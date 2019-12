Le J-2 | Tout ce qu'il faut savoir avant Toulouse FC - Stade de Reims

Les dernières infos, les dernières déclarations, le point sur l'effectif... A deux jours du rendez-vous face aux Toulousains, on vous dit tout sur la rencontre de la 18e journée de Ligue 1 qui se disputera ce samedi à 20 heures au Stadium

Reims, France

Le point sur l'effectif

Ghislain Konan s'est bloqué le dos à l'entraînement il y a une semaine. Cette blessure n'a aucun lien avec l'opération qu'il a subie en janvier dernier. Il sera forfait pour le match face à Toulouse mais pourrait revenir d'ici à la fin de l'année.

Mathieu Cafaro ne s'est pas entraîné mercredi car il était malade. Sa présence à Toulouse n'est pas remise en cause.

Arber Zeneli poursuit sa préparation en vue d'une reprise début 2020

La conf' de David Guion

L'entraîneur rémois est d'abord revenu sur le match de Saint-Etienne : "Il y a plusieurs choses par rapport au match de Saint-Etienne, c'est déjà de valider ce bon match par les trois points. On était sur un série de nuls qui n'était ni positive, ni négative mais cette série de nuls devait être valorisée par ce succès. Ensuite, d'un point de vue contenu, on reste sur de belles prestations contre Metz et Bordeaux qui n'avaient pas été conclues par la victoire. Mais on sentait que l'équipe avançait et progressait, mais n'était pas récompensée par une victoire. L'entraîneur que je suis en toute honnêteté, a préféré notre match de Bordeaux qui était plus consistant que face à Saint-Etienne, même si on a été très efficace contre Saint-Etienne. Ce que je souhaite maintenant, c'est de faire le contenu de Bordeaux avec le résultat de Saint-Etienne..."

David Guion a ensuite parlé de Toulouse : "C'est une équipe qui est dans le doute, qui dernièrement est sur des résultats négatifs. Toulouse a un gros potentiel offensif, le club a beaucoup investi sur cela à l'intersaison. Et je pense que ces joueurs là ne peuvent pas se contenter du bas du classement. Il y a différents scénario qui peuvent nous attendre samedi soir. J'espère que l'on sera répondre à cette qualité offensif des Toulousains. "

L'adversaire

Toulouse au plus mal

Les Toulousains sont dans l'obligation de réagir face à Reims ce samedi. © AFP - AFP

Les Toulousains sont englués dans une série très négative. Ils viennent de perdre leurs sept derniers matches de championnat de Ligue 1. Avec comme conséquence directe, une dernière place au classement et le doute qui s'est installé. Pour ne rien arrangé, les Toulousains ont perdu leur capitaine et joueur majeur Max-Alain Gradel qui s'est blessé et sera absent au moins 2 mois. Un gros coup dur avant de recevoir les Rémois. Pourtant, Toulouse joue déjà une partie de son avenir avant de se déplacer à Nice lors de la dernière journée de la phase aller samedi prochain.

La dynamique

Les 5 derniers matches du Stade de Reims - > DNNNV

J12 -> OGC Nice 2 - 0 Stade de Reims

J13 -> Stade de Reims 0 - 0 Angers SCO

J14 -> FC Metz 1 - 1 Stade de Reims

J15 -> Stade de Reims 1 - 1 Girondins de Bordeaux

J17 -> Stade de Reims 3 - 1 AS Saint-Etienne

Les 5 derniers matches de Toulouse -> DDDDD

J13 -> Montpellier 3 - 0 Toulouse

J14 -> Toulouse 0 - 2 Marseille

J15 - > Nantes 2 - 1 Toulouse

J16 -> Toulouse 1 - 2 Monaco

J17 -> Strasbourg 4 - 2 Toulouse

L'arbitre

Clément Turpin au sifflet

Clément Turpin dirigera pour la deuxième fois le Stade de Reims cette saison. © AFP - AFP

C'est Clément Turpin qui va diriger la rencontre entre Toulouse et le Stade de Reims. Il a déjà arbitré les Rémois cette saison, c'était au mois d'octobre face à Nîmes (0-0). La saison dernière, il avait également officié dans le 16e de finale de la Coupe de France entre Toulouse et Reims.

Le dernier Toulouse FC - Stade de Reims

La saison dernière, les Rémois avaient réussi à ouvrir le score et auraient même pu doubler la mise. Toulouse a égalisé en fin de match sur un coup-franc de Max-Alain Gradel et a poussé en fin de match. Reims s'en sortant finalement pas si mal avec ce match nul.

Le programme et le classement