Le jeu offensif du SM Caen penche à gauche

Le SM Caen reçoit Amiens lors de la 7e journée de Ligue 1 ce samedi soir à 20h. Depuis le début de saison, le jeu offensif caennais a tendance à pencher sur son flanc gauche. L'absence de Christian Kouakou pourrait confirmer cette orientation face aux Amiénois.

Quand le Stade Malherbe de Caen construit ses attaques, elles viennent souvent de la gauche et cela se ressent dans les statistiques. A Nantes la semaine passée, le latéral gauche Vincent Bessat a été le caennais qui a le plus touché le ballon et effectué le plus de passes. Plus parlant, 13 des 18 centres sont venus des joueurs de couloirs de gauche. Cela n'a évidemment pas échappé à Patrice Garande.

Il ne faut pas que ça penche de trop de ce côté là sinon c'est trop lisible pour l'adversaire

"Oui mais parce qu'à droite je n'ai pas beaucoup de monde, explique l'entraîneur du SM Caen. Pour le match de samedi, il n'y a pas Christian Kouakou. Des spécialistes sur le côté droit, il n'y en a pas. On va mettre quelqu'un pour qu'il n'y ait pas un trou (rires) mais c'est vrai. Il faut justement qu'on ait un certain équilibre aussi. Il ne faut pas que ça penche de trop de ce côté là sinon c'est trop lisible pour l'adversaire. Je ne veux pas qu'on devienne, pour l'instant, une équipe où l'adversaire se dit que si on bloque le côté gauche de Caen, on est tranquille."

Je ne veux pas qu'on devienne, pour l'instant, une équipe où l'adversaire se dit que si on bloque le côté gauche de Caen, on est tranquille.

Le côté droit est moins stable cette saison depuis le départ à l'intersaison de Yann Karamoh et la montée d'un cran de Ronny rodelin pour épauler Ivan Santini en pointe. Le milieu droit a changé cinq fois en six journées. Le dernier mis en place, Christian Kouakou, s'est blessé à Nantes. Quand à Jan Repas, Patrice Garande préfère utiliser le droitier slovène à gauche pour aider son intégration et sa percussion.

Ce sont les milieux qui orientent le jeu. Ils ont peut-être une préférence pour orienter le jeu vers la gauche (rires)

Le latéral droit Frédéric Guilbert qui a centré quatre fois mois que son homologue de gauche à Nantes ressent également ce déséquilibre et cette instabilité même s'il la relativise. "Cela peut s'expliquer comme ça. Après, ce sont les milieux qui orientent le jeu. Ils ont peut-être une préférence pour orienter le jeu vers la gauche (rires). En tout cas je pense réclamer assez souvent les ballons, faire les appels qu'il faut. Après, si ça joue de l'autre côté, je n'y peux rien."

Face à Amiens, la solution provisoire pourrait être de mettre un faux-pied, c'est à dire un gaucher à droite, comme Hervé Bazile face à Lille ou de faire glisser Jan Repas sur son bon pied.