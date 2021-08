Le jeune portugais Pedro Brazão quitte l'OGC Nice pour Famalicão

Il n'aura joué que 13 minutes en professionnel sous le maillot niçois. Le 20 avril 2019, Pedro Brazão n'était âgé que de 16 ans lorsqu'il était entré en jeu face à Caen, lors de la 33e journée de Ligue 1. A l'époque on prévoyait à ce jeune du centre de formation une belle carrière sous le maillot rouge et noir. Il n'est finalement plus jamais apparu avec les pros, et va quitter la Côte d'Azur.

L'OGC Nice a annoncé ce mercredi son transfert à Famalicão, 9e du championnat portugais l'an dernier, et qui a commencé sa saison par deux défaites. Si le montant du transfert n'a pas été communiqué, le club portugais précise que Pedro Brazão y signe un contrat de cinq ans.

Il était sur le départ depuis le début de l'été, n'avait pas été convoqué pour la reprise, et n'avait participé à aucun match amical. La saison dernière, il avait été prêté à Lausanne Sport, en première division suisse. Dans l'autre club de la galaxie Ineos, il avait disputé 21 matchs, marquant un but.