le joueur du Racing Club de Lens, Jonathan Clauss testé positif au Covid19.

Ce vendredi matin en conférence de presse, Franck Haise, l'entraîneur lensois a confirmé l'existence de ce cas positif au sein du groupe professionnel du Racing Club de Lens. "Jonathan Clauss a été testé positif en début de semaine. Nous avons donc réalisé de nouveaux tests ce jeudi, et ce vendredi. Nous attendons les premiers résultats ce vendredi soir car les laboratoires sont un peu débordés"

Isolé seul dans une chambre à la Gaillette

Le staff s'est donc adapté pour éviter qu'il contamine ses coéquipiers "on lui organise des séances légères. On ne le pousse pas mais on a planifié un entretien en salle et sur le terrain en dehors des créneau durant lesquels il pourrait croiser les autres joueurs. Il est isolé dans une chambre à la Gaillette. Il peut sortir une heure par jour, ça lui fait du bien. Il a refait des tests. En attendant c'est un isolement prévu sur 14 jours."

"Si on reporte tous les matches de la première journée on n'est pas sorti. Il faut jouer au maximum sinon on terminera la saison en 2023."