Le jour de gloire pour La Châtaigneraie

6 divisions séparent ces 2 équipes. Ce dimanche à 15h30 au stade Henri Desgrange de La Roche-sur-Yon les footballeurs vendéens de La Châtaigneraie qui évoluent en Régionale une affrontent Lorient, actuellement 6e de Ligue 1. Jamais les vendéens n'ont atteint ce niveau de la compétition.

"On a un pourcentage de chances qui est faible mais on va essayer de l'utiliser". Charles Devineau

"C'est unique donc comme c'est unique les gars sont en pleine forme-confie l'entraîneur Charles Devineau- ils répondent présents aux entraînements plus nombreux que d'habitude, ils ne sont pas anxieux mais en attente de cette journée, l'ambiance, les supporteurs, et le rectangle vert, l'adversaire. On a un pourcentage de chances qui est faible mais on va essayer de l'utiliser, on sent les gens heureux".

"Le public aura un rôle à jouer pour nous pousser, pour nous motiver pour un exploit. Au club c'est extraordinaire, on verra sur le terrain, on fera ce qu'on à faire sans se prendre la tête" ajoute le gardien de but Florent Petit.

Cette épicerie a mis en vitrine des goodies du club de football local © Radio France - Yves-René Tapon

Et dans le bourg on ne parle quasiment que de ça ! "Tout le monde en parle, j'ai décoré ma vitrine" raconte Séverine qui tient une épicerie dans le village. Au bar tabac La Boule d'or les billets sont partis comme des petits pains, "tout le monde est en effervescence c'est super" s'enflamme Cathy qui comme beaucoup se rendra à La Roche-sur-Yon pour encourager les blancs et bleus.

Coup d'envoi à 15h30 en direct sur France Bleu Loire Océan.

A 18h l'autre club vendéen toujours qualifié Les Herbiers (N2) est dans le Morbihan au Stade Pontivyen (R1) . Un car de supporteurs des Herbiers a d'ailleurs été affrété.