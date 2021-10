Le joueur basque Iñaki Williams (Athletic Bilbao) devient le joueur avec le plus de matches d'affilée en Liga

203 matches consécutifs en Liga. C'est l'incroyable record que s'est approprié ce vendredi soir contre le Deportivo Alavés, l'attaquant basque de l'Athletic Club de Bilbao Iñaki Williams, qui n'a pas manqué un seul match du championnat d'Espagne depuis 2016. Il était aligné d'entrée de jeu ce vendredi à l'occasion du derby disputé à San Mamés.

Le joueur de 27 ans efface des tablettes Ion Antonio Larrañaga, ancien joueur du voisin de la Real Sociedad. Il avait cumulé 202 matches de rang à la Real Sociedad entre 1986 et 1992.

Quatre Basques dans le top 5

La série de Williams a commencé le 20 avril 2016, lors d'un match face à l'Atlético Madrid disputé à San Mamés. Depuis lors, l'attaquant de Bilbao a participé aux quatre matches de Liga qu'il restait dans la saison, puis à toutes les rencontres de championnat des saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, et a joué lors des huit premiers matches de cette saison en Liga.

Sur ces 203 rencontres, Iñaki Williams (27 ans) a été titulaire 168 fois, est entré en cours de jeu 34 fois, et a marqué 39 buts au total. Son record s'étale sur cinq ans et demi, soit 1.990 jours. Dans le top cinq de ce classement de longévité, outre Williams et Larrañaga, on retrouve deux autres Basques : Luis Arconada, portier de la Real entre 1973 et 1989 et Andoni Zubizarreta, lui aussi gardien à Alavés, Bilbao, le FC Barcelone et Valence entre 1979 et 1998.

Sur le terrain, les Leones se sont imposés 1-0 contre le Deportivo Alavés grâce à un but de Raúl Garcia à la 44e minute de jeu.

