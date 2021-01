Le jeune défenseur William Saliba prêté à l'OGC Nice

Le Gym tient déjà sa première recrue de l'hiver ! Si le poste ciblé n'est pas une surprise, le profil de ce premier renfort est plus surprenant. Pour remplacer le capitaine Dante, blessé jusqu'à la fin de la saison, c'est le tout jeune William Saliba (20 ans) qui débarque de Londres. Après avoir passé sa visite médicale ce lundi à Nice, le joueur formé à Saint-Etienne est prêté jusqu'à la fin de la saison par son club d'Arsenal, qui n'avait pas hésité à verser 30 millions d'euros à l'ASSE à l'été 2019 pour s'assurer les services d'un des plus grands espoirs européens à ce poste de défenseur central.

Un profil qui ressemble aux autres défenseurs centraux du Gym

Sauf que William n'est pas devenu prince sur les bords de la Tamise, jamais utilisé cette saison en Premier League par son entraîneur Mikel Arteta. Pas encore prêt pour la crème anglaise, le voilà donc incorporé dans cette salade niçoise indigeste depuis le début de saison et qui essore chaque défenseur de l'effectif rouge et noir, Bambu Daniliuc ou Nsoki, des profils jeunes et inexpérimentés qui ressemblent à celui de Saliba. Le natif de Bondy ne compte qu'une quarantaine de matchs seulement en professionnels et du haut de ses 20 ans, il doit incarner l'espoir d'un renouveau sur la côte d'Azur. Avant de rentrer au bercail en fin de saison puisque c'est un prêt sans option d'achat.

"William peut nous apporter beaucoup" Adrian Ursea Copier

"C'est un joueur très intéressant par rapport à son âge," jugeait ce lundi son entraîneur Adrian Ursea. _"_Il a beaucoup de personnalité. L'âge ce n'est pas quelque chose que je prend en compte. Je regarde juste s'il est un bon joueur ou non et s'il est prêt à prendre des responsabilités."