, France

Les dernières infos

Il y a plusieurs joueurs retenus en sélection pendant la trêve internationale. Timothé Nkada , et Yehvann Diouf ont été joueront avec l'équipe de France U20 qui affrontera la Norvège et la Suède à Marbella. Yunis Abdelhamid sera avec le Maroc qui recevra le Gabon en match amical mardi. Predrag Rajkovic a lui été sélectionné avec la Serbie qui jouera jeudi un match amical contre le Paraguay, puis le lundi suivant en éliminatoire de l'Euro 2020 contre la Lituanie. Dario Maresic a été retenu avec les Espoirs autrichiens. Moussa Doumbia, Ghislain Konan et Marshall Munetsi n'avaient toujours pas reçus de convocation de leur selection ce vendredi matin.

, et ont été joueront avec l'équipe de France U20 qui affrontera la Norvège et la Suède à Marbella. sera avec le Maroc qui recevra le Gabon en match amical mardi. a lui été sélectionné avec la Serbie qui jouera jeudi un match amical contre le Paraguay, puis le lundi suivant en éliminatoire de l'Euro 2020 contre la Lituanie. a été retenu avec les Espoirs autrichiens. n'avaient toujours pas reçus de convocation de leur selection ce vendredi matin. Les Rémois disputeront un match amical face à Lens le vendredi 11 octobre à 11h30 . La rencontre se disputera à Lens au centre d'entraînement de La Gaillet ou au Stade Bollaert mais sera à huis clos.

. La rencontre se disputera à Lens au centre d'entraînement de La Gaillet ou au Stade Bollaert mais sera à huis clos. Les Rémois partiront à Rennes dès samedi soir en avion privé. Retour immédiatement après la rencontre.

Le point sur l'effectif

Mathieu Cafaro souffre d'une contracture à la cuisse. Il sera absent pour le déplacement à Rennes ce dimanche.

souffre d'une contracture à la cuisse. Il sera absent pour le déplacement à Rennes ce dimanche. Tristan Dingomé est toujours convalescent après son opération de la cuisse. Pas de retour prévu avant le mois de décembre.

est toujours convalescent après son opération de la cuisse. Pas de retour prévu avant le mois de décembre. Arber Zeneli a repris l'entraînement seul, principalement la réathlétisation, après son opération du genou au mois de juin dernier.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois est d'abord revenu sur le match perdu face à Dijon : " J'ai regardé à nouveau le match. Bien sur, on ne méritait certainement pas de le gagner, je le reconnais. Mais on ne méritait pas non plus de le perdre. On a des situations, les joueurs ont essayé en deuxième mi-temps. Mais on s'est un peu désorganisé. On était tous déçu, l'ensemble du club et aussi les joueurs, de ne pas avoir pu bonifier ces trois points de Paris. L'idée était de prolonger le plaisir que l'on avait vécu dans la semaine. Mais on n'y est pas arrivé."

" J'ai regardé à nouveau le match. Bien sur, on ne méritait certainement pas de le gagner, je le reconnais. Mais on ne méritait pas non plus de le perdre. On a des situations, les joueurs ont essayé en deuxième mi-temps. Mais on s'est un peu désorganisé. On était tous déçu, l'ensemble du club et aussi les joueurs, de ne pas avoir pu bonifier ces trois points de Paris. L'idée était de prolonger le plaisir que l'on avait vécu dans la semaine. Mais on n'y est pas arrivé." L'émotion et l'influx mental laissaient à Paris pouvaient-ils être une explication ? : "Je pense quand même un peu, on ne va pas se le cacher, car les garçons ont vécu quelque chose de grand à Paris. La jeunesse de l'équipe fait que ce genre d'irrégularité. Je les avait mis en garde avant le match sur le besoin d'avoir une stabilité emotionnelle, que c'était déterminant dans le très haut niveau. Mais on sait très bien avec cette jeunesse, il faut lutter contre cette irrégularité."

