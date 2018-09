Châteauroux, France

On savait que le joueur était courtisé : finalement le milieu de terrain sénéglais de la Berrichone Sidy Sarr est prêté pour un an au club de Ligue 2 Lorient ; un prêt payant avec option d'achat. Sidy Sarr était arrivé pour la siason 2017-2018, l'année de la remontée de la Berri en ligue 2.

Alors que le mercato s'est achevé vendredi soir, le club de Châtauroux a aussi annoncé l'arrivée d'un jeune footballeur de 20 ans : Abdoulaye Sissako. Ce milieu défensif d'1 mètre 86 et 80 kilos, a été formé à Auxerre et fait partie des espoirs du football français : il a déjà été sélectionné à une vingtaine de reprises avec les U18 puis les U19. Il était cependant sans contrat et donc non soumis à la date limite du 31 août, date de clôture du mercato.