Le joueur du Losc Victor Osimhen sacré meilleur joueur africain de Ligue 1

Victor Osimhen, le buteur nigérian du Losc, remporte ce lundi le prix Marc Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. Le prix est organisé par RFI et France 24, et le jury est composé de plus de 100 journalistes spécialistes du football. Âgé de 21 ans, il devient le plus jeune lauréat du trophée. Le joueur succède à un autre Lillois, l'Ivoirien Nicolas Pépé qui est depuis parti pour Arsenal. Il est arrivé au club lillois l'été dernier, en provenance de Charleroi.