Le joueur du Stade de Reims Marshall Munetsi donne une partie de son salaire pour aider son pays

Le rendez-vous est pris dans l'auditorium du centre Raymond-Kopa à Betheny. Marshall Munetsi arrive tout sourire, disponible et heureux de venir parler de son pays. Et l'entrée en matière est pour le moins peu habituelle : "Merci beaucoup de venir me voir pour parler de cela...." Droit dans les yeux, il en est presque ému. Car à l'évidence, le sujet lui tient à cœur. Certainement pas pour venir parler de ce qui nous a, à la base, interpellé : qu'un footballeur professionnel donne une partie de son salaire à une fondation pour aider les enfants du Zimbabwe. Marshall Munetsi ne se met pas en avant pour parler de ce qui nous parait si formidable, car pour lui, c'est naturel et surtout évident. D'ailleurs, il ne s'attarde pas sur le sujet car ce qu'il importe ce n'est pas ce qu'il fait, à hauteur de quelle somme il le fait, mais plus pourquoi il le fait. On saura juste que cela peut représenter jusqu'à 20 % de son salaire mais il passe très vite à l'essentiel, pour lui. "A travers la fondation, nous essayons d'aider les enfants qui n'ont pas de parents au Zimbabwe et nous essayons aussi d'aider les autres enfants qui ont des parents mais qui n'ont pas d’argent pour aller à l'école, pour s'acheter un uniformes ou des livres. Nous essayons d'aider ces enfants et particulièrement les jeunes filles car dans notre pays, il y a un problème avec des filles qui sont mariées à un très jeune age à des hommes qui détruisent leurs futurs. Et on est attentif aussi car il y a garçons qui basculent dans la drogue car ils ne vont pas à l'école et n'ont pas cette éducation. Donc nous essayons de trouver des solutions à ces problèmes avec l'école mais aussi regarder s'il peut y avoir des opportunités dans le sport et l'éducation pour qu'ils aient un meilleur avenir."

Reste toujours la même question, presque une admiration, de voir un joueur de football, discrètement et avec une certaine pudeur, puisse ainsi reverser une part de son salaire à une telle oeuvre. A vrai dire, derrière les clichés faciles du footballeur, beaucoup le font sans forcement le dire. C'est aussi pour cela que Marshall Munetsi trouve cela naturel et n'a pas trop envie de s'épancher sur le sujet : "Tout le monde doit regarder son passé, regarder d'où il vient. Moi, j'ai vu beaucoup de situations comme je viens de vous décrire au Zimbabwe pendant ma jeunesse. Je me suis donc dit que j’allais aider ces enfants à vivre leurs rêves car tout est possible. Après, chacun à son opinion sur comment utiliser son argent. Moi, ce sont aussi mes parents qui m'ont dit que je devais aider ceux qui n'avaient pas d'argent."

L'attaquant lyonnais Tino Kadewere, compatriote de Marshall Munetsi. © AFP - AFP

C'est ainsi que la fondation de Marshall Munetsi oeuvre au quotidien, même si la distance avec le Zimbawe n'est pas forcement simple à gérer. Il y retourne très peu, en raison du Covid et du calendrier chargé qui l'oblige à rester à Reims. Mais ce vendredi, il va croiser son compatriote Tino Kadewere. Ils sont de la même génération. L’attaquant lyonnais, arrivé du Havre en Ligue 2, est proche de Marshall Munetsi. Il s’appelle souvent et surtout, ils vont dans le même sens au sein de la fondation. "On a grandit dans le même environnement tous les deux. Il ressent la même responsabilité d'aider les jeunes enfants mais aussi les gens plus âgés qui n'ont pas les ressources pour éduquer leurs enfants. Nous essayons aussi d'aider ces familles. On s'appelle souvent, on se donne des conseils si nous en avons besoin" Et ils se retrouveront ce vendredi à Delaune, pour s'affronter sur le terrain, avant de porter ensemble les couleurs du Zimbabwe en équipe nationale.