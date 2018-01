Marseille, France

Il a joué la première heure, avant d'être remplacé par Florian Thauvin. Mais pour sa première apparition dans le 11 de Rudi Garcia, à 19 ans, le jeune Yusuf Sari peut garder la tête haute. Il n'a pas été décisif, certes, mais n'a pas démérité sur un terrain miné pour aider l'OM à décrocher sa qualification en 8e de finale de la Coupe de France (victoire 2-0).

Dans les Vosges, il est même le premier marseillais à se montrer enfin dangereux. Mais sa frappe passe à gauche des buts d'Olivier Robin.

"Franchement, j'ai eu du mal. Je sais que j'ai encore beaucoup à bosser, je vais continuer à travailler. Il n'y a que le travail qui paye (..) le coach m'avait dit que j'allais avoir ma chance, je l'ai saisie, c'est tout." Yusuf Sari

Certes, il en a perdu des ballons, mais avec son petit gabarit (il mesure 1 m 65) et son centre de gravité très bas, le jeune ailier droit a gêné ses adversaires, montré beaucoup de combativité, et laissé entrevoir toutes ses qualités de dribble et de vitesse.

"C'est bien, il a tenté. On ne l'a pas utilisé assez dans ses qualités. C'est un terrain où, pour lui, il aurait fallu un peu plus de ballons dans la profondeur. Pour un premier match en tant que titulaire c'est encourageant. On le reverra" Rudi Garcia

Il aura sûrement encore sa chance oui, mais en attendant, lui qui né à Martigues savoure : il n'oublie pas que le chemin est encore semé d’embûches, alors ce premier maillot porté avec les pros, il sait déjà ce qu’il va en faire