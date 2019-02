Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Toulouse FC - Stade de Reims

Reims - France

Les dernières infos

Les Rémois partiront à Toulouse après leur dernière séance d'entraînement ce samedi , qui est prévue à 14h30. Un déplacement en avion privé au départ de Vatry avec retour immédiatement après la rencontre.

, qui est prévue à 14h30. Un déplacement en avion privé au départ de Vatry avec retour immédiatement après la rencontre. Après la découverte du corps d'Emiliano Sala dans l'épave de l'avion qui s'est abîmé dans la Manche le 21 janvier dernier, l'ensemble des acteurs des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 observeront une minute d’applaudissement sur tous les terrains avant le coup d’envoi des rencontres.

Le point sur l'effectif

Moussa Doumbia a repris l'entraînement collectif après sa luxation de l'épaule au début du mois de janvier. Il s'applique néanmoins a éviter les contacts lors des séances afin de préserver son épaule. Il sera de retour d'ici la fin du mois.

sa luxation de l'épaule au début du mois de janvier. Il s'applique néanmoins a éviter les contacts lors des séances afin de préserver son épaule. Il sera de retour d'ici la fin du mois. Pablo Chavarria n'a pas repris l'entraînement collectif mais s'entretint physiquement avent de reprendre les séances avec ses coéquipiers. Il devrait faire son retour sur les terrains face à Montpellier dans 15 jours .

n'a pas repris l'entraînement collectif mais s'entretint physiquement avent de reprendre les séances avec ses coéquipiers. Il . Ghislain Konan , opéré d'une hernie discale, ne devrait pas retrouver la compétition d'ici la fin de la saison .

, opéré d'une hernie discale, . Mathieu Cafaro qui a ressenti une douleur au genou face à Marseille avec un début de tendinite diagnostiqué, s'est entraîné normalement toute la semaine et devrait faire parti du groupe en déplacement à Toulouse.

La Conf' de David Guion

L'entraîneur rémois a évoqué ce match face à Toulouse, une équipe que les Rémois affrontent une 3e fois en deux mois : "On connait parfaitement cet adversaire, donc on connait bien son jeu, on a bien identifié ses forces et ses faiblesses, et cette semaine, on a pu bien bosser sur tous les principes de jeu de Toulouse."

David Guion a également assuré qu'il n'y aurait pas d'esprit de revanche après la défaite en championnat et l'élimination en Coupe de France : "C'est pas trop le genre de la maison. C'est vrai qu'ils nous ont battu deux fois, mais ce sont deux matches où le contenu était intéressant chez nous, malheureusement le résultat n'a pas été satisfaisant. C'est cela qui nous avait manqué et on ne peut s'en prendre qu'à nous même. Et on verra la capacité de mes joueurs à réagir par rapport à ces deux matches."

L'entraîneur rémois a aussi mis en avant le fait qu'il y avait une série d'invincibilité à entretenir : "On est sur une très bonne dynamique, et on le voit à travers les entraînements, ils m'ont fait cette semaine des séances d'entrainement très intéressantes et l'idée est de continuer sur cette dynamique."

L'adversaire

Toulouse toujours en difficulté au Stadium

Les Toulousains ont beaucoup de difficultés à gagner à domicile depuis le début du championnat. © AFP - AFP

Si Toulouse reste à l’affût de la première partie du tableau et n'est pas en danger immédiat par rapport à la relégation, les hommes d'Alain Casanova ont toujours autant de difficulté sur le pelouse où ils n'ont plus gagner depuis la fin du mois d'août, c'était face à Nîmes '1-0). Depuis, les Toulousains enchaînent défaites et matches nuls dans leur Stadium ce qui évidemment, pèse énormément sur leur parcours et leur position au classement. le TFC occupe la 14e place avec 26 points soir 8 points de retard sur les Rémois et 8 d'avance sur le 18e, Monaco.

L'arbitre

Karim Abed au sifflet

Karim Abed dirigera pour la deuxième fois le Stade de Reims cette saison. © AFP - AFP

En difficulté lors du match au Parc des Princes entre le PSG et Rennes au cours duquel il n'avait pas exclu un joueur rennais après avoir consulté son écran de vidéo arbitrage, Karim Abed reprend le sifflet après avoir été mis eu repos par la Direction Nationale de l'Arbitrage qui désigne les arbitres. Dans un communiqué à l'AFP, Karim Abed avait reconnu son erreur d'interprétation. Il a déjà arbitré le Stade de Reims cette saison, c'était à Nîmes (0-0) au mois d'octobre dernier.

Le dernier Toulouse FC - Stade de Reims

Il y a eu bien sûr ce 16e de finale de la Coupe de France perdu il y a 15 jours au Stadium (4-4 a.p., 4tab3). La dernière confrontation en championnat remonte à la saison 2015-2016, au match aller le 12 septembre 2015, les Rémois étaient allés faire match nul 2 - 2 après avoir été menés 2 à 0. L'égalisation rémoise était venue grâce à des buts de Jordan Siebatcheu et Frédéric Bulot. A noter que les statistiques ne plaident pas en faveur du club rémois qui n'a remporté à Toulouse aucun de ses 9 derniers matches de championnat :

📊 Le @ToulouseFC n'a perdu aucun de ses 9 derniers matches à domicile en championnat face au @StadeDeReims (6 victoires, 3 nuls).



Le dernier revers remontant au 25 février 1962 (1-2).



C'était il y a 57 ans.#TFCSDRpic.twitter.com/1yorJmEvv9 — TFC Database (@TFCDatabase) February 7, 2019

Le programme et le classement