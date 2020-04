Le joueur de football professionnel Jérémy Clément raccroche les crampons

Jérémy Clément l'a annoncé dans un message publié sur la page Facebook du club de Bourgoin-Jallieu : "Aujourd'hui est un grand jour pour moi : l’annonce de la fin de ma carrière !" A 35 ans, et après un dernier défi au FC Bourgoin-Jallieu où il signe en début de saison, Jérémy Clément raccroche les crampons pour de bon.

C'est à Rives, où il passe une partie de son enfance, qu'il va découvrir le football avant de rejoindre le centre de formation de l'Olympique Lyonnais qui lui offrira son premier contrat pro en 2003. Un rêve de gosse qui s'est réalisé : "un grand MERCI de m’avoir permis de vivre pleinement mon rêve : être footballeur professionnel..."

"Je voulais également par ce message en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont compté dans ma carrière professionnelle depuis mes débuts à l’OL" écrit-il aussi, lui qui aura connu six clubs dans sa longue carrière : Lyon, Glasgow Rangers, PSG, Saint-Etienne, Nancy... puis Bourgoin-Jallieu lors d'une saison stoppée de plein fouet par la crise sanitaire liée au coronavirus.

"Je pensais que je serai soulagé et excité d’avoir pris cette décision pour pouvoir me tourner vers de nouvelles expériences ! Cependant, je suis envahi par un sentiment de doute et de peur, une sensation très étrange, difficile à décrire…" - Jérémy Clément après l'annonce de sa retraite professionnelle.