"Je pense quand même un peu, on ne va pas se le cacher, car les garçons ont vécu quelque chose de grand à Paris. La jeunesse de l'équipe fait que ce genre d'irrégularité. Je les avait mis en garde avant le match sur le besoin d'avoir une stabilité emotionnelle, que c'était déterminant dans le très haut niveau. Mais on sait très bien avec cette jeunesse, il faut lutter contre cette irrégularité." David Guion a évoqué le Stade Rennais : "Je sais que vous analysez les résultats, mais le contenu du match des Rennais à Marseille était très bon. Ils ont l'effectif pour assumer les deux compétitions que sont le championnat et la Coupe d'Europe. Ils ont des forces vives dans leur effectif, c'est une équipe qui aime la possession, qui aime mettre du rythme."

L'adversaire

Le Stade Rennais enchaîne les matches

L'ancien gardien rémois Edouard Mendy est desormais rennais. © AFP - AFP

Le Stade Rennais a un début de saison chargé entre championnat et Europa Ligue, auxquels il faut ajouter le Trophée des Champions qui a imposé aux Bretons un déplacement en Chine, à Shenzen au début du mois d'août. Après un départ canon avec trois victoires lors des trois premières journées de championnat, les Rennais calent un peu. Ils n'ont plus gagné depuis le 25 août, c'était à Strasbourg. En Europa ligue, ils n'ont pas encore réussi à l'emporter après un match à domicile face à Glasgow et une défaite jeudi soir en Italie face à la Lazio Rome(1-2). Pourtant, Rennes joue bien avec un effectif important et les anciens Rémois Jordan Siebatcheu et le gardien Edouard Mendy. Ce dernier s'est blessé au genou en fin de match jeudi soir à Rome. Il est sorti du stade avec des béquilles mais sa participation au match face à son ancien club n'est pour l'instant pas remise en question.

La dynamique

Les 5 derniers matches du Stade de Reims - > VDNVD

J4 -> Stade de Reims 2 - 0 Lille OSC

J5 -> FC Nantes 1 - Stade de Reims 0

FC Nantes 1 - Stade de Reims 0 J6 -> Stade de Reims 0 - 0 AS Monaco

Stade de Reims 0 - 0 AS Monaco J7 -> Paris Saint-Germain 0 - 2 Stade de Reims

J8 -> Stade de Reims 1 - 2 Dijon FCO

Les 5 derniers matches du Stade Rennais -> NNDND

EL -> Stade Rennais 1 - 1 Celtic Glasgow

Stade Rennais 1 - 1 Celtic Glasgow J6 -> Stade Rennais 1 - 1 Lille OSC

Stade Rennais 1 - 1 Lille OSC J7 -> FC Nantes 1 - 0 Stade Rennais

FC Nantes 1 - 0 Stade Rennais J8 -> Marseille 1 - 1 Stade Rennais

Marseille 1 - 1 Stade Rennais EL - > Lazio Rome 2 - 1 Stade Rennais

L'arbitre

Stéphanie Frappart au sifflet

Stéphanie Frappart. © AFP - AFP

C'est la première saison en Ligue 1 pour Stéphanie Frappart après un été très chargé. L'arbitre française a dirigé la finale de la Coupe du Monde Féminine à Lyon mais aussi la Supercoupe d'Europe masculine. Elle fait parti des arbitres français les plus aguerris. cette saison en Ligue 1, elle a dirigé deux rencontre : Angers - Metz (3-0) et Dijon - Nîmes (0-0)

Le dernier Stade Rennais - Stade de Reims

C'était plutôt un bon souvenir pour le Stade de Reims. Dans une série de matches sans victoire, les Rémois étaient allés chercher une belle victoire à Rennes en octobre dernier sur le score de 2 à 0, grâce à un doublé de Rémi Oudin, qui inscrivaient ses premiers buts dans l'élite. Avant cette rencontre qui s'est déroulée le 28 octobre 2018, les Rémois n'avaient pas gagné le moindre match depuis le mois d'août précédent.

Le programme et le classement